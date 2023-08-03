暴雨洪災 多種疾病或多發 災後如何防大疫

【新唐人北京時間2023年08月04日訊】目前在中國大陸，洪災從南到北仍在持續。洪災通常會帶來哪些疾病，又有哪些注意事項呢？來看報導。

天津市泰達醫院腎內科主任醫師李青：「常言說，大災之後必有大疫，水災導致的水源污染、動物屍體的腐敗、蚊蟲滋生等，會引起一些疾病，尤其是傳染病的發生。水災常見的傳染病有兩類，一類是消化道傳播的傳染病，包括菌痢、霍亂、傷寒、甲肝等。 二是通過蚊蟲叮咬傳播的傳染病，包括腎綜合徵出血熱，也就是流行性出血熱、鉤體病、瘧疾、胰腦、血吸蟲等等。」

近日，中國多地發生暴雨洪澇災害，道路積水中混雜了各種污物，含有大量致病細菌、病毒、真菌等。醫生提醒，洪災後可造成多種疾病，包括：胃腸道傳染疾病、自然疫源性疾病、呼吸道疾病，其中皮膚病佔50%以上。

中國康復研究中心北京博愛醫院心內科副主任醫師楊威：「皮膚長時間浸泡在水裡，皮膚的屏障功能遭到破壞。真菌、細菌可以乘虛而入，很容易誘發皮膚的感染、足癬等。如果腳上有破口，更容易出現單獨淋巴管炎等。 」

近日，《財新網》報導，7月31日，溫州康寧醫院股份有限公司（2120.HK）發布截至2023年6月30日止六個月的半年度業績公告，上半年營業收入7.78億元，較2022年同期增加5.4%；歸屬於公司股東的淨利潤4375萬元，同比增長12.8%。

近日，有網友發文稱，「精神病院一直是中共國維穩體系裡的一個重要機構。在全國范圍把不聽話的塞進去十分普遍。」帖文顯示，有民眾因上訪討公道，被街道和公安送入重症精神病院。網友表示，「這就是為什麼黨委進醫院，醫院就變黑的了。今天精神病醫院可以配合警察街道當監獄使，明天普通醫院摘幾個器官也是隨隨便便。」

此前，《明慧網》報導，江西省南昌市法輪功學員徐吉安，因堅持真善忍信仰，多次遭中共人員綁架、關押，期間遭強制洗腦、酷刑折磨、精神病院的藥物迫害，令他的身體受到嚴重殘害。報導表示，徐吉安已於二零一九年含冤離世，終年77歲。

非政府組織「保護衛士」2022年8月發布了一份調查報告，詳細揭露了中共當局數年來以「 精神病」為藉口、將異議人士強行關入精神病院的罪行。報告表示，這些數字只是冰山一角。更多數不清的案例不會被非政府組織和媒體注意到，尤其在習近平統治的這種恐懼氛圍之下，中國日益與外界隔絕。

新唐人電視台記者王嬿喬綜合報導

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