7月27日，官方媒体发文批评加拿大处理林火的方式，称这对全球环境造成了“不可估量”的破坏。

加拿大正经历有记录以来最严重的林火火灾季。截至7月26日，该国仍有4797起明火，是其10年平均火灾率的132%。

官方的人民网、中国新闻网和环球网发表同样的文章称，加拿大当局未能预防和扑灭林火，使其成为全球环境紧急事件。文章随后赞扬了中国在处理森林火灾方面的举措，并利用相关数据描绘了一个对生态负责的大国形象。

“根据估算，2000-2021年我国林火年均二氧化碳排放量约为1500万吨，仅占全球每年野火排放量的0.2%，展现出中国负责任大国的担当。”

这种说法有误导性。

强调中国由于林火而造成的二氧化碳排放量不高不能表明中国对全球气候变化的影响。事实是，中国是全球最大的温室气体排放国。

世界银行报告称，2022年，中国排放的二氧化碳占全球的27%，其他温室气体的排放量占全球的三分之一。在二氧化碳排放方面，美国位居第二（14%），印度第三（8%）。

“如果中国不能成功地向低碳经济转型，全球气候目标就不可能实现。”世界银行写道。

对煤炭的持续依赖是中国成为世界最大二氧化碳排放国的主要原因。

2021年，中国国家主席习近平承诺严格控制煤炭。从2026年开始减少煤炭使用，从而使中国的二氧化碳排放在2030年之前达到峰值。

然而，2022年全球出现极端天气，中国也不例外。由于电力系统无法满足极端天气带来的高能源需求，中国出现大范围电力短缺。 此后，北京和地方政府开始批准更多煤电以解决电力产能问题。

今年，这一趋势仍在继续。环保组织绿色和平（Greenpeace)称，中国地方政府在2023年前三个月批准了20.45吉瓦的新增煤电装机容量，高于2022年同期的8.6吉瓦。2021全年，中国也只批准了18吉瓦煤电。

“继续使用煤炭来解决中国能源系统效率低下的问题是一条死胡同。这会带来气候灾难，伴随经济负担，使全球陷入高碳道路，”绿色和平说。

其他环保组织认为，中国应对气候变化的总体努力还不够。气候行动追踪组织(Climate Action Tracker)是一个由世界各地基金会和政府资助的项目，旨在追踪实现《巴黎协定》目标的进展情况。该项目将中国应对气候变化和控制温室气体排放的总体努力评为“严重不足” (highly insufficient)。

值得我们注意的是，森林火灾只是碳排放总量的一部分，与人类活动（例如煤炭、天然气和石油的燃烧）等化石燃料的使用相比，其对环境的影响相对较小。

西方科学家将野火视为生态系统的一部分，一般来说如果林火不会给人类生命或财产造成损失，通常会任其燃烧殆尽。在中国，地方当局通常会派消防员扑灭火灾，即使其发生在非常偏远的地方。

也是由于理念不同，中国林火造成的碳排放量明显低于其他国家。

揭谎频道无法证实中国官媒网站关于中国林火仅占全球林火碳排放量0.2%的说法，但全球森林观察（Global Forest Watch）的研究员詹姆斯·麦卡锡（James MacCarthy）告诉美国之音(VOA)，这是一个合理的估算。

麦卡锡使用全球森林观察2001到2022年全球因火灾造成的树木覆盖损失数据进行估算，在此期间，中国因林火损失了约945000公顷树木覆盖面积，而全球因火灾损失的树木覆盖面积总计为1.26亿公顷。

“这意味着从2001年到2022年，中国因火灾造成的树木覆盖损失约占全球范围的0.75%。假定有关森林组成定义存在一些差异，同时取决于他们考量的是地上或是地下的碳排放量，这个估计可以说是合理的，”麦卡锡告诉美国之音。

尽管这个的数字有一定道理，但这本身并不能体现中国官媒网声称的“展现出中国负责任大国的担当。”

二氧化碳排放是导致全球变暖的最主要原因。这种气体捕获太阳辐射，从而导致地球大气温度升高。

值得注意的是，在作为碳能源大国的同时，中国也大力投资可再生能源。据彭博新能源财经(BloombergNEF)报道，中国在清洁和可再生能源方面投入巨资，2022年在太阳能和风能、电动汽车和电池方面的支出约为5460亿美元。

同年，美国在新能源方面的投资为1410亿美元，欧盟在能源转型上花费了1800亿美元。

(请同时参阅文章的英文版。)