滿州港仔海天一色 月光海和日出交織南國風情

【新唐人北京時間2023年08月04日訊】位在台灣東南角，有「天涯海角」之稱的屏東台26線港仔到旭海路段，成為新興的旅遊點，其中特殊的月出景色，也是遊客期待的一大特點，透過鏡頭一起去看看。

在入夜後的太平洋上，紅通通的月亮逐漸從海面緩緩升起，當上升到一定的高度，海面上也出現微光閃閃的月光海，特殊的景致和日出不相上下，令人驚喜。

當地居民黃昭菁：「因為我們（港仔村）是面東邊，然後我們這裡就是有一個很特別的月出，跟日出是同性質，可是它大概黃曆的17 （日）18 （日），它月亮就是會在天黑那一刻，從海面上升上來，那剛升上來的月亮是呈現紅色的。」

恆春滿州港仔村村長朱進男：「我們這邊日出都很早，差不多在5點多一點，我們的太陽就出來了，這裡的晚上，我們這裡的星星真的很漂亮。」

位於台灣東南角的港仔村，是一個鄰海的小漁村，國軍軍演常在這裡海域和空域進行，這裡的「九棚沙漠」又稱「港仔沙漠」，面積廣達200多公頃，是台灣難得一見的沙漠景觀。

遊客：「我們就是從台中要環島一圈這樣子，我們是發現那個沙丘，（港仔）大沙漠，想說要進來看一下那個沙漠。」

朱進男：「這一片沙漠從我當小孩開始，這已經好幾代了。」

屏東台26線港仔到旭海路段，沿著湛藍的太平洋蜿蜒，是台灣距離太平洋最近的道路，曾票選為全台最美十大公路之一。

遊客：「這邊的感覺跟我在三重那邊，北部的感覺山是不一樣的，海水的顏色也不一樣，對，它特別清澈然後特別的藍。」

在港仔村旁潔淨不受污染的海灘上，除了有沙岸，也有鵝卵石和礫石灘，不同時間的海岸景緻和漁村風情，帶給遊客不一樣的體驗與感動。

新唐人亞太電視李涓榕台灣屏東採訪報導

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