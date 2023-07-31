欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)星期一（7月31日）在与菲律宾总统小马科斯举行的联合记者会上，再次确认欧盟承认海牙常设仲裁法庭2016年有关南中国海主权争端的裁决，并警告说，欧洲不会容忍在乌克兰或在印太地区的侵略行为。

美联社报道说，冯德莱恩在对马尼拉进行访问时与小马科斯总统举行了会谈，旨在促进贸易、经济及安全关系。

两位领导人宣布，有27个成员国的欧盟将恢复与菲律宾的自由贸易谈判。该谈判2017年在小马科斯的前任杜特尔特任内陷入僵局。

冯德莱恩强调，双方需要安全合作，并引用俄罗斯入侵乌克兰的例子表示，这表明专制领导人如何愿意落实他们的威胁。

她说：“俄罗斯入侵乌克兰的战争动摇了国际秩序的根基，违反联合国宪章及国际法的基本原则，例如领土完整及主权。”

她继续说：“这就是为什么欧盟支持乌克兰英勇抗击侵略者的原因，因为非法动用武力不能被容忍，在乌克兰不能，在印太地区也不能。欧洲的安全与印太的安全是不可分割的。对我们相互交融世界基于规则的秩序的挑战，会影响我们所有人。”

冯德莱恩强调欧盟支持一个自由和开放的印太地区，并说，“这就是为什么我们担忧印太不断升级的紧张，因为印太免受胁迫的威胁对于我们的稳定、我们的和平以及我们人民的繁荣是关键的。”

报道说，冯德莱恩隐喻的评论与美国领导人的吻合，都对中国在有争议的南中国海地区越来越咄咄逼人的行为感到震惊。

此外，在未提及中国的情况下，冯德莱恩强调欧盟承认联合国支持的海牙常设法庭有关菲律宾提出的南中国海仲裁案的裁定。这一裁决否定了中国以历史地图为依据提出的对几乎整个南中国海的主权声索。中国拒绝承认仲裁法庭的权威及裁定结果。

冯德莱恩说，这一裁决具有法律约束，为和平解决主权声索争端提供了基础。

冯德莱恩还表示，欧盟准备好提升与菲律宾的合作，通过分享信息、威胁评估和加强菲律宾海岸警卫队，来促进区域海事安全。

中国曾警告美国及其盟友不要干涉它所称的纯属亚洲的分歧。在过去十年来，中国将七个有争议的岛礁变成了受到导弹保护的人工岛，进一步震惊了西方国家和中国的邻国。越南、菲律宾、马来西亚、文莱和台湾都对南中国海有部分主权声索，与中国的主张有所重叠。

美联社表示，冯德莱恩访菲表明双方关系在经历欧盟与前总统杜特尔特因人权问题陷入低谷后有所改善，是欧盟领导人几十年来首次对菲律宾的最高层的访问，也正值欧盟正在评估是否向菲律宾延长特别贸易优惠，包括对范围广泛的产品削减关税。

小马科斯和冯德莱恩表示，欧盟与菲律宾的关系进入了一个新时代。小马科斯说，菲律宾和欧盟是共享民主价值观、可持续性的包容的繁荣、法治、和平与稳定，以及人权的观念相同的伙伴。

报道说，小马科斯的评论与前任杜特尔特总统对欧盟常常是充满敌意的言论形成了鲜明的对照。