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（中央社記者陳昱婷台北27日電）因應人口老化，台北市衛生局規劃在已無設校需求的秀山國小預定地打造長照園區，今天首度進入環評會審議，儘管當地里長大力支持，委員仍要求補充災害應變規劃等細節後再送審。

台北市環保局今天舉行環境影響評估審查委員會，討論北投長照園區開發計畫環境影響說明書。衛生局說明，園區基地位於北投區秀山里，範圍約2.64公頃，原為秀山國小預定地，因無設校需求，學校用地已變更為衛生及社福設施用地。

衛生局指出，因應台北市邁入超高齡社會，規劃透過活化閒置公有土地，興建2棟地上4層、地下1層的建築，設置400床住宿式長照機構、120人日間照顧及200床銀髮住宅，提供失智、失能、急性後期照顧及健康長者服務。

由於基地鄰近陳江墓園、水磨坑遺址及番婆嶺遺址等文化資產，還有文獻記載北投遺址位在距離基地約20公尺處，開發單位將在施工前辦理考古試掘，並依文化局審議結果辦理後續工作。

秀山里里長陳壽彭在報告結束後發言表示，說明書中提及的文化資產距離開發基地遙遠，預期影響不大，希望能盡快通過各項審查，里民都非常關心也期盼將來可以使用這些長照服務。

環評委員接著一一針對太陽光電發電系統、停車空間、樹木移植計畫、開發後水路流向、極端氣候災害預防設計等議題提出建議及質疑，並聽取開發單位回應。

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環評會最後決議，要求衛生局1個月內依據委員意見修正後再送審，包含補充因應氣候變遷的韌性設計及災害應變規劃，並評估太陽能板設置造成光害影響及減輕對策，還要說明溫室氣體增量抵換計畫細節。

此外，環境調查檢測發現，基地土壤中砷含量略超過污染監測標準，推測為當地河床含有高量砷鉛鐵礬礦自然傳輸造成。環評會因此要求優先評估挖填平衡的可行性，如果仍要外運，須符合相關規定。（編輯：張銘坤）1120727