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普立茲文學獎得主、美國作家理察‧鮑爾斯新作「困惑的心」近期出版，書中描寫科學家為了亞斯伯格症的孩子付出心力，過程卻出乎意料曲折坎柯。（時版出版提供）中央社記者邱祖胤傳真 112年7月28日

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（中央社記者邱祖胤台北28日電）科學家為了患亞斯伯格症的兒子付出心力，過程卻出乎意料曲折坎坷，普立茲文學獎得主、美國作家理察‧鮑爾斯新作「困惑的心」，試圖為徬徨卻又執迷科技的現代人找答案。

根據時報出版社發布新聞稿，「困惑的心」（Bewilderment）描述在一場無可挽回的悲劇發生後，致力於尋找外太空生命跡象的天文學家席歐‧拜恩，必須獨力撫養他9歲的亞斯伯格症兒子羅賓，並設法溝通。

由於不希望羅賓過早服用精神藥物，席歐因緣際會得知一種實驗中的神經反饋治療，可能有助於羅賓學習控制情緒。席歐決定放手一試，讓兒子羅賓接受治療，未料情況竟一發不可收拾。

時報出版總編輯嘉世強告訴中央社記者，這是一個從未投入照顧小孩子的「科學直男」忽然必須面對親子問題的故事，面對親生兒子，主角不能逃避、必須溝通，但他同時也因為深愛兒子，必須在疾病與先進科技之間做抉擇，怎樣對孩子才是最好、有幫助的？難度竟與他從事的專業不相上下。

嘉世強說，作者其實是要告訴世人，面對環境的變遷、面對不可預測的疫情與未來，產生困惑是自然的，只是解決困惑的方式不能再像以前那樣把環境當成被征服的對象。

嘉世強說，書名原文Bewilderment本來的意思是困惑，但字元的組合有進入荒野的意思，人類一旦進入荒野、大自然，總會充滿困惑，如同現代人很想解決所有問題，卻總是做不到，或總是選擇用武斷、不計後果的方式解決問題。

嘉世強表示，作者似乎認為「重返自然」、讓人適應困惑才是解決之道，書中主角面對有各種症候群的兒子，經常束手無策，卻發現帶孩子到戶外常能讓他安定下來，其實就在暗示這個道理。

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可以說，「困惑的心」從書名巧思到天文學、腦科學的先鋒領域，作者關注生態浩劫的同時，也捕捉人的無助、自私、不甘心，和束手無策的孤寂。

理查‧鮑爾斯生於美國伊利諾州，青少年時期曾隨父親至曼谷居住一年，回美國後，於伊利諾大學攻讀物理，後改讀文學，1980年來創作不斷，作品關注人類生存的困境，題材從戰爭、種族、長照到工業污染，批判性十足，曾獲「麥克阿瑟天才獎」、「美國國家圖書獎」，4度獲提名「美國國家書評人獎」，「樹冠上」（The Overstory）榮獲「普立茲文學獎」。（編輯：林治平）1120728