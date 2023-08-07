退黨聲明：「人定勝天純屬胡扯」 大災暴露中共邪惡 作者：洪博

近日，河北民眾化名大宇在退黨網站發表聲明說：「 從連日來全國各地爆發的洪災來看， 共產黨一貫吹噓的人定勝天純屬胡扯， 與天斗與地斗與人斗更是坑人不淺！ 我們這裡受災的老百姓都在自救，當地政府根本指望不上。 我要退出邪惡的黨團隊，三退才能保平安 一起渡難關。」

北京劉欣竹也聲明說：「北京暴雨成災，道路全被淹沒， 看新聞說好多車輛房屋都被摧毀了，還造成了好多人死亡。 我家剛買的電瓶車也被泡在洪水中，電瓶徹底報廢。中共自詡的『 基建狂魔』，一場暴雨就原形畢露，更何況這還是首都北京， 中國相對基建較好的地方，要是發生在偏遠地方只會更糟。 連泄洪這麼基本的工程都做不好，還能做好什麼！」

「更可惡的是到現在政府也從來沒有關心過我們的死活！ 我在網上求助就要被刪貼！這場暴雨真的讓我見識到中共的邪惡， 我要退隊，抹去獸印！」

據媒體報導，近日，中國北京、河北、天津、黑龍江、 遼寧等地爆發洪災。河北涿州因遭遇北京多次泄洪，當地全城被淹。 有救援人員8月2日發布視頻說，涿州水位高達8、9米， 最深的12米。由於政府沒有及時通知撤離，大量民眾被洪水包困， 出現缺水缺糧缺藥、斷水斷電的情況，亟待救援。

黑龍江洪災持續，多條河流出現「2023年第1號洪水」。 該省尚志市8月5日繼續全市停課停運。該市居民秦女士4日對「 澎湃新聞」說，受洪水影響， 一面坡鎮的九江村整個村莊已經失聯兩日， 村內的房屋被淹得幾乎只剩下了屋頂。

秦女士還說，九興屯、二道橋屯這兩個村莊的洪災最嚴重， 房屋都淹沒了。雖然人員撤離，但是人們都沒吃沒喝的，也沒有電， 手機也沒有信號，有些老人需要的藥物也無法獲得。

除了尚志市，黑龍江省盛產大米的五常市也遭遇洪災。 村民反映有兩，而該橋是通往這兩個鄉村的唯一道路。

此外，吉林省舒蘭市的洪災已出現人員死亡，當地一副市長被沖走。 吉林省長春市5日稱，榆樹市拉林河流域將發生特大洪水。《 長春日報》5日報導，該流域沿岸8個鄉鎮受災人口近4萬人， 農作物受災面積近四千公頃，當地8個鄉鎮、31個村18, 941人被轉移。

遼寧省撫順市城區出現內澇，多個水庫超汛限，正在泄洪。

就在這麼大範圍民眾遭受洪災襲擊的情況下， 中共高層領導卻無一人去災區指揮救災或慰問災民， 反而在北戴河現身。按照中共慣例，每年七、八月， 中共高層均會在北戴河度假期間召開閉門會議。

旅澳歷史學者李元華對新唐人表示，「 中共始終不會把老百姓的疾苦放在第一位的，我該休假我就要休假， 而這個休假裡邊，還有好多事情要確定下來。好多人事安排、 互相的之間的博弈還要繼續， 所以他們腦子裡根本沒有老百姓的生死這件事情。」

海外政論雜誌《北京之春》榮譽主編胡平對自由亞洲電台表示， 官方有意淡化河北災情，北戴河會議也如期舉行， 中共這樣做是企圖「粉飾太平」。

更為奇怪的是，8月1日晚， 河北保定市白溝新城附近的居民接到緊急撤離通知， 數以萬計的車輛舉家撤離時，卻被堵在了收費站， 因為要排隊繳費才能過。

不僅如此，中共當局為保北京和雄安，泄洪淹了涿州， 但後續對災民的救援卻遲遲不到位，甚至阻擾民間救援隊前往施救。

對於保雄安新區，一個在社交媒體熱傳的帖文中說：「 河北泄洪不是為保上游的北京，而是保下游的雄安， 於是不得不搞中游泄洪。這等於把洪水在中途截流， 滯留住洪水不如下泄，人為阻止自然排水，製造出一大片泛水區。

推特網友Petrichor：「歷史上， 白洋淀是北京周圍的蓄洪區。但今年涿州作為泄洪區。 實際上涿州的海拔比雄安要高，為啥不往白洋淀泄洪？ 因為水利部不敢，雄安是欽定副都。以前遇到洪水， 保首都北京即可，現在還要保皇帝舅舅家的雄安。」

新聞調查：「100萬人口的涿州城已經成為涿州湖了， 中國北方最大人工湖！為了保護全球最大鬼城雄安， 100萬人以後隨時準備為習皇最大爛尾工程作出犧牲。」

中央黨校退休教授蔡霞：「為什麼把涿州定為泄洪區？ 涿州泄洪不是保北京，而是保雄安！冒著100多萬人的生命威脅， 寧可毀掉100多萬人的家園，大片大片的好農田， 保那個千年大計的凹地鬼都！保凹地鬼都實質是保面子， 保獨裁寶座。別忘了毛朝中共劉少奇說：人相食，是要上史書的。」

資深評論人蔡慎坤發文指，「河北泄洪不是為保上游的北京， 而是保下游的雄安，於是不得不搞中游泄洪」的說法， 直指河北涿州此次淪為洪災最嚴重地區顯然是人為因素造成的。

救援隊無法到達災區

8月1日，《南方週末》披露，多支民間救援隊前往涿州，但卡在「 邀請函」上。因為按照規定， 外地的民間救援隊跨省救援前需要向事發地的應急管理部門開局邀請 函，隨後再向屬地的應急管理部門報備，得到批准後， 救援隊方可出發。

網上視頻顯示，許多救援車隊被堵在高速路上， 因為沒有拿到邀請函，不能進去救援， 涿州政府也沒有人來接應這些救援隊。

消息曝光後，引發全網憤怒，譴責政府太官僚，不顧災民死活。

迫於輿論壓力，涿州官方2日宣布， 民間救援隊進入涿州不再需要邀請函，只要登記信息就可以。

但救援工作剛剛展開，3日又爆出涿州政府不作為， 當地100多支民間救援隊，有70多支被逼撤離的消息。

時事評論員唐靖遠在《遠見快評》中分析說， 一定是當地的某些政策、某些規定、某些做法，嚴重限制了救援隊， 甚至傷害了救援隊，才會導致大面積救援隊退出的情況。

不僅救援隊被逼撤離，還有很多救援人員帳號被封。唐靖遠表示， 按照中共的一貫做法，這是要嚴密封鎖消息， 最大限度的防止災區慘烈的真相畫面流傳出去。

網上傳出北京救援人員的聊天信息， 稱北京門頭溝7月31日遭遇山洪， 受災現場發現200多具遇難者遺體，但官方僅通報20多人死亡。

旅居德國的著名水利專家王維洛指出，這次洪災中還有很多問題， 但是外界看不到，主要是因為消息發不出來。他推測河北保定、 石家莊、邢台的某些地區比涿州災情還嚴重。

災民等待救援 黨媒卻輕描淡寫

8月5日《中青報》報導，河北省保定市防汛抗旱指揮部宣稱， 截至5日中午12時，全市受災人口110.69萬人， 緊急轉移涉險群眾62.7萬人；累計報告因災死亡10人， 失聯18人。7.9萬公頃農作物受災，絕收面積1.61萬公頃； 4448間房屋倒塌，嚴重損壞房屋7286間； 284座橋梁被毀，550多公里的農村公路被毀； 直接經濟損失169.95億元人民幣。

然而，民眾紛紛表示不相信官方數字。

gh潛伏真可愛0810：「我家水都沒退呢， 都不知道家裡啥情況，這數據都出來了。」

天乙算八字：「少了幾個0。」

Pursuit桃：「才10人？你說你自己相信不？」

矜持丿摩羯1y：「准嗎？」來自岱山天姿國色的白鷺回覆：「 不能說，自己體會。」

蒲燕寧：「這死亡人數，不是10人就是11人，這麼卡點。」 門庭月回覆：「就像安排好的數字一樣。」

無油鹽低脂飲食：「人禍。」

經濟學者田北銘在推特上留言說：「河北淹死多少人是絕密， 絕對不可能向民間公開。他們全部死於被精密控制的泄洪工程， 河北所有泄洪區都由人控制，不是自然水流的結果， 也就是說死亡完全來自人禍。泄洪者很清楚哪裡被淹， 但根本沒提前組織疏散，也沒緊急通知自行逃命。 洪水完全受人控制，參見王維洛視頻。」

3日，旅德著名國土規劃專家王維洛對大紀元表示， 這次官方為了保雄安，在河北涿州挖開蓄洪區， 把北京泄洪下來的水引過去。

王維洛還說，河北的洪災完全是人為所致，是人工調控「讓你受災」 。「整個海河流域最大問題是一個人工的河流系統，（中共） 它讓水往南走就往南走，往東走就往東走。中共的治水， 它就是要讓水要聽我的命令，我讓你往哪裡走你就得往哪裡走， 所以它要去淹誰就淹誰，願意淹農民就淹農民。」

共產黨是反宇宙的邪惡力量 中共必須滅亡！

《九評共產黨》指出，共產黨是反宇宙的邪惡力量！中共具有「邪、 騙、煽、斗、搶、痞、間、滅、控」九大邪惡基因， 其邪惡能大行其道的前提是「人定勝天」。 現在越來越多的人不在再信共產主義騙人的鬼話， 但中共這套邪惡體制還在控制人，黨文化還在侵蝕人的靈魂。 共產黨宣揚「人定勝天」，藐視天地自然， 共產黨或許從中獲取了真實的歡樂，而人民卻為此付出慘痛代價。

曾幾何時，中共推行以糧為綱的農業政策， 大肆開墾不適宜耕種的山地和草原，填平中國江河湖海。 結果是中國自然生態的大破壞。至今， 中國生態已經到了崩潰的邊緣，海河、黃河斷流，淮河、 長江的污染，把中華民族賴以生存的血脈徹底切斷，甘肅、青海、 內蒙、新疆草原消失，滾滾黃沙撲向中原大地。

今年以來，中共又搞退耕還林， 許多地方把好不容易恢復的林地不惜再次毀掉。 中共以戰天鬥地的姿態，對大地肆意搜刮掠奪，任行欺壓榨取， 逆天地而行，最後必然受到天地以及自然規律的懲罰。

最近，大陸民眾董輝在退黨網站發表聲明說：「 邪黨為了保北京還有習近平爛尾的所謂『千年大計』雄安新區， 不惜泄洪水淹河北，邪黨的狗官一點人事不干，只會歌功頌德， 還讓河北給首都做『護城河』，太不拿老百姓的人命當回事了！ 種種天災人禍顯示，中共馬上就要滅亡了，而且必須滅亡！ 」

河北張田義聲明說：「 我2019年6月國內各種信息平台都在統一口徑說香港暴亂， 是美英背後指使。但我總覺得哪裡不對， 縣官斷案還要聽兩邊的說辭，可在中共治下的中國， 根本就沒有其它聲音。 於是我在2020年6月成功通過技術手段翻越了GFW。 直到現在3年的時間，我見證了中共體制下的黑暗， 疫情期間的次生災害，過去歷史的罪惡行徑。」

「什麼叫做地獄，我想中共治下的中國就是活生生的例子。 我是幸運的，在中共洗腦下能自己脫困。但我也是不幸的， 因為自己的道德和良知，不允許我做出傷天害理，坑害他人的事情， 也就無法掙到足夠的錢逃離這地獄。可能， 最悲哀的不是那些被洗腦的人， 而是像我這種雖然已經認識到了中共的邪惡，卻又無能為力的人吧。 最後，我自願脫離中國少先隊和共青團。」

馬有緣聲明說：「共匪統治下的中國讓大部分人活著人不像人， 而且自己渾然不知。從小生下來教育需要花錢， 長大了買房子背負房貸，讓人腦子只有掙錢。不敢生病，生不起病， 最後掙的錢不夠交給醫院。最可恨的是麻痹了所有人的思想， 活在國內的人連韭菜都不如，都是活在共匪之下的人礦。」

「黨和國是兩個概念，不愛黨不等於不愛國， 希望有思想的中國人一起努力推翻它，讓我們的祖國有更好的未來。 我聲明退出中共共青團和少先隊組織。」

本文只代表作者的觀點和陳述。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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