日本计划将福岛核电站经过处理的核废水排入太平洋，已经造成了与邻国的外交紧张。中国海关总署本月开始加强对日本水产品的辐射检验，东京则呼吁北京采取科学证据，取消对日本食品进口的限制。

中国海关总署本月7日宣布，将延长包括福岛在内的10个县（都）食品进口的禁令，并对来自日本其他地区的食品、特别是水产品加强检测与监测力度。中国是日本水产品出口的最大买家。

中国外交部发言人毛宁周四（7月20日）在例行记者会上表示，北京加强限制是因为“中国政府以人为本”。

她说：“我们必须对人民健康和海洋环境负责。中方反对日方排海计划有理有据，采取有关措施有理有据。”

日本驻华盛顿大使馆发言人周三在给美国之音韩语组的电子邮件中表示，日本“长期以来一直敦促中国当局依据科学证据取消对日本食品的进口限制”。东京将继续努力，利用一切可能的机会向中国当局提出呼吁，并以高度透明度向国际社会解释国际原子能机构（IAEA）报告的结论。

一些专家认为，北京对从日本进口海鲜实施限制，是为了让人们对福岛核电站处理过的废水产生安全上的疑虑。

华府智库布鲁金斯学会韩国基金会研究主席安德鲁·杨（Andrew Yeo）表示，中国不相信日本或IAEA关于福岛核废水的报告，对海鲜进口的检查旨在强化对调查结果的怀疑，并削弱日本对其海鲜和鱼类出口安全的主张。

IAEA的调查报告指出，福岛核电站排放的130万吨处理过的水是安全的，对人类和环境的放射性影响可以忽略不计。这些废水通过先进液体处理系统过滤，去除了除氚之外的大多数放射性污染物。

欧盟上周宣布将取消12年前对日本海鲜进口的限制。欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔（Charles Michel）表示，这一决定是基于IAEA提供的科学证据。

然而，中国的国家级英文日报《中国日报》周一发表文章称，日本计划释放经过处理的水，令海鲜消费者和餐馆老板对日本进口产品感到担忧。

斯坦福大学东亚研究讲师丹尼尔·斯奈德（Daniel Sneider）表示，北京希望向日本施加压力，并利用韩国的反对党强化其叙事。

他说，中国对日本进口海鲜进行检查的主要目的“似乎是为了激起中国民众的类似恐惧”，就像韩国消费者中存在的那样，其目的明显是破坏修复中的韩日关系。

不同于中国政府的坚决反对，韩国政府已经认可了IAEA为日本背书的决定，尽管反对党议员仍不认同政府的立场。IAEA总干事拉斐尔·格罗西（Rafael Grossi）本月访问首尔，向反对派议员解释了基于“科学研究”的批准。

韩国总统尹锡悦与日本首相岸田文雄在今年3月、5月接连举办两场峰会，恢复日韩“穿梭外交”，原本因为二战期间日本强征韩籍劳工而关系紧张的两国，关系有了显著性地改善。