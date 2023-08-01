「大災之後必有大疫」 專家呼籲嚴加防範

【新唐人北京時間2023年08月02日訊】中國多地連降暴雨造成重大洪澇災害。俗話說，「大災之後，必有大疫」。如何防範？來看報導。

中國多地連降暴雨，醫生提醒，暴雨和洪澇會增加感染腸道傳染病的風險。

常見的腸道傳染病有：霍亂、甲型肝炎、傷寒、細菌性痢疾。如果積水淹沒糞池、下水道等，還會增加蟲媒及自然疫源性傳染病發生的風險。包括：登革熱、流行性乙型腦炎、瘧疾、鼠疫等。

在暴雨及洪澇期間，食源性疾病發生風險增大，觀眾朋友應注意，不要食用變質食物。

中日友好醫院急診科副主任醫師閆聖濤提醒，強降雨期間盡量不赤足接觸內澇水，以免引發感染。接觸後及時清洗皮膚；尤其有皮膚破損傷口時，要及時進行消毒（碘伏或碘酒）。若2-3天內仍未緩解或進行性加重，及時就診；不使用積水、污水洗碗筷及蔬菜水果。

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾也提醒，高溫高濕環境下，食物容易變質，水源也容易污染，蚊蠅增多，消化道傳播疾病和蚊媒傳播疾病也可能增加。

俗話說，大災之後，必有大疫，意思指在發生大的自然災害之後，必然會有各種疫病流行，民眾要嚴加防範。

山東外科主治醫師孫醫生：「大水過後為什麼容易出現瘟疫？一是洪水淹死一些牛羊豬雞鴨等牲畜，垃圾沖的到處都是，夏天天氣炎熱氣溫高，容易產生病菌。洪水把病菌帶到生活中的各個角落，我們的供水系統也可能受到污染，喝了受污染的水以後容易發生腸道疾病，容易發生瘟疫。另一個就是很多食物蔬菜都被洪水泡過，如果我們吃的不乾淨也容易出現疾病。洪水過後蚊蟲滋生，被蚊蟲叮咬或者是皮膚潰爛都容易導致傳染病的發生。 」

與此同時，新冠疫情在中國持續蔓延，近日很多民眾表示二陽，甚至三陽了。

7月31日《看中國》報導，有民眾表示，北京某科技園半數人感染新冠，疑似三陽潮來了。該民眾稱，本來要跟乙方溝通某試劑的訂單情況，結果對方稱三陽了，症狀重於前兩次陽，是被同事傳染的，因為他們公司周初有兩人「扁桃體發炎」，後半週倒下一半人。

新唐人電視台記者王嬿喬綜合報導

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