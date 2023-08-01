白熾燈泡正式被禁 LED燈泡將成美國主流

【新唐人北京時間2023年08月02日訊】8月1日，美國「白熾燈禁令」正式生效，製造和銷售白熾燈泡將變成非法。今後，LED燈泡成為市場主流。

8月1日起，拜登政府的新規生效：生產和銷售的燈泡的發光強度必須至少為每瓦45流明。

這意味著，白熾燈的生產和銷售將成為非法。因為傳統白熾燈每瓦僅提供15流明。

除了一些被豁免的白熾燈類型外，今後，製造商生產每顆非法燈泡，將面臨最高542美元的罰款。

拜登政府表示，這項新規的提出，是為了提高能源的使用效率，同時減少污染。

根據美國能源部，LED燈可以比白熾燈泡節能75%，使用壽命長25倍，儘管LED平均成本比白熾燈高出3到4美元，但使用LED燈每年可為每個家庭節省約100美元。

目前，近一半的美國家庭在使用 LED燈泡照明。

美國能源部估計，若全部家庭使用 LED燈，將在未來30年為美國節省近3億美元的公用事業費用，和減少2.22億噸碳排放。

美國兩黨已經就「白熾燈泡禁令」爭論長達16年。前總統川普曾撤銷了奧巴馬時期的一項相關禁令，如今又被拜登政府更新後生效。

這項禁令的反對者認為，這是政府越權行為，應讓美國人自己來決定家中的燈泡，而不是政府。

新唐人電視台記者林一綜合報導

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