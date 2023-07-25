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「天使輪」高雄港外海進水沉沒，相關單位監測油污狀況，25日上午海保署無人機監測到沉船附近有油花，海保署出動除污船「麥寮海洋號」除油，也派潛水員再次巡查、堵漏。（高雄港務分公司提供）中央社記者林巧璉傳真 112年7月25日

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）「天使輪」高雄港外海進水沉沒，相關單位監測油污狀況，海委會主委管碧玲表示，今早無人機監測沉船附近有油花，已出動除污船「麥寮海洋號」除油，也派潛水員再次巡查、堵漏。

管碧玲今天在臉書（Facebook）表示，海保署無人機今早在沉船位置附近監測到油花，「麥寮海洋號」隨即出動處理。「麥寮海洋號」除污程序是先把水、油污都吸到船肚裡，再利用船隻內部裝置分離油水，留下油污回收，水則再排出，整體回收率達99%。

管碧玲說，海保署22日就預請台塑支援「麥寮海洋號」，高雄港務分公司也同意免費停泊；海保署負責指揮監督各項海污防治，經確認今早測到的油花不是燃油。

針對後續「天使輪」抽油作業，管碧玲說，因19名船員無法提供明確的船體結構資訊，抽油前必須重新調查油艙結構定位，抽油進度會延後幾個工作日。但好在底床平坦，專業團隊研判目前船體穩定度高，船體被颱風折斷的風險不高。

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管碧玲說，自己一再祈禱，希望「天使輪」能安然度過颱風的挑戰，迎戰颱風嚴陣以待。

「麥寮海洋號」為台灣首艘除污船，由法國（ECOCEANE）船廠製造，2015年11月交船，全船為鋁合金打造，相較鋼構船重量輕，具有碰撞無火花特性，安全性高；另採用專利水流隧道系統技術，將海面上浮油吸入船內，以物理方式直接油水分離，取代傳統式汲油器；並配合環保署徵召調用，協助進行海洋污染事故處理。（編輯：孫承武）1120725