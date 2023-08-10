中信金及台壽被罰4千萬。（業者提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕繼開發金控因為「大股東干政」被重罰後，金管會今天（10日）再度出重手開鍘，對象是同為辜家的中信金集團，其中，中信金罰3千萬元、子公司台灣人壽1千萬元，合計4千萬元，創史上最高裁罰；此外，金控董事顏文隆遭到停職半年，總經理陳佳文減薪3成，為期3個月。

金管會銀行局副局長林志吉表示，本案一開始是有人提出檢舉案件，而經過檢查局進一步追查後，進而找到相關資料並確認相關缺失。

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林志吉表示，中信金控於109年12月至111年6月間，固定邀請不具負責人身分之辜姓大股東出席所舉辦之集團會議及主管餐敘等，高達60場次；其頻率密集，議題廣泛且有提供相關內部財業務、人事、開會資料予辜姓大股東之情事，提供資料之範圍極廣且數量極多，與公司治理原則嚴重不符。

銀行局更不滿指出，中信金控集團負責人及經理部門長期漠視，顯示「遵法認知嚴重不足」。

另外，林志吉指出，該金控集團對涉侵害公司利益訴訟案件之員工，仍任由其以提供諮詢服務之名，參與公司重要事務（如財務、資本管理、公司策略等），缺乏妥適風險隔離機制，且未定有相關作業規範，管理機制欠妥適，有執行職務權責不符且混淆不明，內部控制制度未能有效運作。

其中，金管會表示，在中信金部分，未完善建立中信金控及子公司內部人員將公司資料提供予外部人員之控管機制，導致中信金控與子公司相關人員有將公司之財業務、人事與開會情形等資料，提供予辜姓大股東在中國信託慈善基金會的秘書，再轉沒有經過董事會委任具權責之人的辜姓大股東。

經綜合評估後，金銀行局開罰中信金3千萬元，保險局開罰中信金子公司台灣人壽1千萬元。

林志吉表示，這是歷年來因為涉及大股東干政最高的裁罰金額，至於合計4千萬元也是同一案件最高，等於中信集團一口氣創下兩項裁罰紀錄。

在人事的裁罰方面，金管會表示，中信金控共有四位高層受到停職或減薪、台灣人壽一位，合計五位高層受到懲處。

其中，金控方面包括：董事長顏文隆被停職6個月、副董事長陳國世停職1年、總經理陳佳文月薪減少30%為期3個月、調降專門委員張明田今年所有薪酬50%為期1年。另外，子公司台灣人壽總經理莊中慶也被停止職務1年。

在其他監理要求事項，金管會要求中信金及中信銀行應於文到1個月內依比例原則，對公司相關涉及之內部主管「檢討」其應負之責任（即自行懲處）；而且，中信金控應檢討指派副董事長陳國世至相關子公司擔任董事之妥適性。

林志吉說，鑒於上述情事，重大影響該金控之健全經營，本次予以多面向之處分，期能導正該公司之公司治理回復正軌。

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