金言：北京龍氣散盡 改朝換代就在眼前

北京作為六朝古都，曾經是藏風聚氣的風水寶地。然而，近日一場狂風暴雨卻掀開了紅朝大國徒有虛名的外表，就連象徵皇權的紫禁城也打破了「600年不淹水記錄」，驚現「九龍吐水」奇觀。

儘管如此，卻有人發帖稱：「北京連降暴雨引巨龍出關，國運大開，華夏將再現500年盛世」。但也有風水師將此視為凶兆，認為京城作為王權的象徵，淹水預示著王朝的不穩。確實，搖搖欲墜的中共政權，早就氣數已盡，目前正處於歷史巨變的前夜。

千年古都北京的風水龍脈暗藏哪些玄機？

中國古代風水認為：「王者擇天下之中而立國，擇國之中而立宮，擇宮之中而立廟。」

如果把都城和皇宮修建在氣場強大的龍脈之上，便可以千秋萬代永葆社稷；而一旦龍氣消散殆盡，則會出現改朝換代的現象。其實，現代物理學也已經發現了物質之間有一種跨越時間和空間的聯繫——在量子物理中叫做「量子糾纏」。

大家知道，大地與人體一樣，也是一個生命體，也有中醫所講的經絡和穴位。因此在風水學上把大地上的脈絡叫做「龍脈」，穴位叫「龍穴」。據說中華大地上有南、中、北三大龍脈，均發源於崑崙山。並從這裡延伸到世界各地，而且全球的水也都跟這裡發生著聯繫。所以崑崙山自古被稱作「萬山之祖，龍脈之源。」

中國古代風水大師郭璞曰：「氣乘風則散，界水則止；古人聚之使不散，行之使有止，故謂之風水。風水之法，得水為上，藏風次之。」這裡的「氣」通「炁」，是指先天無形的龍脈之氣，即存在於宇宙天地間生生不息且無限循環的能量流。「界水則止」，是指龍氣會在兩水交匯的地方逐漸落脈形成巨大的能量場。

中華三大龍脈之一的東北艮龍，行進到太行山和燕山山脈的夾角處，恰好遇到兩大水系——永定河水系和潮白河水系阻斷、轉而向遼東延伸。而在兩水交匯的空隙，山勢逐漸落脈成廣闊的華北平原。龍脈之氣便從西北乾卦方位而來，於兩水之間穿過，最終匯聚到物華天寶的燕趙大地。

忽必烈入主中原後，便命精通天文曆法的劉秉忠尋找龍脈。他們遵循「凡立國都，非於大山之下，必於廣川之上。高毋近旱而水用足，下毋近水而溝防省。」「自古建邦立國，先取地理之形勢，先王脈絡，以成大業」的自然法則，最終認定燕山山脈乃龍潛之地，玉泉山乃為大都祖山。只須通過「明」、「暗」兩條線，把玉泉山之水引向京城和皇宮，使其王氣凝結，乾坤自可安定。他們還堪定太液池為正穴，即龍穴，並在此建造大明殿，以壓住神龍，保住王氣。現北京故宮慈寧宮東側就是元朝大內的大明殿遺址。近期這裡連續兩次出現大範圍積水，表明殘留的龍氣已外泄散盡。

而到了明朝燕王朱棣選定北京為都城的時候，繼續沿用了這條「龍脈」。

但他既要運用此地理之龍氣，又要廢除元代剩餘的王氣。於是乎，當時的風水師利用相生相剋的原理，巧妙地把明朝宮殿的中軸東移了一小段，使元大都宮殿的中軸落在明朝宮殿的西面，處於風水上的「白虎」位置，從而加以克煞前朝殘餘王氣。明朝還鑿掉原中軸線上的御道盤龍石，廢掉周橋，新建人工景山。於是，明朝以主山（景山）–宮穴（紫禁城）–朝案山（永定門外的大台山「燕墩」）的風水格局便正式形成了。並一直延續到清末。

這樣，北京作為一塊龍氣聚集的風水寶地，已經擁有三千年建城史、八百七十年建都史。先後有遼、金、元、明、清五個朝代在此定都。中共建政後也將此設為首都，人稱紅朝。

戰天鬥地的中共是如何破壞北京的風水格局的？

「欲亡其國，必亡其史。」如果一個民族要復興，你就不能沒有歷史的參照，從而走向傳統回歸之路。而中共邪靈在另外空間乃是一條紅色惡龍，它專門為毀滅中華傳統文化而來。大家知道，儘管毛澤東將北京設為首都，但他並非真龍天子，德不配位，因此他一輩子都不敢踏入紫禁城半步。

正因為如此，中共竊國之初，便不顧歷史建築大師梁思成的堅決反對，經毛澤東同意，由劉少奇親自下令，開始拆除北京古城牆，直到1958年全部拆光。

緊接著，由鄧小平提議，吳晗和郭沫若等五文人聯名，經毛首肯，周批示，中共又開始挖掘明皇陵。挖人祖墳，暴屍荒野，致使大量珍貴明代文物毀於一旦。

文革「破四舊」，中共又發動紅衛兵砸廟毀寺，將不計其數的歷史文物典籍付之一炬。就連侵華日軍都奉為神明的孔廟也難逃一劫。

為摧毀神傳文化留下的歷史見證，西來幽靈中共又建立了三座現代建築——「停屍房」毛澤東紀念堂、「大墳包」國家大劇院、「大褲衩」央視大樓。

極其狂妄的中共，還唱著大躍進歌謠，「天上沒有玉皇，地上沒有龍王；我就是玉皇，我就是龍王。」「讓高山低頭，讓河水讓路，喝令三山五嶽開道，我來了。」先後在京畿要塞修建了官廳水庫、密雲水庫、懷柔水庫、落坡嶺水庫和十三陵水庫等8座大中型水庫以及24座小型水庫。

這些所謂水利工程實質是水害工程，不但人為地破壞了天造地設的自然環境，也打破了造物主的有序安排。到頭來，不但沒有起到防洪防澇的效果，反而使耕地減少，土地沙漠化和石漠化，照樣是雨季大澇，旱季大旱。即便是發電、灌溉所獲得的收益也是得不償失，甚至要付出數倍的代價來重新治理環境。比如，南水北調每噸水的直接成本竟高達1,100元，這還不算治理沿途污染的間接成本。

再如：中共在蘇聯專家指導下，在黃河修建的三門峽水庫，短短四年時間，就有近一半的水庫庫容被泥沙淤滿。毛澤東得知後氣急敗壞地說，要把大壩炸掉。

1975年河南駐馬店水庫大壩連環決口，短短二小時內六萬人喪生，死亡人數總計高達二十多萬。

前年河南水災和今年河北水災，也給當地百姓生命財產帶來難以估量的損失。更何況這些災難，均是由於中共當局腐敗無能，決策和指揮失誤，以及偷挖水庫大壩，無預警泄洪所造成的人禍。

長江是中華文明的發源地之一，被視為世界上最大的一條龍脈。上世紀九十年代，倒行逆施的中共，不尊重自然法則，修建三峽大壩，將生生不息的大江攔腰切斷，致使整個長江流域災禍接連不斷。1998年全國範圍的大洪水無不與當時的長江截流有直接關聯。還有大壩建成後2008年的汶川大地震，2009年開始的西南大旱和南方大澇，以及這些年長江、漢江，洞庭湖、鄱陽湖出現歷史罕見的最低水位，甚至乾涸見底。這都與中共逆天而行脫不了干係。著名水利專家黃萬里生前對三峽大壩的12個預言，11項現已經應驗。《易經》有云：「地勢坤，君子以厚德載物。」中國先人們敬天信神，奉天承運，合理利用自然，使之造福子孫後代。即使是興建水利設施也是像都江堰那樣，採用既可取水灌溉而又不堵塞河流的辦法。

風水中還有句話，叫「山管人丁水管財」。人丁是什麼？就是子孫後代。財是什麼？就是金錢財富。大地與人體一樣，植被是皮毛，泥土是肌肉，山石是筋骨，河流是血脈。如果一個人被剝掉皮毛，切斷血脈，挖去肌肉，折斷筋骨，那是什麼後果？

由於中共亂砍濫伐、堵河填湖、殺雞取卵、飲鴆止渴，最終導致「天不兼覆，地不周載」。目前大陸人口紅利消失，出生率斷崖式暴跌；房地產泡沫破滅，老百姓財富大幅縮水；地方債堆積如山，經濟出現前所未有的大蕭條……這也正是中共違背自然規律所帶來的必然惡果。

風雨飄搖的中共是如何給自己「續命」的？

千年帝都經過中共幾十年的瞎折騰，尤其是到了「悶聲發大財」的江鬼執政時期，地脈早已挖斷，王氣早已散盡。再加上魔鬼中共冒天下之大不韙，拚命打壓以洪揚真善忍神傳文明為己任的法輪功，最終將自身邪惡能量徹底耗盡。但「葉枯皮爛心不死」的江鬼，聽從一名台灣風水師的建議，花費幾十億人民幣在北京西長安街延長線上修建中華世紀壇，夢想通過風水布局來延續中共暴政統治。

據《江澤民其人》一書披露，除了建中華世紀壇以外，江鬼在北京還做了四件事，也都與風水有關。一件事是給白洋淀灌水。因中共破壞自然造成的生態危機，使北京南面的白洋淀乾涸。因此江打著恢復「華北明珠」的旗號，給白洋淀灌水，實際則是為了恢復北京的風水，以求「江山永固」。

第二件事則是加高天安門的旗杆。因為天安門廣場擺放著一個「停屍房」，破壞了故宮的風水，旗杆的高度比停屍房還低，這樣陰氣太重。於是江又以揚國威，樹立「愛國主義思想」為名，增加了旗杆的高度。

第三件事是搬走天壇的土山。這個土山是毛時代「深挖洞、廣積糧」挖出的黃土，形成了一個比祈年殿還高的土山。在風水先生的指點下，江命令把土山搬走，在原來的地方種上柏樹。

第四件事是建國家大劇院。位於人民大會堂西側的這個不倫不類的劇院，形似一個「大墳包」，地下入口又像是一條墓道。據說這種設計是專門替「癩蛤蟆」轉世的江鬼量身定做的。

除了在北京布下的「風水陣」，江澤民還為死保「龍脈」，拒絕啟用荊江分洪區泄洪，導致1998年的長江大洪水受災人口近4億，死亡近5,000人，直接經濟損失達3,000多億元。江雖然全國各地四處流竄，遊山玩水，但卻從來不去「鎮江」這個地方。出訪海外，見到穿黃色衣服抗議的法輪功學員就頭疼，甚至不敢走賓館正門，只能從後面垃圾通道偷偷溜走。

眾所周知，被稱為」北京脊梁」的中軸線，是按照左青龍，右白虎，前朱雀，後玄武的傳統風水格局設計的。它南起永定門，北至鐘鼓樓，長約7.8公里。到了中共掌權後，為了盜取歷代帝王龍氣，為其所用，中共仍然不惜沿用明清時期的中軸線。北京申奧成功後，中共又將這條中軸線向北延長至奧林匹克公園。

其中，「鳥巢」和「水立方」分列中軸線的左右，一剛一柔，一陰一陽，天圓地方，相得益彰。環鳥巢東部一條人造景觀河流，直通北部奧林匹克森林公園中的「奧海」，取的是「龍歸大海」寓意。

新建的北京大興國際機場，也正好在中軸線的南方朱雀方位。其朱紅色放射狀的造型寓意：「鳳凰展翅、雙羽翱翔」。這樣，中軸線北部「巨龍」與南部「鳳凰」便共同構成「龍鳳呈祥」的和諧圖案。

機場航站樓以單點為中心，延伸六條指廊正好對著三條軸線，分別指向北京、雄安、天津，形成「三合聯珠」的大格局。這種長生、帝旺、墓庫的風水格局，將大利這三座城市的政治穩定和經濟發展。此外，機場地處大興，預示著中國從此開始要大興大旺，夢想從此起航。

根據「三元九運」理論，即將迎來的「下元九運」將會由「土」運向「火」運過渡，也就是由房地產業向文化產業過渡。在首都中軸線的正南，布局巨型的「鳳凰展翅」來鎮守，還可為即將到來的文化興盛、經濟轉型，起到保駕護航的作用。

如此種種，便是「無神論」的中共，不願順應社會發展潮流，自動退出歷史舞台，繼續橫行中華大地，禍害華夏子孫的黃粱美夢。

極具諷刺的是，北京大興機場的設計師是一名來自被稱為「建築女魔頭」的伊拉克女人，還未等到機場完工的那一天，便提前離開了人世。上週，一隻從太平洋上起飛，長途跋涉而來的「杜蘇芮」，竟讓這座號稱「現代世界七大奇蹟」之首的國際機場洪水滔天，一片汪洋，大興變大衰，火鳳凰變落湯雞。

習近平的「千年大計」能夠保黨保命嗎？

2017年4月1日，是西方的愚人節。中共在這一天向全世界宣布決定設立雄安新區。聲稱「這是以習近平同志為核心的黨中央作出的一項重大的歷史性戰略選擇，是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後又一具有全國意義的新區，是千年大計、國家大事。」其使命是「北京非首都功能疏解集中承載地」。

大家知道，2008年中共剛舉辦完北京奧運會，便爆發了全球金融危機，中共被迫啟動四萬億「刺激計劃」，以拯救危機四伏的中國經濟。除此之外，北京奧運會前還爆發了汶川大地震，這次地震被稱為中共建政以來破壞性最強、波及範圍最廣、災害損失最重、救災難度最大的一次地震，不僅波及大半個中國，而且還波及到亞洲多個國家和地區。而到了2015年，又發生了天津濱海新區驚天大爆炸，其爆炸當量相當於450噸TNT炸藥。

由此看來，中共利用北京奧運和大興機場布下的「風水局」，不但沒有保住「龍脈」，反而毀掉了「龍頭」和「龍尾」。

鮮為人知的是，北龍的「龍頭」潛伏隴蜀之地，即汶川地震所在區域；而「龍尾」則沒入渤海之濱，即天津大爆炸所在範圍；而「龍穴」則早在唐山大地震時就已經瓦解了。

（只不過是「上天有好生之德」；加上後來鄧小平為挽救瀕臨崩潰的中國經濟，搞的所謂撥亂反正，改革開放，挽回了一些天意民心；再加上貪得無厭的外資源源不斷的給中共輸血，這才讓「百足之蟲，死而不僵」的中共，好不容易活到了今天。）

近些年來，眼看著北京依舊嚴重乾旱缺水，地下水源都得在百米之下才能找到。這樣，中共又不得不啟動南水北調工程，仿效隋煬帝開鑿京漢大運河，企圖把中龍的龍脈引導到北龍來給自己補充能量。但仍然遠水解不了近渴，收效甚微。

而且隨著西北風沙的步步緊逼，帝都沙漠化是越來越嚴重；陰霾、沙塵暴更是鋪天蓋地頻繁來襲；特別是2003年的非典和2019年的中共病毒，令中共朝不保夕，彷佛末日來臨。因此中共為了緩解首都巨大壓力，一方面大規模驅趕北京低端人口，另一方面又高調宣布建設雄安新區。

根據專家組長徐匡迪的說法，對新區為何選址在雄縣、容城、安新三縣？這是來源於傳統文化關於城市建設的「山川定位」立軸線的哲學思想。

按照傳統南北軸線理論來看，北京城市中軸線南延下來正好是霸州，但因為霸州地質情況不是很好，不適合建新城。經在附近尋找，最後在5個選址中敲定「雄安新區」。

「先有潭柘寺，後有北京城。」徐匡迪稱，潭柘寺歷史比北京城還要早五百年，雄安新區正好位於潭柘寺這條千年南北軸線正下方，而潭柘寺又和通州城市副中心以北京中軸線成對稱布局。

其實，「醉翁之意不在酒。」習的所謂「雄安新區」，與毛當年的「末日工程」，也就是「三線建設」基本上如出一轍。都是要保黨、保權、保命。

也就是說，雖然北京奧運和大興機場，向南北延長了明清中軸線，非但沒有起到給中共邪靈鞏固「龍氣」的作用，反而讓中共邪靈「元氣」大傷，是謂「偷雞不成蝕把米」。因此中共紅朝不得不另闢蹊經，開闢這條新的所謂「千年軸線」。

大家也看到，5年過去了，雄安新區不僅沒有成為比紐約大三倍的城市群，反而淪為全球最大的爛尾樓。不僅沒有成為偉城，反而成為鬼城。有網友諷刺：「偉大領袖的千年大計，相信會在千年後完成。」

結語

古人言：「時來天地皆同力，運去英雄不自由。」也就是說，氣數還未到盡頭的時候，我們無論做什麼事兒，都能走上坡路。氣數一旦走到盡頭了，哪怕再怎麼厲害的人，也無法改變現狀。翻開中國歷史，每個朝代滅亡之前都出現過各種奇異天象。就拿這場「杜蘇芮」颱風來說，也確實有許多令人匪夷所思之處。

一是，不知是天意還是巧合，今年第5號颱風「杜蘇芮」，韓語之意為猛禽，鷹。這與在上界護衛佛法，下界投胎為岳飛的大鵬金翅鳥名稱相似；也與被稱為「太平洋警察」的美國國徽上的鷹名字雷同。

二是，「杜蘇芮」的行蹤極其詭異，居然反覆多次「直角轉彎」。並像長了眼睛一樣，有意繞過寶島台灣，直接在福建晉江登陸。令武力攻台的共軍，也不寒而慄，心有餘悸。

三是，原本在安徽境內減弱為熱帶低壓，並被中央氣象台停止編號的「杜蘇芮」。不知為何突然發威，一路向北，長驅直入，直搗中共老巢。其殘餘環流所造成的損失，居然比登陸風暴大無數倍。

四是，都說「強弩之末不能穿魯縞」，而飄洋過海而來的「杜蘇芮」，除了所向披靡，摧枯拉朽，讓地處華北的京津冀哀鴻遍野，滿目瘡痍；竟然還以迅雷不及掩耳之勢，「闖過關東」，轉戰東北邊陲，讓享譽全國的五常大米近乎絕收，橫掃大半個中國。

五是，看似平常的「杜蘇芮」，卻令當今科技最發達的氣象衛星預測系統居然找不著北；也讓無數中共專家挖空心思編制的城市規劃和緊急預案一夜泡湯；現代鋼筋水泥修建的大橋通車只8個月，就被大水衝垮，古代糯米石灰築成的盧溝橋歷經800年的風雨，卻安然無恙。

也許盧溝橋的獅子都忍不住會問：誰說古代科學技術不發達、思想愚昧落後？

六是，中共運用舉國體制，花2,500億巨資修建的南水北調工程，通水8年，只給北方調水600億立方米。而「杜蘇芮」颱風，僅用兩、三天時間，就無償地給海河流域帶去400億立方米的降水。這讓口口聲聲人定勝天的中共情何以堪？

七是，7月19日，官方剛剛出版《習近平關於治水的重要論述》，並高度讚揚習「親自擘畫、親自部署、親自推動」治水事業。沒想到，墨跡未乾，話音未落，一場前所未有的「驚濤駭浪」便如約而來。難道「杜蘇芮」也能善解聖意，活學活用，且聞風而動，雷厲風行？

……

總之，要是按照風水學的「氣乘風則散」來解釋。弱不禁風的中共紅朝，其最後一點「帝王之氣」，不是被這場狂風給吹散，就是被這場暴雨給沖盡。因為江鬼的「我欲乘風歸去」，已不幸一語成讖。不要無視神對人再三發出的警示，無數危險正在一步步向人逼近，一個沒有共產黨的新中國也正在一步步向人走來！

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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