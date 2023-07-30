老牌紡織公司中福國際（1435）下市危機鬧得沸沸揚揚，截至7月15日止，已連續4個月無法交出財報，金管會對中福董事長陳建兩度祭出罰鍰，總金額達72萬。若持續暫停交易，再過不到60天就會被勒令下市，屆時兩萬多名股東的股票將成壁紙，危機進入倒數計時。

中福因坐擁龐大土地資產，在台股中有「紡織界大同」之稱。前身為中洲紡織廠，廠址位於中永和。1970年，創辦人黃國璋在中壢內厝里買下2萬多坪廠房用地；如今該土地總值已達數十億。市場評估，若進行變更活化，價值可能超過百億。這讓中福股價從低於10元淨值一路飆漲到60多元，引發外界關注，有人形容「兩年漲6倍，比台積電還厲害」。

2022年，以陳建、陸榮木、高榮志、翁弘林、徐佇美、黃致鋐等人為主的市場派，喊出「公司經營不善」、「公司治理有問題」、「股東權益受損」口號，集結股東進行董監改選，剔除原董事長黃立中（黃國璋之子）後全面接管經營。其中新任董事長陳建為台灣知名傳產青山儀器二代，總經理陸榮木具深厚會計背景，獨董高榮志更是前時代力量副秘書長、司改會執行長，華麗陣容讓外界眼睛一亮。

然而新團隊入主後，中福營運狀況卻不進反退，月營收從上百萬驟減至數十萬，公司治理也出現問題：三度更換會計師事務所，兩度因為財報問題暫停交易，過去一年內股票可交易天數居然僅12天，逼得股東不得不組成自救會向主管機關求助。

心痛！父母一生心血被糟蹋

撿人家不要的下腳料 中福從小加工廠起家

身為創辦人之子，同時也是中福單一最大股東的黃立中，近日打破沉默，對外吐露了一路來的心路歷程。今年70歲的他，古稀之年未能從心所欲，反而為了保住家產耗盡心力，一年內削瘦了10公斤。

「中福是從一家小加工廠開始，撿人家不要的下腳料，一點一滴打拚出來的」、「我真的無法、看著…父母親一生的心血，就這樣……」談到中福現況，黃立中的沈痛全寫在臉上，一度眼角含淚哽咽無語。

陳建與陸榮木上任後，多次對外聲明，指控原團隊在交接時扣留公司印鑑與土地權狀，導致公司無法正常營運。對此，黃立中回應，土地權狀從頭到尾都放置在公司保險櫃，其餘交接部分則完全依法處理，且新團隊早在今年2月就完成董監事變更程序，卻遲至5月才突然開記者會控訴，根本不合常理。

黃立中強調，作為大股東，如果公司換人經營可以創造更大利益，讓股價上漲，他支持都來不及了，怎麼可能還用這種低級手法干預；但他指控，現況看來，陳建、陸榮木顯然無心本業，反而用盡各種理由刻意讓股票維持在暫停交易狀態，「擺明是想讓公司下市好處分土地，這我真的無法接受！」

一甲子情感！還沒畢業就接管最辛苦工廠

「人生精華期都在轟隆轟隆機器聲渡過」

對黃立中來說，中福代表的不是利益，而是他對家族、股東的責任，以及超過一甲子的情感與回憶。

父親於民國38年隨政府來台，在台灣紡織業正準備起飛的年代，用微薄積蓄開一間小加工廠。「小時候對父母的印象就是很忙、很累，」黃立中回憶：母親早上5點起床，張羅完家事就進工廠，忙到半夜才回來，身體被操到不成人形；父親不是在迪化街衝業務，就是在銀行跑三點半。

上有三個姐姐一個哥哥，黃立中沒有傳統老么的受寵待遇，反而是得承接起兄姐都不願做的粗重工作，例如蹲在廠裡，幫忙從廢棄下腳料中裡挑出棉紗。「么子沒有說話的權力，只看你對家有多少貢獻，」黃立中淡淡的說。

在美國念商學院的時候，為了搞清楚紡織銷售流程與貿易專業知識，黃立中跑去當地一家頗具規模的成衣貿易公司半工半讀，在那邊接觸到沃爾瑪等大型百貨通路，還沒畢業就被家裡叫回來管最辛苦的工廠，在中壢廠區一待就是十幾年。

「我人生中最精華的時期就是在『轟隆轟隆』的機器聲中渡過的，」黃立中苦 笑，紡織廠的後遺症就是耳鳴、重聽與白內障。「紗是白的啊，你整天看著那一大片白花花，眼睛很快就退化了啊。」

身體傷害之外，還有巨大的精神壓力。紡織業是三班制，沒有所謂週末假日，等於 24 小時全年無休，作為工廠負責人，他得隨時掌握人員與機器狀況，最怕一個不小心廠房失火，所有心血付之一炬，「那時候半夜接到電話都會發抖，根本沒有一天能睡好覺。」

因為這段經歷，黃立中對這塊地特別有感情，即便後來改跑業務，依然得與工廠溝通，換算他的前半生都在中壢廠區渡過，直到民國86年紡織業日薄西山，父親決定全面退出為止。

兄弟失和！大哥轉投資失利血虧5億勸諫未果

一張「以下犯上」公告 遭掃地出門

儘管是家族中唯一在產銷兩端都有實戰經驗的人，他始終被當成工廠黑手、業務仔，總經理的位置是由大哥黃安中接班。對此，黃立中並無怨言，「長幼有序嘛，這本來就不是我該得的。」

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然而，當大哥主導的轉投資事業頻頻失利，兄弟理念出現分歧，衝突的火苗就埋下了。

黃安中花了5年，試圖轉型進軍電子業，最後大虧 5 億收場，卻還不死心的想要跨足營建業。一筆京華城的投資讓黃立中擔心會賠掉家業，兄弟倆在董事會上大吵。弟弟摔門離席，隔天哥哥馬上貼出一張「以下犯上」的公告，黃立中被趕出公司。

心高氣傲的他本想就此離家另起爐灶。未料不到一年，黃安中就因為官司纏身被主管機關勒令交出董座職位。當初看著黃立中被趕走卻一聲不吭的家人們，此時輪番親情喊話，要他回來接掌家業。

談到這邊，黃立中停頓下來，長長嘆一口氣。抬起頭，70歲的臉上滿是滄桑：「我常在想，這個家究竟把我當成什麼？」、「我是救火隊？還是守門員？」

餘悸猶存！電子業5年燒掉紡織業30年盈餘

接管中福後小賺小虧引「不作為」罵名

說是救火隊，家中好事不一定有他的份，但棘手工作一定到他頭上，從蹲工廠、跑業務、打庫存，廠房兩度失火、鉅額財務虧損等危機都是由他處理。若非大哥被迫下台，董事長職位根本輪不到他。

說是守門員，因為經歷電子業5年就燒掉紡織業30年盈餘的震撼教育，他在轉型與投資上特別保守，寧願將廠房出租換取穩定的收入，也不願輕易冒險活化或賤售。缺乏成長動能的中福在他主掌下，營運多在小賺小虧間徘徊，股價長期低迷。

這就引來了「不作為」的罵名。不只市場派以此作為奪取經營權的理由，姊姊們也對他非常不諒解。「他們拿三井 outlet、南紡夢時代的案例來跟我講，說這樣搞可以創造多少價值，但你們要不要去看一下我們的位置，前後都是工廠農田，誰會跑來這邊逛 outlet 啊？」黃立中苦笑。

事實上，黃立中並非擺爛不幹事。2018年，他找來戴德梁行等四家商用不動產 公司來鑑價，當時一坪僅 7～8 萬，他評估還不到最佳活化時機；隔年疫情爆發，台商鮭魚返鄉，廠房土地開始飆漲，他正準備要施展手腳，但市場派也於此時發動猛烈攻擊。

「罵我不處置土地就是『不作為』，但我『不作為』的結果卻是讓公司資產3年 增加3倍，你說誰對？」黃立中反問。

無法接受！一輩子務實經營

新團隊擺明想讓中福下市、處分土地

只是抹黑的標籤一旦被貼上，即便要撕下也會弄得滿手黏膩。大半輩子專注在經營實務、極少涉獵資本市場的黃立中，壓根沒想過有人會覬覦其家產。有心人士先是默默收購中福股份，再有計劃的發動媒體攻勢，就連親姊姊也被市場派說動而倒戈。

「你可以說我這個董事長做得不好，你來可以做更好，幫股東創造更多利益，那我沒話說；但你不能拿走了公司的經營權，滿腦子只想著要把公司下市、好處分土地獲取私人利益，這我絕對無法接受！」黃立中說。

如今，新團隊將暫停交易的責任歸咎於旗下轉投資公司福興。作為福興董事長，黃立中表示，福興早在期限內提供合法合規財報，也不斷表態願意配合，反倒是中福每次都是在財報截止日前才突襲式提出各種要求，甚至在一年內連換三次會計師。今年七月會計師才剛與他聯繫財報事宜，沒幾天中福居然就公告與該會計師終止委任。「這到底是誰有問題？」他質疑。

「我再說一次，我是大股東，公司下市或無法恢復交易，對我個人損傷最大，我沒有理由要卡公司營運、讓財報難產，從頭到尾都是配合；陳建、陸榮木，你們既然是公司負責人，請認真面對，不要再卸責、侵犯股東權益了！」黃立中沉重的說。

黃立中小檔案

出生：1953年

學歷：美國州大LA分校商學院肄業、國立台灣科技大學管研所碩士

經歷：中福董事長、業務經理

現職：福興投資董事長、中福國際單一最大股東

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