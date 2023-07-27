【禁聞】7月27日維權動態

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【新唐人北京時間2023年07月28日訊】下面我們來關注中國大陸各地民眾維權的情況。

蘇寧收購家樂福後被圍堵討錢

「家樂福中國」被蘇寧收購後，仍然危機重重，拖欠的員工工資和供應商貨款也一直沒有付。最近，上海、成都等地家樂福總部出現圍堵人群，高喊蘇寧家樂福還我血汗錢。

太原基督教青少年夏令營被封 4人遭拘留

山西太原郇城基督教歸正教會的青少年夏令營，7月25日遭當局衝擊，4名基督徒被抓，並被處以行政拘留15天。孩子們的聖經也被沒收。

律師于凱起訴騰訊 法院拒不立案

山東青島律師于凱6月26日就視頻號被封禁，起訴深圳市騰訊公司，深圳市南山法院一直拒不立案，7月20日、21日連續兩天，于凱直接聯繫法院的馬院長，要求他解決立案難的問題。

天津南開小學家長集體請願 要求換校長

天津南開小學計劃9月份讓學生搬進還在裝修的教室，家長擔心「甲醛」污染傷害孩子身體，發起抗議活動。7月25日晚間，到學校下跪請願，要求換校長。

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