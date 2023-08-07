醫生提醒大災之後防大疫 民眾稱上海新冠嚴重

【新唐人北京時間2023年08月08日訊】中國多地發生洪災，很多醫生提醒，災害過後一定要注意一些健康問題。

陝西唐都醫院神經外科副主任醫師李維新：「最近北京、河北等地連續的有暴雨，要防止我們在洪水之後出現感染性的腹瀉，以及痢疾這種就是我們消化道的疾病。因為在這種洪水情況下很多食物食材都會受到各種各樣的影響，會滋生細菌。」

近期中國多地發生暴雨、洩洪導致的洪澇災害，很多醫生提醒，夏季本身就是消化道疾病的高發季節，所以預防這些疾病，比如腸炎、細菌性痢疾、傷寒等，就變得尤為重要。

北京兒童醫院兒內科主任醫師馬雲：「我們要做到四不：第一不喝生水。有條件的情況下喝白開水、瓶裝水或桶裝水。第二不吃被水淹過的各種食品及蔬菜。第三不吃病死及淹死的各種家禽及水產品。第四不吃涼拌菜。所有的食物都要經過徹底煮熟後再吃，做飯的器具也要清洗乾淨後再用，小寶寶的食物用具要清洗消毒後再用。」

北京婦產醫院中醫科主任醫師辛明蔚：「要加強環境衛生。強降雨後，蚊蠅、老鼠等有害生物增多，其攜帶的病原體，可污染食物和水源，造成食原性疾病發生。要做好防蠅、防鼠工作，避免昆蟲、害蟲，以及其他動物進入廚房和接觸食物。」

與此同時，新冠疫情在中國持續蔓延，有民眾表示「三陽」的症狀很嚴重，也有民眾透露上海最近「陽」的人變多了。

上海民眾：「暑期檔出去玩的朋友們是不是又都陽了一遍了？朋友圈前一天看他們發好「遠離城市的喧囂，告別工作兩天」，過兩天，陽了。要麼是和我一樣家族旅行。 玩了四天，燒了四天，後面的行程基本上都等於是沒有。六個人出去，三個人回來陽了。飛機回上海了，一整個機箱裡面全部是（新冠患者）。已經要落地了，還有人坐在我後面吐。公司裡人呢？這個人不在了，那個人不在了，這裡開始打噴嚏了，那邊開始喝板蘭根了。問了一圈下來，公司裡都是『羊群 』。」

江蘇民眾：「我現在是三陽。距離上次一陽已經過了兩個月了。然後這次的症狀還是比較重的。昨天發燒到39.3。今天一直說不出話來。然後咳嗽也很嚴重。呼吸不暢，然後發冷，發熱，然後出虛汗。就是覺得渾身的難受。三陽的症狀都直逼當時初陽的症狀。」

有專家提醒，按照免疫力週期推測，下一波新冠流行可能出現在11月左右。引發民眾恐慌。

新唐人電視台記者王嬿喬綜合報導

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