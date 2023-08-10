中山大學成立「碳權研究與服務中心」，將做為台灣產業的綠色經濟智庫。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣碳權交易所7日在高雄揭牌成立，宣示台灣加入全球碳交易市場，而中山大學今（10日）也宣布成立「碳權研究與服務中心」，投入碳權研究及提供國內產業實用解答，並協助政府設計相關制度，台灣產業與世界接軌。

中山大學「碳權研究與服務中心」由台灣證券交易所與證券週邊單位，包括櫃買中心、期交所、集保公司公益捐助成立，今後將推動產業與政府公部門淨零與循環經濟，協助開發淨零循環經濟系統與技術。以「永續環境」議題為導向，整合國內學術研究單位、政府公部門及在地產業進行連結與合作，並推廣如循環經濟、溫室氣體、水足跡、碳足跡、能源管理系統及碳中和等課程及相關論壇等學術交流，協助產業轉型為零污染或低污染的綠色產業。

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中山大學校長鄭英耀指出，在經濟成長、社會發展與環境維護下維持平衡的永續發展概念，推動了今天全球ESG（環境保護Environmental、社會責任Social以及公司治理Governance的縮寫）最核心的議題。淨零減碳成為推動全球下個世代產業發展的主要驅動力，自然也定義了台灣新階段經濟發展的核心任務，目前台灣在面對這個跨領域議題還沒有一個跨領域的整體方案，中山大學將提供ESG、綠色金融與建立碳交易市場所需的分析建言。

中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政表示，中心將提供碳諮詢服務與課程，包括針對國內業者面對全球碳排放費用所衍生的問題，提供即時性與可行性解答，也可透過教育訓練課程對碳盤查、碳權與排放權交易等議題，提供操作型定義與實踐步驟。

同時系統性研究各項ESG與淨零減碳的投資、技術創新、國際建制與台灣制度接軌等議題，以提供ESG、綠色金融與建立碳交易市場所需的政策分析，並協助政府與企業推廣碳盤查與碳權管理的觀念與技術，培訓相關人力。最終目標在促進國家減碳技術鏈、產業群聚及建立產業生態系，以促使台灣達成2050淨零碳排目標，建立台灣產業低碳經濟的競爭力。

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