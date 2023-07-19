【新唐人快報】秦剛事件水深？ 爆當局調查重點已轉向

【新唐人北京時間2023年07月21日訊】歡迎收看新唐人快報。我是天心。今天是美東時間7月20號星期四，節目在播出後會添加CC字幕。另外節目也會上傳到乾淨世界，乾淨世界沒有言論封鎖，歡迎您到乾淨世界中觀賞節目。

今日焦點：秦剛事件水深？爆當局調查重點變了；充當中共間諜 台灣5人遭聲押；憂心！中國青年失業率恐達46.5%；真要小心！TikTok終於承認，中國員工可改算法 | #新唐人快報

首先關注國際快訊。

台灣扯鈴教練吸納士官兵當中共間諜 5人遭聲押

台灣共諜案層出不窮，扯鈴教練魯紀賢等5人由於涉共諜案，遭台北地檢署聲請羈押禁見。

台灣國防部7月20號表示，此案為國防部接獲官兵檢舉後，通報國安單位共同偵辦。

中央社報導，檢察署和調查局獲報，有詐欺前科、曾獲得過全國扯鈴冠軍的魯紀賢，自去年4月間被中共情蒐單位吸收為共諜，返台發展組織，透過退役的士官兵，吸收軍事單位的現役士官兵，伺機刺探、蒐集軍事等情報，涉嫌違反國家安全法。

檢調調查，魯紀賢曾經被控冒用中華民國扯鈴聯盟名義，以出國交流、參加比賽為由拉贊助，詐取新台幣600多萬元，被檢方依偽造文書和詐欺等罪起訴。台灣最高法院在今年3月間，判魯紀賢有罪確定。

台灣國防部發布新聞稿表示，此案是由國防部接獲官兵檢舉後，採取損害管控作為，並通報給國安單位。全案目前已進入司法程序，基於偵查不公開原則，對相關案情不作評論。

國防部強調，最近幾年偵破共諜案件，大多屬於國軍官兵主動檢舉，顯示反情報教育已見成效；未來將強化各項安全管控機制，繼續秉持與國安團隊互助合作精神，以發揮保防和偵防能量，共同反制中共通過滲透蒐集情報。

TikTok承認中國員工可改算法 澳洲議員關注

再來關注，TikTok 國際版抖音高管向澳大利亞政府調查組承認，中國員工可以更改其社交媒體應用程序的算法。

這是TikTok首次官方承認這一事實，由此引發越來越多的質疑。

英文大紀元報導，TikTok的安全官法雷爾（Will Farrell）在接受澳大利亞「議會社交媒體外國干預調查特別委員會」的質詢時承認，TikTok在中國的員工可以調整算法。

特別委員會主席帕特森對天空新聞表示，這意味著中共的長臂，可以伸進澳大利亞民主國家的心臟，影響一個社交平台。而這個平台是年輕人了解世界越來越多新聞和信息的來源。

帕特森認為，如果中共已經控制這個應用程序，收集用戶的數據，就成為中共可用來對付大家的一個非常強大工具，這對澳大利亞人帶來影響，令人擔憂。

在澳大利亞參議院展開調查之際，世界各國政府對TikTok所引發的國家安全問題越來越擔憂。專家們認為，根據中共2017年頒布的《國家情報法》，這些數據可能會被移交給中共。

目前，包括澳大利亞、英國、美國和歐盟在內的16個國家，禁止政府設備使用TikTok應用程序。

中共大外宣失敗 最新民調讓北京尷尬

再來關注，總部設在美國的皮尤研究中心週三公布的民調顯示，在美籍華裔受訪者中，喜歡中國的比例低於一半，被指中共大外宣失敗。

這項調查，是從2022年7月5號到今年1月27號，對包括中國、印度、日本、菲律賓、韓國、台灣和越南的成年亞裔美國人進行的。

結果顯示，大約有78%的亞裔美國人對美國看法正面。在對亞洲國家看法方面，對日本、韓國和台灣的正面看法比例，分別是68%、62%和56%。

在對越南和菲律賓的看法上，有37%的亞裔美國人看法正面；對印度看法正面的有33%，看法負面的有23%。

而對中國的似乎相反，有高達52%亞裔美國人對中國看法負面，只有20%表示喜歡，另有26%沒有看法。

此外，在看待母國方面，有90%的台灣裔和日裔美國人表示，對其母國看法正面；韓裔、印裔和菲裔美國人對母國看法正面，都超過7成；越裔美國人也有過半持正面態度。

而美籍華人是唯一一個對家鄉持正面看法比例不到5成的族裔，僅有41%的比例。非美籍華人喜歡中國的比例更少，只有14%。

為什麼比例差距這麼大呢？

推特上有華人網友表示：因為有世界上最邪惡的中國共產黨！準確說，中國人民是熱愛祖國的，只是受不了邪惡中共。

也有網友表示，CCP（中共）從小洗腦教育，結果一旦體驗過民主制度，也能有60%的人醒悟，還不錯。

時事評論員吳志森在網上節目中指出，中共聲稱大國崛起丶「東升西降」，又花費巨資進行「大外宣」，出現這樣的結果可反證「大外宣」失效，騙不了人。

再來關注中國快訊。

中國法律學者郝勁松遭判9年 律師界譴責

被超期羈押超過3年多的著名法律學者郝勁松，7月20號再被中共判處9年徒刑。維權律師譴責，這是對敢言律師的政治迫害。

中國人權律師團7月20號發布消息稱，郝勁松當庭沒有表示上訴。

據維權網報導，郝勁松2019年12月17號遭抓捕，已被超期羈押3年7個月。如今再被以詐騙罪判刑8年、尋釁滋事罪判刑1年9個月，合並執行有期徒刑9年。

此前郝勁松在看守所內遭毆打，其眼鏡被打碎，家屬向有關部門控告也沒有結果。

曾獲選中國法制新聞人物的郝勁松，山西忻州人，中國政法大學法律碩士，早年擔任多家公司的法律顧問，並成立「郝勁松法律公益網」。

他在被拘捕前，曾多次辦理行業霸權、環境污染等針對與民生權益相關的案件，曾介入楊佳案和推動鐵道部春運不漲價案件等，並以「維權戰士」等身分，連續2年被寫入《中國法治藍皮書》。

郝勁松被關押逾千日再遭重判，旅美中國維權律師王清鵬對自由亞洲電台表示，當局利用程序延判，這是政治迫害，也是對郝勁松這麼多年維護法律尊嚴，要求政府依法辦事的打擊報復。

而從羈押上看，法院長期羈押不判決，是對維權人士的迫害，也證明中國沒有法律，法院只是中共暴政的一個打手。

北大學者研究 中國青年實際失業率恐達46.5%

中國6月份青年失業率創歷史新高，但北大學者研究指出，如果將中國大約1600萬名躺平和啃老等不工作者，都視為失業，中國3月份青年實際失業率最高上看46.5%，遠高於官方公布的19.7%。

中共統計局7月17號公布6月份，中國青年失業率數據為21.3%，當天財新網發表北京大學副教授張丹丹撰寫的《可能被低估的青年失業率》文章，引發關注。

文章指出，中國青年高失業率，首先歸咎於過去3年以來的疫情。這對消費、企業營商環境乃至經濟活力造成持續影響。

張丹丹的研究團隊從長三角的人力招募平台發現，疫情對蘇州、崑山等地的製造業帶來嚴重打擊，就業人數一直沒有恢復到疫情前的狀態，而青年是製造業的就業骨幹，因此衝擊更大。

其次，自2021年以來，中共官方對教培、房地產和互聯網平台等行業出台的規範政策，對就業造成影響；產業結構升級帶來的結構性失業；此外人工智能技術也影響了青年就業。

文章指出，今年3月以後，技術工人就業市場出現改善，因此，3月以來青年失業率上升，反映大學畢業生就業市場的普遍狀態。具體數據顯示，大學畢業生出現嚴重供過於求。

文章表示，按季節性波動趨勢預測，今年7、8月是全國高校學生畢業季，這意味青年失業率將繼續上升。

秦剛事件水深？ 爆當局調查重點已轉向

最後再來關注，中共外交部部長秦剛事件，在海內外依然成為關注熱點。中共一直迴避秦剛被調查的質疑。最新消息說，當局的調查重點已經不在秦剛身上，而是轉向和秦剛有緋聞的傅曉田。

秦剛失蹤後，外界最早指向秦剛因與鳳凰衛視節目主持人傅曉田有曖昧關係，被當局調查。

但旅美時政評論人士陳破空認為，秦剛是習近平的親信心腹，把秦剛失蹤事件歸結為情婦或私生子問題是不準確的。

陳破空在他的政論節目中表示，如果將秦剛事件僅僅歸結為婚外戀，似乎凸顯習近平政權廉潔奉公和清廉形象，好像只要官員有婚外情就會受到查處。秦剛事件「絕不可能停留在這裡」。

陳破空分析，傅曉田極有可能被中共發展成一個間諜，但後來被英國和美國察覺後，中共間諜通常選擇與對方合作，成為雙面間諜。

如果秦剛與她合作，將涉及叛國罪，甚至有可能是某種支持性的間諜罪，這對習近平來說無疑是當頭一棒。

另據明鏡火拍節目報導，中共當局對秦剛的調查核心，不是秦剛與傅曉田的情色傳聞，而是要追究傅曉田巨額財富的來源。因為傅曉田密集採訪海外政要，中共官方要調查她背後涉及的國安風險，傅曉田到底拿什麼換取這些財富和聲譽。

另外，由於傅曉田背景複雜，她與多個重要男性的關係，牽涉到更多政治層面，甚至還涉及到前政治局常委一級官員。

因此，有觀點認為，如果中共最高層要放秦剛一馬，根本就不會對他進行調查。

去年12月才被任命為外交部長的秦剛，從6月25號失蹤，多個外交活動則由中共中央外事辦主任王毅替代，這實屬罕見。

秦剛究竟去哪了？全世界都在質問。

7月19號，中共駐美大使謝鋒出席美國科羅拉多州的阿斯彭安全論壇，與論壇主持人克萊蒙斯（Steven Clemons）進行了對話。

美國之音報導，克萊蒙斯問及訪華的美國前國務卿基辛格是否會見到秦剛，謝鋒的回答是：「讓我們拭目以待」。

背離中共的前中共駐澳洲前外交官陳用林對大紀元表示，謝鋒這句話其中的意思是，當局對秦剛的調查還得繼續。如果調查秦剛與洩露國家機密有關，那問題就大了，可能習近平也保不住他。

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（責任編輯：李紅）

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