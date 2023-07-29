美國首次小行星採樣回程 將送休斯頓太空中心

【新唐人北京時間2023年07月30日訊】美國宇航局休斯頓約翰遜太空中心已經準備好專門的取樣實驗室，等待接收美國首次從小行星採樣返回地球的樣品。

美國宇航局「歐西里斯」號（OSIRIS-REx）飛行器將於9月24日返回地球，從小行星「班努」（Bennu）地表所採集的樣品降落於猶他州的沙漠，然後送往休斯頓約翰遜太空中心，進行研究分析。這是美國首次從小行星地表採樣。

約翰遜太空中心首席科學家Eileen Stansbery：「每一個小行星都有不同故事（講述）關於我們太陽系的形成和演變。班努有跡象表明，它可能存在有機物質，所以我們能了解到一些有意義的信息，關於有機物在太陽系中如何形成的，以及我們早期的歷史。」

小行星「班努」是一顆圍繞太陽旋轉，軌道與地球軌道相交的近地小行星，存在了450億年。「班努」的平均直徑大約492米，科學家認為它富含碳元素，地表採樣將有助於進一步了解太陽系和生命的形成。

班努地表採樣將運送到約翰遜太空中心的太空材料研究和探索科學部（ARES – Astromaterials Research and Exploration Science）。科研人員將在這裡新建成的取樣實驗室（OSIRIS-REx Sample Curation Laboratory）內進行樣品提取。實驗室配備有為這項任務設計的最新科技手套箱。太空中心的製造與研發部設計了一些專門的工具，幫助科研人員完成取樣任務。

約翰遜太空中心「歐西里斯」樣品取樣組長Nicole Lunning：「作為樣品取樣人員，我要維護好樣品，儘全力的保持它原有狀態，與當初在小行星上採集時的狀態很相近。所以這需要首先了解樣品的地理特質，還有很多對污染的仔細考量，控制和預防污染的可行方法，並且監視，做污染信息收集，以確定我們了解樣品所有接觸的狀況，然後我們返過去做分析研究。」

在取樣後，科研人員將對樣品中不同大小的碎石塊，塵土等成分進行重量與體積測量，然後由綜合分析部門對樣品的主要化學成分指標以及微觀結構進行分析，對照「歐西里斯」號太空任務目標明細做逐條的分析，希望籍此獲取對太陽系的更多認識。同時也將做成專門的樣品說明紀錄，提供給全球更廣泛的科研機構。樣品中的一部分也將分享給國際上合作的太空機構。

新唐人電視台記者易永琦、大宇休斯頓報導

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