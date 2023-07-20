【禁聞】7月20日維權動態

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【新唐人北京時間2023年07月21日訊】下面我們來關注中國大陸各地民眾維權的情況。

山西法律學者郝勁松被判刑9年

山西法律學者郝勁松因實名舉報當地一家公司污染空氣和水源，2019年12月被警方以「尋釁滋事罪」關押，案件久拖不審。直到今年7月20日，在被超期羈押超過1200天後，山西定襄縣法院才宣判，郝勁松被以詐騙罪判刑8年、尋釁滋事罪判刑1年9個月，合併執行有期徒刑9年。

湖北維權人士遭關押10月 案件仍未開庭

湖北襄陽維權人士何斌、徐彩虹夫婦，因私有財產被侵占而上訪多年。2022年9月被警方從北京帶回戶籍居住地湖北襄樊拘留，並以「尋釁滋事罪」逮捕起訴。但案件一直在公檢法之間踢皮球，至今未開庭審理。據說官方一直在勸說徐、何二人認罪，並承諾不再繼續維權，但遭到二人拒絕。

湖北棗陽失地農民維權 遭刑事拘留

湖北棗陽市農民白建強，因土地被強徵得不到賠償，上訪多年無果，反而遭棗陽當局綁架、拘留、關精神病院迫害。今年7月15日，他再次因維權，遭棗陽警方以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。

福建村民遭拆房毀田 投訴無門

福建省福州市連江縣琯頭鎮村民李秀榕因房子遭鎮政府偷拆，責任田遭毀田霸占，無家可歸又投訴無門，今年4月初赴美投靠兒子。最近她多次到美國紐約中領館想反映自家冤情，也都被拒之門外。無奈之下，7月18日，她將投訴文章發表到網上。

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