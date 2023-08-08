【社會主義真面目】內蒙古人民黨主席 ：中共摧毀內蒙古民族文化(下)

【新唐人北京時間2023年08月09日訊】中共長期以來對內蒙古實行種族滅絕政策，認為肅殺內蒙古人沒有錯，只是多殺了一部分人。旅居德國的內蒙古人民黨主席席海明先生認為，中共弱化以及消滅內蒙古人的民族性的惡行一直延續到了今天。

內蒙古人民黨主席席海明：「打你是要求進步的。跟你沒仇沒怨，就因為他是個蒙古人，你如果表示你的階級立場，你可以打一打，他就非得往死裡打。所以這人不就是獸性佔了他的上風嗎，這個就（說明） 共產黨邪惡制度的本身是獸性，本身是不講人情的。」

中共在文革結束後大力鼓勵或流放漢族人到內蒙古自治區，隨著漢族人的增多，內蒙古的生態平衡遭到了很大的破壞。草原與駿馬不復存在，遊牧人不得不到沙漠中居住，內蒙古人馬背上的榮耀也成為了過去。

內蒙古人民黨主席席海明：「中國今天的沙塵暴，那就是中國這個漢化政策或者是對自然不尊重，最後造成的。你看有的時候，可能看到北京昏天暗地的，在我們南內蒙古就更嚴重。」

中共讓大批漢族人遷移到內蒙古，卻沒有告訴這些人要如何保護那片草原人民賴以生存的土地。耕種，伐木，開礦……，內蒙古的自然資源成了中共發財的寶藏，沒有節制的開採為日後中共的種種天災埋下了伏筆。

內蒙古人民黨主席席海明：「它們沒有任何再生的計劃，（比如）我們將來怎麼樣，通過什麼什麼（方式）把環境再搞好，沒有。它（中共）不做這個投資。因為那個領導幹部都是這樣的，他就是想立竿見影地往上報成績，再升更大的官。」

中共對內蒙地區造成的核污染，更是讓席海明感受到了民族的悲哀，在中共眼裡，內蒙古人就是一群可以隨意宰割的羔羊。1987年，中共同意處理德國的核廢料，但最終德國給的錢進了中共的腰包，而核廢料卻埋在了蒙古人居住的阿拉善土地下。沒有被知會的居民依舊依賴當地的水源，多數人患上了白血病。但就在內蒙古醫生要對此進行調查時，一切卻被叫停了。

內蒙古人民黨主席席海明：「後來周恩來下令，那當時周恩來下令，就等於是老天爺下的命令。最後就停止調查，他們（醫生）蒐集的資料都被沒收了。它們（中共）當地駐軍，從外邊拉水喝，拉來水給戰士。當地牧民喝水呢，他們不管。」

隨著中共對內蒙古族的漢化及邊緣化，內蒙古人在自己的家園裡卻被稱作「少數民族」，而已有兩千多年歷史的蒙古族語言及文字，正在被一步步扼殺。自2020年，中共下令內蒙古學生的教學語言從蒙古語轉成漢語。席海明說，這無疑是在挖內蒙古民族的根。他特別提到了作家都德的一句話：「對一個被奴役或者被壓迫的民族，語言是最後一把鑰匙。」

內蒙古人民黨主席席海明：「最後一個希望就是語言，我們蒙古人也一樣。（中共）它現在是抓住重點了，就是要徹底滅亡你蒙古。當時剛開始小學，去年是幼兒園，幼兒園也不讓（蒙語教課）。還有今年又發生了什麼呢，又把蒙古文圖書從學校的圖書館裡搬出來，不知道拿哪裡去了，還有個別出現燒的。2000年前秦始皇焚書坑儒，現在到二十一世紀的今天，文明世界，它還搞焚書坑儒。」

席海明認為不能對中共抱有任何希望，中共本身的存在，就已經在威脅著人類的正常生存。中共暴政一定會滅亡。但是未來不是天上掉餡餅，是需要人類團結起來共同努力，一定要葬送這種邪惡的共產制度，實現人類的和平共處與生存。

新唐人電視台日本記者站許婷、唐真東京報導

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