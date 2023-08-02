美国驻菲律宾大使馆对被列入美国制裁名单的一家中国国企参与马尼拉湾的新区开发项目表示关注。

美国大使馆发言人卡尼什卡·甘戈帕迪海（Kanishka Gangopadhyay）周三（8月2日）表示，美国与菲律宾官员就马尼拉湾的这项建设工程进行了讨论。华盛顿方面还向菲律宾政府表达了美方对这个长期建设项目和其它建筑活动可能产生的“不可扭转的环境影响”感到的关切。

马尼拉湾填海工程包括修建豪华酒店、赌场、餐厅和娱乐中心。这个海湾的污染问题一直都很严重。人们担心修建起来的高楼大厦会遮挡普通市民欣赏马尼拉湾著名日落的视线。环保组织也对政府的这个计划一直持反对立场。

马尼拉湾有一些历史古迹，政府办公大楼和美国大使馆也设在那里。菲律宾环境部长安东尼娅·洛伊扎加（Antonia Loyzaga）周三对媒体表示，环境部将对已经获得审批的项目进行影响评估。

菲律宾垦务局表示，马尼拉湾的建设项目有六个通过了审批，其中有两个交由中国交建、中国港湾工程公司和中国第一公路工程有限公司和菲律宾公司及马尼拉市政府共同实施。

被列入美国制裁清单的中国国有企业中国交通运输基础设施建设公司，简称中国交建，2021年被《工程新闻纪录》评为全球第四大工程承包商。中国交建的母公司中国交通建设集团有限公司（中国交通建设集团）为中国政府全资拥有。

2020年八月，美国商务部将24家参与了中共在南中国海填海造岛并将这些岛屿军事化的公司列入美国实体清单。中国交建就名列榜首。

被列入该实体清单的中国公司不得与任何美国公司进行交易，除非获得美国政府的特别许可证。这个许可证获批的机率很低。中国多次表示美国的制裁行为是非法的。

据美联社报道，中国交通建设集团表示，其子公司中国港湾工程公司参与了一个项目，该项目涉及在首都地区马尼拉市附近的湾区修建三座人工岛屿。

中国交建参加过中国在南中国海填海造岛工程，这些岛屿上修建了机场、安装了雷达，还部署了导弹发射设施。

美联社说，在过去十年中，中国将至少七个有争议的礁石变成了现在配备有军机和导弹的军事基地，引起美国及其在南中国海周边的盟友、以及坚持拥有南中国海部分主权的邻国的高度警惕，加剧了该地区的紧张局势。

菲律宾一直认为菲律宾近海海域的主权属于菲律宾，其中包括黄岩岛、斯普拉特利群岛(Spratly Islands，中国称“南沙群岛”)、第二托马斯礁(Second Thomas Shoal)（中国称仁爱礁）、派格阿萨岛（中国称“中业岛”Thitu island/Pag-asa Island）等。

菲律宾和中国在争议海域屡屡发生冲突，关系相当紧张。最近几年，随着中国在这一海域动作越来越多，菲律宾大大加强了与美国的关系，向美军提供了大约十个岛屿作为军事基地。双方还多次举行联合军演。马尼拉还邀请美国与菲律宾军方一起进行海上巡逻。

甘戈帕迪海对媒体表示，在马尼拉湾项目上，美方关注的不只是这个项目可能对环境造成的影响，还有中国交建公司的参与。

路透社说，世界银行和亚洲发展银行也注意到中国交建从事过欺诈性商业行为。

在美国将中国交建列入实体清单后，时任菲律宾外交部长的洛钦也表示，他建议菲律宾政府终止与被列入美国实体清单的中国公司的合同。