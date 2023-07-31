中国因辐射问题加强对日本食品进口的检查已过去三个多星期，但谷冈和幸（Kazuyuki Tanioka）已经对他的高档北京寿司店的未来感到担忧。

和中国大多数餐馆一样，谷冈经营八年的“东也”（Toya）日料过去三年来一直在新冠病毒大流行防疫措施下苦苦地经营着，这些限制直到去年年底才开始放松。

现在，在日本计划将受灾福岛核电站经过处理的放射性废水排入大海之前，“东也”正面临着顾客和海鲜短缺的局面。

“我非常担心我们还能不能继续经营下去，”这位来自日本南部熊本的49岁厨师兼餐厅老板说道。“无法进口食品原料对我们来说确实是生死攸关的。”

中国是日本海鲜的最大进口国。2011年海啸和地震损毁了福岛核电站后不久，中国禁止从日本五个县进口食品和农产品。中国后来扩大了禁令范围，目前中国的禁令涵盖了47 个县中的10个。

但中国仍然是日本最大的海鲜出口市场。

在联合国核监督机构批准日本排放处理过的核污染水的计划后，中国本月实施了最新的进口限制。中国严厉批评这一计划，称这种排放危及海洋生物和人类健康。这个计划也遭到了中国国内民众的反对。

此后进口几乎陷入停滞，一些日本官员担心最糟糕的情况尚未到来。中国更严格的检查导致海关出现大规模延误，而严厉的警告也让顾客望而却步：中国社交媒体上充斥着称日本食品具有放射性、应抵制的帖子和标签。

北京另一位67岁的日本餐馆老板小林健二 (Kenji Kobayashi)表示：“中国说这是受污染的水，而日本则声称这是纯净水。” 他的餐馆本月失去了多达三分之一的顾客。

“两种观点之间的差异是巨大的，影响着人们的理解程度。”

替代来源

海鲜供应商也在苦苦挣扎着。

一家大型海鲜贸易商的发言人表示，中国港口的等待时间已从两到七天延长至三周左右，并补充说该公司计划通过将货物转移到第三国来绕过这些限制。这位发言人拒绝透露该公司的名称，担心遭到中国官员的强烈反弹。

“目前我们没有向中国发货，”日本北部海鲜批发商青森中央水产有限公司（Aomori Chuosuisan Co.）销售总监兼总经理福冈保冈（Tamotsu Fukuoka）说。

“如果产品被海关拦截，我们将不得不花费大量的堆场费和仓储费，这是我们不想看到的。”

尽管日本官员呼吁中国同行，尤其是第二大市场香港，避免实施禁令，但一些中国食客表示，他们赞成采取更严格的检查。“任何政府都应该对其公民的安全负责，”北京一家日本餐厅的顾客段某某说。“因为有政府的政策，我们就安心了。”

由于日本将在几周内开始排放福岛水，一些日本餐馆老板表示，他们正在调整菜单并从其他地方采购食材以求生存。

“我们的主要重点是在中国采购海鲜或从其他外国供应商那里采购，”谷冈说。 “如果这些努力成功，未来我们餐厅的生意就能继续经营下去。”

（本文依据了路透社的报道。）