美國汽車安全監管機構周二 (8 日) 表示，正在調查是否應因動力轉向損失問題召回 110 萬輛舊型 Ram 1500 皮卡車。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 已收到 380 份報告，指控 2013-2016 年款 Ram 1500 皮卡車的動力轉向輔助裝置間歇性或完全喪失，其中包括 3 起事故報告。

2016 年 3 月，Stellantis (STLA-US) 前身飛雅特克萊斯勒汽車公司召回了 440 輛汽車，以解決電動輔助轉向裝置可能受到污染的問題。NHTSA 表示，投訴代表召回範圍之外的車輛也可能發生類似故障。

NHTSA 正在啟動召回查詢，以確定上述召回範圍是否正確，或者是否可能存在其他缺陷。」

許多向 NHTSA 提出的投訴都描述了昂貴或嚴重的安全問題，或者維修零件等待時間很長。一名佛州司機 1 月表示，一輛 2013 年款 Ram 1500 的方向盤被鎖住，「無法左右轉動」，零件報價超過 2000 美元。

另一名司機 2 月在加州一條繁忙的道路上以時速 55 英里駕駛一輛 2014 年款 Ram 1500，但方向盤「卡住了並且無法移動。我用了巨大的力量才使卡車穿過車流並停到路邊」。

一名 2015 年 Ram 1500 司機在 3 月提交的投訴聲稱，由於動力轉向輔助故障，「車輛駛入溝渠，對車輛前端造成輕微損壞」。