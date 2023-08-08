在過去的 40 年中，「癌症」一直是國人最主要的死因，民國 111 年，癌症死亡人數達 51,927 人，較民國 110 年增加了 1.2％。在同一年，男性因癌症而死亡的人數為 31,158 人，而女性則為 20,769 人。從數字上看，男性因癌症死亡人數比女性多約 1.5 倍。

男性癌症死亡排名

根據統計，在男性癌症死亡排行榜上，「氣管、支氣管和肺癌」、「肝和肝內膽管癌」、「結腸、直腸和肛門癌」這三種癌症名列前茅。然而，若能定期進行健康檢查，早期發現病變，及早治療，五年存活率將會有相當的提升。

肺癌篩檢

肺癌的篩檢方式包括理學檢查、胸部 X 光、胸部超音波以及低劑量電腦斷層。對於有家族病史、吸菸習慣、長期在空氣污染區活動、患有肺部慢性疾病或曾罹患肺結核的人，以及 35 歲以上尚未做過檢查的人來說，低劑量電腦斷層是一個推薦的選項。

肝癌預防

對於肝癌的預防而言，積極管理慢性肝炎至關重要，因為它易惡化成為肝癌。若患有慢性 B、C 型肝炎的帶原者應定期進行血液抽檢和腹部超音波檢查，以早期發現病變並進行治療。此外，避免攝取容易產生黃麴毒素的食物，如花生、黃豆和玉米，也是重要的防範措施。

大腸癌預防

至於大腸癌的預防，它與大腸瘜肉的關聯密切。大腸瘜肉會隨著時間而漸漸惡化，通常需要 10 至 15 年。雖然早期的大腸癌並不會有症狀，但透過定期的篩檢可以早期發現，提高治愈率並減少死亡風險。

現代人的飲食習慣常常不太健康，再加上生活壓力的增大，很多人可能患上慢性疾病卻不自知。定期的健康檢查能夠在疾病擴散之前進行控制，因此是非常重要的一個健康習慣。

圖 / 楊紹楚

文章原文：癌症男性死亡比例高於女性1.5倍！醫師點名：最致命3種癌症這樣預防

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