【新聞週刊】產品涉新疆強迫奴工 加政府機構介入調查

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【新唐人北京時間2023年07月23日訊】一家聯邦監管機構表示，正在對兩家加拿大公司展開調查，指控它們從中國強迫勞工中獲益。

加拿大28個人權組織，聯合指控多個行業正在使用中國新疆維吾爾少數民族的強迫勞動，其中包括耐克加拿大公司（Nike Canada）和黃金王朝（Dynasty gold corp.）公司。加拿大「負責任企業監察員」（The CORE）表示，對指控展開調查。

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早在2020年，澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）發布報告指出：超過8萬維吾爾人已被轉移到中國各地工廠強制工作。維族工人住在隔離宿舍，他們的言行被嚴密監控。工作之餘被迫接受強制洗腦，遠離新疆的家人。有的工廠甚至還配備了瞭望塔、鐵絲網和警察崗哨。

中共長期將百萬維族人關押在「再教育營」，強制灌輸洗腦，許多人被酷刑折磨甚至無故失蹤，被國際社會廣泛譴責。

這次指控繼續揭露出中共迫害人權，表明中共仍大量使用強迫維族勞動力的產品，正在污染全球供應鏈，眾多國家的公司可能在不知情或被動的情況下捲入侵犯人權的罪行。

加拿大已在2021年底頒布了《打擊供應鏈中強迫勞動和童工法案》，旨在加強本國公司在海外運營和供應鏈中對人權的尊重。

​​新唐人電視台記者文慧加拿大多倫多報導

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