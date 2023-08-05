拜登行政当局虽然在世界舞台上外交孤立莫斯科，不过，在北极这个世界上最具挑战性的地理区域之一，却支持在技术层级与俄罗斯重建合作的努力。

在俄罗斯入侵乌克兰之后，美国成功地游说将莫斯科踢出各种国际论坛，包括联合国人权机构和国际航空机构。去年，乔·拜登（Joe Biden）总统甚至呼吁将俄罗斯踢出20国集团（G20），不过该提案因缺乏支持而失败。

但极地区域是华盛顿没有完全将俄罗斯排除在外的一个地方，特别是在北极理事会（The Arctic Council）。北极理事会是包括美国和俄罗斯在内的八个北极国家的论坛，其目标是应对气候变化、航线和原住民权利等共同挑战。

“本届政府认为，北极理事会应继续作为北极国家之间合作的首要论坛，包括可持续性、保护环境、应对气候变化的影响、科学研究以及对成员国具有重要意义的其他问题，”一位不愿透露姓名的高级政府官员在对美国之音（VOA）谈到安全问题时说。

由于乌克兰战争仍看不到尽头，美国政府现在正与北极理事会其它成员加拿大、丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典合作，重新建立与莫斯科在俄罗斯入侵后不久就完全暂停的一些关系。

在各种项目在去年戛然而止之际，俄罗斯仍然担任该理事会的主席国，直到2023年5月将接力棒交给挪威。北极理事会的北极高级官员委员会主任莫尔顿·霍格伦德（Morten Høglund）表示，他们的目标是开始技术层面的工作。

霍格伦德对美国之音说，“挪威作为北极理事会的主席国，正在与所有北极国家和原住民常任参与者进行磋商，以制定与包括俄罗斯联邦在内的所有北极国家恢复工作小组级别工作的指导方针。”

俄罗斯接受

俄罗斯表示希望留在北极理事会。在主席国交接后的新闻发布会上，俄罗斯北极官员尼古拉·科尔楚诺夫（Nikolay Korchunov）表示，莫斯科希望看到“该地区的全面安全”，并且“绝对没有兴趣升级北极的紧张局势”。

“这一切都可以通过对话来解决，而对话这将会加强信任，”科尔楚诺夫说。

对于基于共识的北极理事会来说，信任是一项艰巨的任务。随着芬兰于4月份加入北约，而瑞典也即将加入北约，俄罗斯的安全利益与现在自称为“北极七国”的跨大西洋盟国的安全利益截然相反。

随着冰帽、生物多样性丧失和灾害响应需求的不断增加，除了寻求合作空间之外别无选择。

北极研究所（The Arctic Institute）高级研究员帕维尔·德维亚特金（Pavel Devyatkin）说，现在的任务是找到当前外交冻结中的缝隙，并确定科学合作和其他形式的非政府对话可以进行的领域，并为冲突结束后的时期做好准备。

“务实的合作可以建立信任，特别是在竞争对手之间，”他对美国之音说。“虽然政府层面的科学合作可能会受到限制，但个人层面的合作仍然是可控的，但是也存在许多障碍，例如签证限制和关闭领事馆等。”

合作的理由

必须合作的主要理由是俄罗斯的庞大规模。俄罗斯陆地面积为170.98亿平方公里，占北极地理面积的45%，海岸线占北冰洋海岸线的53%。

随着气候变化导致冰层消退，国际航运越来越多地使用北海航线（NSR），该航线沿着俄罗斯的海岸从巴伦支海到白令海峡。通过北方航道的船只需要莫斯科的许可，以及世界上最大的俄罗斯破冰船队的护航。

然而，“最严重的损失将是俄罗斯数据的缺失，”美国南加州大学（The University of Southern California）国际关系教授帕特里克·詹姆斯（Patrick James）说。他对美国之音说，没有莫斯科的参与，气候学方面的研究将受到影响。

这包括为北极理事会的北极监测与评估计划(AMAP)进行的研究，该计划已被证明对全球政策至关重要。北极监测与评估方案的研究表明，对原住民族饮食至关重要的极地物种血液中有毒化学物质的积聚，帮助制定了2001年的《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants）。

中俄关系

西方的持续制裁促使莫斯科越来越依赖北京作为亚马尔液化天然气接收站等能源项目以及开发北极地区基础设施计划的融资来源。

“开发北海航线一直是俄罗斯的目标，”兰德公司（RAND Corporation）专注于北极安全研究的高级政治学家斯蒂芬妮·佩扎德（Stephanie Pezard）说。“现在，除了中国，他们没有任何合作伙伴可以做到这一点。”

她对美国之音说，对北京来说，投资俄罗斯海港将有助于进入北海航线。中国没有北极海岸线，但称自己为“近北极国家”。

然而，俄中战略极地伙伴关系的程度是模糊不清的，北极研究所的德维亚特金说。

“尽管围绕极地丝绸之路进行了大肆的宣传，但自2022年2月以来，中国远洋运输集团总公司（COSCO）在北海航线沿线没有航运，”他说。“俄罗斯也不太可能允许中国在北极有永久军事存在，与其在该地区的国防综合体相竞争。 ”

战略与国际研究中心（CSIS）中国实力项目（China Power Project）高级研究员马修·福纳乐（Matthew Funaiole）说，北京试图将自己宣传为一个负责任的利益相关者，在北极事务中有发言权，因此从北京的视角看，它与莫斯科协同一致的程度是有限度的。

虽然极地地区正在成为一个充满结构性的紧张局势的空间，但福纳乐表示，现在断定它已成为美中竞争的另一条战线还为时过早，而美中竞争的主要战场仍在印太地区。

“北极在近期仍不会取代印太，”他对美国之音说。