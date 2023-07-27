借力NASA科技 無氣輪胎讓爆胎成為歷史

【新唐人北京時間2023年07月28日訊】您聽說過永遠不會爆胎的輪胎嗎？美國一家初創公司，借用美國航空航天局的科技，打造了「無氣輪胎」，不僅能讓爆胎成為歷史，還更加環保。

無氣輪胎，最早由美國航空航天局發明，用於月球車的設計上，現在這項技術被帶回了地球。

美國智慧輪胎公司（SMART Tire Company）推出的新型輪胎，在外形上與傳統輪胎沒有太大差別，但是在材質方面卻大不相同，用記憶合金製成的彈性網面取代了傳統的橡膠。

智慧輪胎公司聯合創始人兼CEO Earl Cole：「形狀記憶合金之所以如此特別，是因為它就像一種超彈性材料。它是一種非常靈活、輕質的金屬，像橡膠一樣有彈性，但像鈦一樣堅固。」

無氣輪胎的彈性可以說超乎想像。

CEO Earl Cole：「你實際上可以將一個輪胎一直壓到輪圈上，（鬆開後）它總是彈回到原來的形狀。」

尤為重要的是，人們永遠不用擔心漏氣問題。

CEO Earl Cole：「你完全不用打氣，也就是說它是無氣輪胎，不用擔心爆胎，它永遠永遠不會漏氣，所以你的輪胎的壽命和車本身一樣長。」

在過去的100多年來，汽車技術取得了巨大的進步，然而輪胎卻沒有太大的變化。隨著人們越來越關注橡膠污染，輪胎技術的變革也勢在必行。

CEO Earl Cole：「我們使用的橡膠更少，而且當胎面磨損時，你不必扔掉整個輪胎。它將成為首批可重複使用的輪胎之一。」

智慧輪胎公司表示，他們將在2024年春季推出首款商業產品——無氣智慧自行車輪胎，目前全球已有數萬人在等待名單上，期待使用上這款產品。

新唐人電視台記者周琪綜合報導

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