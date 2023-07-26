美国国务卿布林肯星期三（7月26日）在访问太平洋岛国汤加时，对“中国有问题的行为”发出警告，指责北京将南中国海军事化并从事经济胁迫。

中国政府近年来在“一带一路”计划下，强力推动与太平洋岛国的关系，一方面挖台湾的外交墙角，另一方面通过当地基础设施项目的建设持续扩大在当地的影响力。中国外长王毅去年曾对太平洋多个岛国进行访问，试图进一步加强与这些国家的关系，扩大对这些国家的影响力。

去年北京与所罗门群岛签署一项秘密的安全合作协议，更是引起美国和澳大利亚等国对北京图谋的关切，也促使西方国家加大对太平洋岛国的援助与交往。

布林肯在与汤加首相肖西·索瓦莱妮（Siaoi Sovaleni）会谈后举行的一场记者会上表示，美国并不反对中国与当地国家交往，但是对中国的投资不透明以及融资缺乏可持续性等问题存有关切。

“我觉得我们看到的现象之一就是随着中国增加在（印太）地区的交往，出现一些在我们看来是越来越有问题的行为，”路透社引述布林肯的话说。

布林肯在谈及北京对太平洋岛国的投资时指出，这些投资常常带有附加条件。

他指责北京从事“某些掠夺性经济活动，而且进行投资的方式常常会实际破坏良好政府治理并且滋生腐败”。

布林肯稍早在与索瓦莱妮的会谈中，特别强调太平洋地区的战略重要性。他在结束对汤加的访问后，还将前往南太平洋地区的两个大国澳大利亚和新西兰访问。

路透社引述布林肯的话说，美国一如既往保持对汤加以及其他太平洋岛国的承诺。他是访问汤加的首位美国国务卿，而且在他之前，已有多位美国高层官员访问了汤加。拜登总统去年九月曾在华盛顿与太平洋岛国领导人举行历史上首次高峰会，而第二次高峰会也将于今年稍晚在华盛顿举行。

在布林肯出访汤加的同时，美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）也在巴布亚新几内亚进行访问。奥斯汀在访问巴布亚新几内亚之后还将前往澳大利亚，因为美国与澳大利亚有史以来最大规模的一场联合军事演习即将登场。

另一位西方国家领导人法国总统马克龙（Emmanuel Macron）也在南太平洋地区访问。马克龙除了视察当地的法属领地外，还将访问巴布亚新几内亚和瓦努阿图。

路透社在报道中指出，西方国家对太平洋岛国与中国关系最大的关切之一就是这些国家对中国的高额欠债。汤加目前就对中国负债很重，外界非常担心，一个人口只有十多万的小国如何偿还欠下中国的巨额债务。

不过汤加首相索瓦莱妮在记者会上表示，汤加今年已开始偿还债务，对汤加与中国的关系并不担心，汤加的重点是基础设施等发展。

布林肯在结束对汤加的访问并前往新西兰首都威灵顿之前，还将主持美国在汤加首都努库阿诺新大使馆的开馆仪式。