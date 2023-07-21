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桃竹竹苗區域治理平台首長會議21日在新竹縣舉行，由桃園市長張善政（左1）、新竹縣長楊文科（左2）、新竹市長高虹安（右2）、苗栗縣長鍾東錦（右1）展開區域治理討論，希望以跨縣市互惠方式及合作機制，強化區域治理成效。中央社記者郭宣彣攝 112年7月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）桃竹竹苗區域治理平台首長會議今天在竹縣舉行，其中竹市垃圾焚化廠將於第4季啟動整改，市府環保局提「以量易量」方案通過，盼區域合作互惠處理家戶垃圾，避免垃圾危機。

「桃竹竹苗區域治理平台」第6屆首長會議今天在新竹縣政府舉行，新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦出席，希望透過跨縣市互惠方式及合作機制，強化區域治理成效。

會中討論新竹市垃圾焚化廠啟用至今逾20年，相關設備皆已老舊，市府將於第4季正式啟動焚化廠升級整備工程。高虹安表示，希望桃竹竹苗縣市彼此協助，能配合焚化廠整改期間垃圾調度，減緩垃圾處理壓力。

新竹市環保局說，竹市垃圾焚化廠升級整備工程期間，需協助處理或暫置家戶垃圾，減緩家戶垃圾處理壓力，互惠焚化量1比1，待第1期工程完成後，協助量與互惠量得跨年度回運處理，若屆期未回運則依事先協議計價方式收費。

在臨時動議中討論鳳山溪牛欄河沿岸跨流域工廠污染進行治理合作，結論包含建立流域污染稽查應變合作平台，成立共同稽查污染聯繫機制，以及桃園市政府環保局針對牛欄河上游部分點位設置即時監測等，以達到預警通報目的，強化河川治理。

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對於日前桃竹竹苗境內的公路客運路線，面臨原經營業者不續營問題，楊文科等人達成共識，將透過區域治理平台，建議交通部公路總局本於主管機關權責，務必維持公路客運地方路線營運，保障4縣市近390萬民眾乘車權益。

今年「桃竹竹苗區域治理平台」由新竹縣政府主辦，除追蹤歷次會議6項列管事項執行情形，更決議通過16項合作提案與2項臨時動議，包含竹市府提案「桃竹竹苗通勤月票TPASS」、桃市府提案「世界客家博覽會的創意市集、地方創生特區前期宣傳活動」、苗縣府提案「桃竹竹苗韌性社區觀摩交流」，以及竹縣府提案「辦理智慧城市施政參訪觀摩學習系列活動」等多項重要議題。（編輯：孫承武）1120721