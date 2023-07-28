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（中央社記者趙麗妍台中28日電）國立中興大學校長薛富盛7月31日卸任，本要休假1年到國外進修，獲徵詢出任首任環境部長，薛富盛笑說，這也是一種「掙扎」，但樂意以過去經驗對環境永續發揮作用，做出貢獻。

行政院宣布，環保署8月22日改制為環境部，以利達成2050淨零排放、改善空氣品質、建構資源循環、管理毒廢棄物、防制污染等施政目標，由 薛富盛 薛富盛小檔案 生日：1959年8月22日 學歷：美國康乃爾大學材料科學與工程學系博士 現職：

國立中興大學校長（2023年7月31日將卸任）

國立中興大學終身特聘教授 授課領域：電子顯微鏡原理、實用電子顯微鏡 研究專長：電子顯微鏡、奈米技術、顯示器材料、薄膜技術、燃料電池 經歷：

國立中興大學工學院院長、材料科學與工程學系所-系主任、所長

國立中興大學研究發展處研發長

財團法人大學入學考試中心基金會董事長

台灣中部科技學園區產學訓協會理事長

國科會工程處材料工程學門召集人

國科會「中央政府科技發展」智庫委員

中國工程師學會台中分會理事長 看更多 關閉 出任首任部長。

薛富盛今天接受中央社記者電訪，他說，擔任教職30年，卸任校長後，本來安排休假1年出國進修，學校也通過休假申請，是否接任環境部，對他也是一種「掙扎」，但因過去的經驗、歷練，能對未來環境永續發揮作用、做出貢獻，他沒有思考很久，決定接下挑戰。

薛富盛說，淨零排放、氣候變遷、資源循環等，都是升格環境部後，迫在眉睫的議題，國內已有許多專家、學者對此提出很多好的建議，過去中興大學對此也有許多研究成果。

當許多大學聚焦半導體課程時，中興大學選擇循環經濟研究學院，因為看到淨零排放、資源循環、永續利用的課題，薛富盛希望能夠做些貢獻。他說，上任後，希望搭配2050淨零排放的架構方向，積極推動。

關於協和電廠四接環評案，薛富盛表示，樂意開啟跟公民、環保團體對話，尋求一個大家都可以接受的方案。

薛富盛笑說，政院才剛剛宣布環境部的人事消息，他必須調整生涯規劃，得先向學校銷假辦理借調，並延後國外進修計畫等，希望大家給予一些時間。

日前在興大人物誌第10集「永不停機的鋼鐵校長—薛富盛教授」，回顧薛富盛一路走來的宏觀知著與處處用心。薛富盛1993年進入興大服務，今年剛好滿30年，他自2015年接任校長，2屆8年任期內，創設3個學院，增設2個新校區，同時號召國內11所大學組成台灣國立大學系統。

他更投入多項革新建設，包含興建2棟新宿舍、翻修6棟舊宿舍、翻新運動場館、改裝活動中心、升級圖書館，啟用與規劃食安大樓、智慧機械技術研發中心與校史館等重大新興工程。（編輯：謝雅竹）1120728