环保活动人士和专家越来越关注印度、中国和巴基斯坦的军事活动，对喜马拉雅山脉高处印度管控地区拉达克独特的生物多样性和原始生态系统的影响。

自2020年致命的边境对抗事件以来，印度和中国之间的紧张局势导致军事部署激增，双方都加固了自己的阵地以确保领土安全。

为军事目的而涌入的部队、装备和基础设施建设破坏了脆弱的喜马拉雅生态系统。专家们说，军事基地、道路、直升机停机坪和相关项目的无节制扩张导致了森林砍伐、栖息地破碎化以及空气和噪音污染的增加。

他们指出，高山草甸、湿地和高海拔森林等敏感栖息地正在迅速退化，这些栖息地是几种濒危物种的家园，包括生性闪避的雪豹、藏羚羊和黑颈鹤。

“像黑颈鹤这样的珍稀鸟类，由于中国和印度双方的大量军事存在，它们的栖息地面临干扰，”环保人士、曾获有“亚洲诺贝尔奖”之称的拉蒙·麦格塞塞奖（Ramon Magsaysay）的索南·旺秋（Sonam Wangchuk）说。

他和其他专家解释说，军事活动破坏了这些脆弱物种的自然繁殖模式、摄食习惯和迁徙路线，并威胁到了它们的生存。

军事活动造成的损害正在加剧全球气温上升造成的环境退化，这在很大程度上归因于化石燃料的燃烧，化石燃料燃烧时释放二氧化碳，而将太阳的热量圈聚于地球大气层中。

由于气候危机，喜马拉雅山等山区正在迅速变化，冲突与环境观察（Conflict and Environment Observatory）的政策主任道格·威尔（Doug Weir）说。这是一家总部位于英国的慈善机构，致力于制定减少冲突和军事活动造成的环境危害的政策。

威尔对美国之音（VOA）说，军事活动估计占全球二氧化碳排放总量的5.5%。

“增加军费开支和活动加速了气候危机，以及已经显而易见的区域变化，”他说。“虽然印度已经开始承认需要减少其军事排放，但其努力还处于起步阶段。中国对军事减排的看法仍不清楚。”

旺秋在接受采访时称，拉达克的军事集结是导致气候变暖的重大因素。

他说：“考虑到为军事行动运输和燃烧的大量燃料，仅印度方面每年就排放约30万吨二氧化碳。同样，中国一侧的排放量略高，而巴基斯坦方面的排放量略低，导致这个三角交界处每年排放近100万吨二氧化碳。”

“污染不分国界，”旺秋补充说，他敦促各国政府优先考虑士兵和平民的福祉，而无论其国籍如何。他将国家之间的争端比作“争吵的邻居隔着栅栏打架，而即将到来的雪崩威胁着双方。”

受到威胁的不仅仅是野生动物。最近的一项研究表明，如果温度趋势持续下去，喜马拉雅冰川可能会完全消失，“对区域供水、水文过程、生态系统服务和跨界水资源共享产生重大影响”。

拉达克特别容易受到威胁，旺秋说。“它的冰川不仅在维系当地人口方面发挥着至关重要的作用，而且在维系印度北部和巴基斯坦北部的社区方面发挥着至关重要的作用。因此，许多村庄正徘徊在成为气候难民的边缘。

在去年的媒体报道中，库米克村有居民因缺水而放弃家园并搬迁到拉达克的其他地区。

从更积极的方面来看，旺秋表示，正在努力与印度军队合作，引入被动式太阳能加热栖身所，这已被证明可以有效减少排放。

他说，“这些创新的零排放建筑已经在两个严酷的冬天成功完成了测试，在不依赖传统燃料来源的情况下确保士兵的温暖。”他还呼吁中国和巴基斯坦采取类似的环保做法。