減少對中國稀土依賴 各國探索稀土新技術

【新唐人北京時間2023年08月03日訊】稀土對於現代的技術生產至關重要，包括從iPhone到特斯拉的Model3，再到洛克希德馬丁F-35戰鬥機。近來，世界各國政府和行業越來越意識到供應鏈多元化和減少對中國稀土依賴的必要性，紛紛尋求替代途徑。

據路透社8月2日報導，上個月，北京宣布對戰略金屬鎵和鍺實施出口管制，讓西方認識到，發展關鍵礦產的獨立供應非常緊迫，這引發了全球對中國大陸下一步可能阻止稀土或加工技術出口的擔憂。

外界紛紛努力尋找稀土礦物的替代來源。比如，美國和澳大利亞等一些國家正在投資國內生產並探索新的採礦項目。其他國家也正在尋求與加拿大和格陵蘭島等擁有大量稀土礦藏的國家建立夥伴關係。

各國的研究人員和科學家也在探索減少對稀土礦物依賴的方法。包括開發替代材料或尋找更有效的方法來利用現有資源。還正在探索從舊產品中回收和再利用稀土礦物作為潛在的解決方案。

也有研究人員在開發更少依賴稀土礦物的新技術，例如，研究人員正在研究在風力渦輪機中使用不需要稀土的磁鐵。

另外，由於中國大陸稀土的生產方式不符合綠色能源的要求，容易造成環境污染，很多國家和公司也在探索符合綠色能源要求的稀土生產途徑。

據諮詢公司Adamas Intelligence稱，瑞典、南非、澳大利亞和其他國家的項目旨在從礦山廢料和副產品中提取稀土，這些項目可以成功滿足全球8%的需求。

特斯拉五月宣布計劃生產不含稀土的電動汽車磁鐵，理由是現有工藝存在「環境和健康風險」。

美國稀土公司正在與勞倫斯利弗莫爾實驗室的美國政府科學家合作，開發可以處理稀土的細菌。私人控股的Locus Mining和Aether Bio也在分別研究使用生物表面活性劑和納米技術的方法。

礦業公司UCore Rare Metals和 Mosaic ，私人持有的USA Rare Earth也在研究各種加工技術。

儘管正在取得進展，但減少對中國大陸稀土的依賴仍是一項複雜的任務，需要時間，還需要政府之間的合作、研發投資以及可持續供應鏈的發展。

（責任編輯：李郦）

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