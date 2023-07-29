由于炎热和潮湿，纽约布朗克斯的体感温度超过了摄氏38度，56岁的卡洛斯·雷耶斯 （Carlos Reyes）必须在树下找寻阴凉处。

“天气不再像年轻时那样，还可以到处玩耍，潮湿使得呼吸方式有所不同，走路时变得更累、更疲惫。”雷耶斯说道。

据美国国家气象局表示，自周四以来，美国有近2亿人（占美国人口的60%）受到高温警告或洪水警告，雷耶斯就是其中之一。

周五，危险的高温席卷了美国东半部的大部分地区，极端气温从中西部蔓延到东北部和大西洋中部，这些地区的居民正在经历今年最热的气温。

从周四到周五，收到高温警告的人数增加4百万人，来到了1亿8400万人；收到洪水警告的人数从1700万人减少到1000万人。

除了高温之外，美国多个地区还会出现雷雨。预计到周六早上，五大湖区和俄亥俄河谷、密苏里河谷中部以西地区都会出现山洪暴发警告。此外，威斯康星州和新罕布什尔州还发布了龙卷风警报。

世界气象组织（World Meteorological Organization）以及欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局（Copernicus Climate Change Service）宣布 2023 年7月为有记录以来最热月份，而且高温还会持续。

周四，包括华盛顿特区、费城和纽约市在内的东海岸主要城市的高温和潮湿使体感温度超过摄氏37.8度。“危险”的热浪可能会在周六开始消退，因为来自加拿大的雷雨和冷锋将穿过东岸。

布朗克斯的慈善组织救世军（The Salvation Army）是纽约开设的数百个避暑中心之一，让人们在炎热的天气中得到喘息。

“每年都很热，而今年从上周开始，变得非常热。”救世军的罗伯特·西里亚科（Robert Ciriaco）说，这对人们来说非常危险，有些人会因此而死，这就是为什么我们要开放为人们提供一个舒适的地方。

随着气温飙升，费城宣布进入高温健康紧急状态，市政府开放了降温中心。

在西南部和南部平原，几周来一直笼罩着闷热的气温。 新墨西哥州的一位气象学家称，气温持续摄氏37.8度的时间是史无前例的。

由于酷热，美国一些大型电网和公用事业面临到压力。在纽约市，公用事业公司联合爱迪生（Con Edison）发出短信要求居民节约用电。电网负担过重可能意味着停电，而且在设备重新启动时可能导致设备故障和污染。

美国最大的电网运营商PJM互联电网（PJM Interconnection）因为对其供给电力的能力感到担忧，周三宣布13个州的电网进入一级能源紧急警报。覆盖中西部和北部平原各州的中部大陆独立系统运营商（Midcontinent Independent System Operator）周四也发布了类似的声明。

（此文依据了美联社的报道。）