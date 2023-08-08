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（中央社記者曾智怡台北8日電）全球供應鏈重組之際，專家認為，台灣經濟安全對全球至關重要，各國抵禦台海地緣政治風險與經濟脅迫的方式，即是和理念相同夥伴國合作，因此呼籲IPEF、CPTPP等國際組織讓台灣參與，才能真正促進供應鏈多樣化與韌性。

「凱達格蘭論壇–2023印太安全對話」今天登場，亞太堅韌研究基金會董事長林夏如擔任場次「國際供應鏈重構與台灣角色相關經濟安全」主持人。

加拿大太平洋經濟合作委員會副主席司徒凡（Hugh Stephens）、比利時歐洲國際政治經濟中心主任李．牧山浩石（Hosuk Lee-Makiyama）、荷蘭海牙策略研究中心副總監及共同創辦人芮德梅克（Michel Rademaker）、韓國建國大學政治系教授裴英子（Young Ja Bae）、元智大學管理學院兼任教授高仁山等人與談。

司徒凡指出，近年全球供應鏈發展凸現3項脆弱點，包含疫情爆發醫療品等短缺現象，邊境通關受阻，如中國封閉港口貨運，以及部分國家控制糧食出口等管制措施。

針對經濟安全課題，司徒凡直言，全球如僅依賴目前的多邊與雙邊貿易協定規範恐有不足，因這是跨領域的議題，即便印太經濟架構（ IPEF IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 ）內容已有若干討論，但未來全球或區域經貿協定的架構上，仍應有更多著墨。他也提到，跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。英國已獲准加入。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）最近已通過英國入會案，未來台灣是參與CPTPP的最可能候選國。

全球正面臨中國經濟制裁風險，芮德梅克直言，從2010年中國禁止稀土出口日本至今，相似例子越來越多，經濟制裁情況越來越強烈，更凸顯供應鏈多樣化為當務之急。

高仁山表示，人們常說台灣經濟高度依賴中國，因出口中國占整體出口4成，但事實上，4成出口當中，僅4%在中國國內消費，剩下36%為中間財，經加工重新出口到其他國家，「代表台灣和國際供應鏈綁在一塊」；而今各國重視人權、勞工權益、ESG（環境、社會責任、公司治理）等，催生新供應鏈，也正運用AI人工智慧等新科技，重建中國以外的生產基地。

裴英子指出，台灣是電子、半導體重要供應鏈，包含韓國企業在內，均仰賴台灣生產與服務，台灣和中國任何不穩定情勢都將影響亞洲國家，「台灣經濟安全非常重要」，可確保區域和平與全球科技進程。台韓在經貿產業發展亦為競合關係，如韓國推動電子、半導體產業過程，也可能需要台灣供應的零組件。

芮德梅克表示，放眼未來百年發展，半導體無疑扮演重要角色，而健全生態系非單靠一國、一區域即可打造而成，凸顯穩定台海緊張局勢之必要；他認為，要落實生態系概念，就須和理念相同夥伴國合作。

高仁山表示，抵擋中國最好的方法之一，即是和理念相同夥伴國合作，促進供應鏈多樣化，並呼籲台灣應參與IPEF、CPTPP等。司徒凡也說，每個經濟體都有其脆弱性，任何干擾都會帶來巨大影響，台灣是有活力的經濟體（Dynamic economy），應參與國際組織，CPTPP即是非常重要一步。

另外，李．牧山浩石表示，台灣供應鏈、基礎建設保護政策完善，但有高達7成資通訊產品出口至世界貿易組織（WTO）、海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）協定國家，「這確實存在問題」，他直言，全球沒有其他國家只依賴少數經貿協定。