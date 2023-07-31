中共核准6台核電機組項目 民眾憂安全與戰爭風險

【新唐人北京時間2023年08月01日訊】中共國務院日前核准3座核電廠共6台核電機組項目，其中寧德的項目距離台灣最近，且擬採用大陸自主三代核電技術華龍一號。附近民眾表示，十分擔憂中國的核電技術及缺乏透明度的管理使得其安全性無法保障，更害怕存在戰爭風險。

據陸媒第一財經的報導，本週一（7月31日）中共國務院常委會開會，核准了山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡的核電項目。分別是：華能集團的山東石島灣項目的1、2號機組（擴建一期工程）；中國廣核集團（下稱「中廣核」）的福建寧德核電項目的5、6號機組；中核集團的徐大堡核電項目的1、2號機組。

其中，中廣核寧德核電項目位於福建省寧德市轄福鼎市太姥山鎮，這家核電廠一期的4台機組已於2016年7月21日建成運行，現在擬建的是二期的兩台機組，而這家核電廠所在位置距離台灣本島僅約200公里，過去還多次發生過核安事故。

據陸媒報導，這次福建寧德的核電項目，將採用號稱具有中國自主知識產權的三代核電技術「華龍一號」，號稱所有設備「國產化」比例將超過90%。

此外，華能集團所屬的山東石島灣核電廠擴建一期工程項目1、2號機組，也將採用中廣核的「華龍一號」技術。

陸媒稱，根據核電企業此前公布的數據，目前每台百萬千瓦級的三代核電機組投資約為200億元，也就是說，這6台機組的總投資可達1200億元人民幣，「對地方經濟和稅收將有顯著拉動作用」。

換言之，由於中國的經濟正面臨持續衰退的危機，當局故技重施，為拉動經濟增長而上馬了這些搞投資的大型項目，只不過以前大規模投建的是高鐵、機場這類項目，這次則改為了投建核電。然而，核電項目所具備的潛在風險性明顯更高。

對此，山東青島一位張姓居民本週二接受自由亞洲電台採訪時表示，這次在石島灣投建的核電項目距離青島很近，事先雖然早有傳言，但政府並沒有進行公示以聽取民意。而民眾最擔心的是核電廠發生污染事故，因為不少人懷疑中國的核電技術與核排放標準是否達到國際標準。

張先生說：「建核電站的消息已經傳了好多年了，之前老百姓有擔心，就說會出現危險，核電技術是不是過關等這一類。」

資深評論人士蔡慎坤也強調，核電項目的安全性對民眾非常重要，因為一旦核泄漏後果不堪設想。而中國建造核電站的標準與西方有差距，其安全隱患令人擔憂。

他說：「核電站肯定面臨很多的風險，包括發生戰爭，一些自然災害，都會有可能導致出現核泄露或者安全隱患。」

資深評論人士馬聚則對自由亞洲電台表示，中共政府一直在吹噓核能「走向世界」，但事實上，「我們看到一個項目也沒有走出去，是國際社會不信任中國的技術，也不信任中國的核能。」

（記者黎明綜合報導/責任編輯：林清）

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