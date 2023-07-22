美国国会正在讨论拜登行政当局的一项提案，延续与三个太平洋岛国过去20年的协定。这些协定的目的是应对中国在这一地区的影响。不过国会批准协定所需的时间已所剩不多。

美国印太战略中鲜为人知的一个关键内容是《自由联合条约》( Compacts of Free Association)，也就是与三个太平洋伙伴的协定，这些协定实际上让华盛顿能够阻止北京进入太平洋这个约560万平方公里的区域。

美国负责太平洋岛国协定谈判的特使尹汝尚(Joseph Yun)说：“协定根本的内容是我们控制这些国家的陆地、海洋和天空准入的能力。”

他呼吁国会批准拨款71亿美元，在今后20年向密克罗尼西亚联邦、帕劳共和国和马绍尔群岛共和国提供经济援助。目前的协定将于9月30日到期。

曾在特朗普政府时期担任国防部负责印太安全事务的助理部长薛瑞福(Randall Schriver)说：

“我们需要完成这件事。我相信能够做到。 ”

他说：“日本、澳大利亚、韩国、新西兰，——他们都担心我们可能无法赶在最后期限之前完成这项工作，以及这个区域如果对中国开放准入的话所带来的后果。”

他所说的这种后果类似于本月早些时候所罗门群岛与中国宣布的警务合作协议。批评人士担心这可能会增加中国军方进入这里的机会。所罗门群岛距离美国领地美属萨摩亚只有3千公里。

阿沐阿·阿玛塔·科尔曼·拉德瓦根(Aumua Amata Coleman Radewagen)是代表美属萨摩亚的国会众议员。她说：“我们有职责保护美国人民以及岛屿民众的利益。其方式就是重新批准这些协定。“

不过，尽管与帕劳和克罗尼西亚联邦已达成初步的经济援助协议，华盛顿与马绍尔群岛共和国尚未达成最后谅解。马绍尔群岛希望获得更多资金来弥补美国数十年核试验造成的后果。

凯迪 马绍尔群岛共和国国会议长肯尼斯·凯迪(Kenneth Kedi)说：“食品被污染, 土地被污染 。我的父母离世了。一个死于肺癌，从肺部转移的脑部肿瘤, 我父亲从来不吸烟但却得了癌症 。”

美国国会一些成员担心在所有的基础协议完成之前批准拨款会发出错误信息。

美国国会共和党议员布鲁斯·韦斯特曼(Bruce Westerman)说：“这可能是不负责任的财政行为，并且为滥用资金打开大门 。”

但是，其他一些议员说这笔开支具有紧迫性，并且应当是强制性的。

美国国会民主党议员劳尔·格里哈尔瓦(Raul Grijalva)说：“这笔资金的来源是联邦政府共同的责任。”

随着8月份的休会即将到来，根据国会日程表，议员们只剩下几个星期的时间来批准延续相关协定。