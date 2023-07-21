輪胎污染物排放大 電動汽車比燃氣車多20%

【新唐人北京時間2023年07月22日訊】幾十年來，降低尾氣排放一直是電動汽車發展的主要動力，但專家警告說，輪胎污染經常被忽視，而且電動汽車的輪胎向環境中釋放的化學物質和微塑料比燃氣汽車多。

雖然電動汽車無疑有助於降低碳排放量，但它實際上加劇了輪胎污染問題。專家透露，電動汽車輪胎產生的污染比燃氣汽車輪胎多20%，這意味著電動汽車的環境代價可能比許多人想像的要高。

電動汽車通常比燃氣汽車重得多，加速也更快，因此當輪胎磨損較重時，更多微小顆粒會散落到空氣中。

據研究公司Emissions Analytics的道路測試，在正常駕駛條件下，一輛四輪新燃氣汽車的輪胎每公里排放約73毫克的污染物。然而，一輛類似的電動汽車每公里會多排放15毫克，即多出約20%。

Emissions Analytics的創始人兼首席執行官尼克·莫爾登（Nick Molden）告訴《每日郵報》（DailyMail）：「電動機的特點是它們能夠快速加速。如果你把這些和車輛的重量放在一起，那就是造成輪胎額外磨損的原因。」

莫爾登說，典型的電動汽車比燃氣汽車重約1000磅。據Emissions Analytics今年3月進行的一項研究，美國最受歡迎的電動汽車特斯拉Model Y比類似尺寸的混合動力起亞Niro的輪胎污染排放量增加了26%。

「混合動力起亞Niro可以減少大約30%的二氧化碳排放量，而特斯拉Model Y可能可以減少50%左右」，莫爾登說，從二氧化碳排放的角度來看，特斯拉更好，但也沒有那麼好。然後權衡一些額外的污染，其輪胎排放量會更嚴重。

根據2017年的一項研究，美國人平均每年產生約10磅的輪胎排放物。全球平均每人每年的輪胎排放量低於2磅。國際自然保護聯盟（IUCN）表示，輪胎是海洋中微塑料污染的第二大來源，僅次於紡織品。

莫爾登補充說，人們在這些龐然大物上花了很多錢，而實際上應該轉向小型、輕型、經濟型的車輛。

此外，電動汽車更容易受到天氣的影響。我們已經知道，當外面很冷時，電動汽車的表現就不太好。當然，它們也不喜歡酷熱。

據「汽車新聞」（Automotive News）報導，最近席捲美國南部和西部大部分地區的熱浪使電動車的續航里程問題凸顯。

總部位於西雅圖的電動汽車電池和續航里程分析公司Recurrent在各種天氣條件下測試了數千輛汽車。研究發現，隨著氣溫升高，許多電動車輛的行駛里程「顯著下降」。雖然Recurrent沒有透露具體名稱，但它表示，當氣溫達到100華氏度左右時，有些車的續航里程下降了31%。

密歇根大學電池實驗室的技術總監萊斯（Greg Less）解釋說，高溫導致的續航里程下降根源在於電池中的化學反應。

「一旦溫度高於（104華氏度），陽極上的無源發射層就會被射穿，這將導致液體電解質的消耗，從而縮短電池的使用壽命。」他說。

目前尚不清楚Recurrent是否會發布有關哪些車型在高溫下遭受最嚴重影響的數據。不過還是應該儘可能避免在極端天氣條件下駕駛電動汽車。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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