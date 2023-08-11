【新唐人快報】大清河上游決堤 河北又遭殃？

【新唐人北京時間2023年08月12日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。今天是美東時間8月11號星期五。訂閱新唐人，了解最新要聞。

【大清河上游決堤 河北又遭殃？】

週四早上，大清河段上游的河北灘裡鎮堤壩決堤，而下游天津台頭鎮的洪水水位卻在下降。這是否意味當局為保天津，又對河北洩洪呢？

網上流出的視頻顯示，當天早上6點，堤壩決堤，洪水急速地洩入。當地許多村民都在遠處看著洪水奔湧流過。

與此同時，天津市靜海區台頭鎮卻出現反常現象。

台頭鎮南鄰王口鎮，西鄰河北省文安縣灘裡鄉。《中國青年報》報導稱，當天早上，大清河水位明顯下降，一些救援隊正陸續從這裡撤離。

中共為保北京、雄安和天津，多次洩洪，導致河北涿州和霸州等地被淹，造成重大人員傷亡和財產損失。

一位河北村民在決堤現場，一邊拍攝視頻一邊說，完了，完了，徹底決堤了。

視頻中，一輛貨車在馬路上行駛，路上已經淹水。司機哀嘆：完了，又淪陷了！

不過，目前，位於洪水入海口的天津也面臨挑戰。中共官媒8月9號報導稱，「九河下梢」的天津，承擔著海河流域75%的洪水下洩任務。汛情發生以來，永定河和大清河等河流水位快速上漲，天津防汛形勢「極為嚴峻」。

【遭遇嚴重洪災 河北當局封鎖災情信息】

再來關注，台風「杜蘇芮」侵襲中國華北與東北地區，引發特大洪災，當局公布的最新傷亡數據，被指嚴重失真。河北官方甚至下封口令，禁止傳播災情信息。

截至週五，中共官方公布的死亡人數為76人，其中北京有33人，河北29人，東北吉林省有14人。

由於中共一貫造假，掩蓋真相，外界質疑真實數據被當局嚴重隱瞞。

8月10號網上一段視頻顯示，河北淶水縣災民訴說，他家有14人遇難。男子說，不知道失去的親人到底是埋在了房子裡，還是被泥石流和洪水沖走了。只能挖，挖出來一個遺體安葬一個，挖不著的就沒有了。

在這次洪災中，當局為了保住北京和雄安，不停洩洪，使河北多個村莊被淹沒，損失慘重。

網傳消息稱，8月5號，河北武警部隊全面接管當地災區，民間救援隊被要求離場。當地民眾表示，官方擔心災情真相曝光，有的村自遍地屍體。

另外，東北雖然沒有像河北那麼慘，但受災也非常嚴重。

網上視頻顯示，8月8號，黑龍江寧安市京東城林業局大西屯村民，逃到山上躲避洪災。村民說，房子塌了、莊稼沒了，啥都沒有了，村子只剩下近20個倖存者，現在無家可歸。

從視頻中可見，基本都是中老年人和小孩，吃飯都成問題，正在等待救援。

網民表示，這只是災害中的冰山一角，由於當局打壓和隱瞞，外界很難知道真實情況。

據自由亞洲電台報導，有大陸記者披露，涿州市委宣傳部已經下封口令，要求下屬單位和企業職工，不得擅自發布災情信息，不能擅自接受外省記者採訪。

【中國異象頻出 河北現「石頭長芽」怪像】

再來關注，洪災前後，中國大陸異象頻出。河北邢台的一個路段路面，竟然出現大小不一的石頭破土「發芽」怪現象。

網上視頻顯示，在一條公路的某路段，赫然冒出了大小不等的黑色「鼓包」，類似於種子發芽時即將破土而出的狀態。有目擊者試著上前將鼓包」掰開，結果裡面露出白色石頭。

拍攝者一邊拍攝一邊說，石頭都「發芽」了。

這段視頻很快在社交媒體上引發關注。8月10號，中國媒體「上游新聞」就此事件向內丘縣交通運輸局查詢，該局工作人員證實「確有其事」。

路面為何出現「石頭長芽」呢？

工作人員稱，可能是暴雨，對路面瀝青和路基造成衝擊，更詳細原因「正在調查」。

最近一段時間，中國許多地方都出現各種反常現象。例如，河北多地，以及北京順義空港，突然莫名其妙地噴出水柱；黑龍江天空變詭異紅色；雲南燕子亂飛；昆明滇池大量白鰱魚不斷地跳出水面；河北平山等地盛夏飄雪，等等。

網民紛紛留言說：好奇怪啊，各種異象不斷上演，難道是上天在向人們發出什麼預警信息嗎？

另外，這次洪災，北京紫禁城也積水了，引發熱議。有風水師表示，水淹紫禁城、水堵中南海是大凶兆。

然而，面對連日嚴重的洪災，中南海高層選擇集體隱身，直到洪水退去才開始露面；而地方官員不僅阻礙救援，還到處擺拍，偽造救災現場，引發民怨四起。民眾越來越認清中共本質，有很多民眾紛紛三退，退出中共的黨、團、隊組織，表達抗議。

前中共中紀委書記尉健行的撰稿人王友群博士，在大紀元發表的「天呈九大異象，中共即將滅亡」一文中表示，百年中共史，就是一部殺人史。中共殺人之多，超過了古今中外所有的暴君。

王友群在文章最後說，欠下累累血債的中共，已走到歷史的盡頭，老天就要滅它了。或許，不久將出現中共解體的「百年未有之大變局」。

【災後傳染病高發期 災民面臨高風險】

再來關注，中國洪災過後，災民不僅失去親人，陷入無家可歸的困境，更面臨傳染病高發風險。

經過多日的洪水侵襲，無論是北京還是河北，洪水退去後，災區地面出現大量垃圾和動物屍體。

網上視頻顯示，涿州災區有十幾輛大卡車傾倒清理的垃圾，也不掩埋，就倒在路旁，村民稱垃圾中有貓狗屍體等，臭氣熏天。

當地民眾表示，現在急需消毒。

8月9號，北京市政府常務副市長夏林茂，在北京市召開防汛救災工作情況新聞記者會上坦承，北京遭遇特大暴雨災害後，目前災區民眾正面臨飲水、食品安全和環境污染威脅，存在腸道、蟲媒傳染病等疾病流行風險。

因此，醫生提醒，要注意飲食安全以及個人和環境衛生，避免食源性疾病發生。

不過，網民表示，災區的民眾家都沒有了，連喝的水都供應不上，健康就更沒有保障了。

俗話說，大災之後有大疫。據統計，霍亂、傷寒、痢疾和傳染性肝炎等疾病，都曾因為洪水暴發，引起過大流行。那麼，災後會不會引發新一輪瘟疫呢？引發擔憂。

不過，目前，新冠病毒，也就是COVID-19變異株EG.5，正在流行，在中國也呈上升趨勢。

8月9號，北京疾控中心發布疫情週報數據顯示，全市共報告法定傳染病16種，共計5434例。報告病例數居前五位的病種，共占法定傳染病報告發病數的92.8%。其中，新冠病毒持續排名第一。

財新網報導，EG.5相較於其它流行的變異株，有明顯增長優勢。

據評估報告，EG.5在中國的流行率從24.7%上升到45%。感染率快速上升，世衛組織稱「需要留意」。

中共疾控預防控制中心官網8月3號公布，7月份新增重症病例為455例、死亡65例。死者均為基礎疾病合並新冠病毒感染。

此前，通報稱，6月份中國有239人因感染新冠病毒死亡；5月份染疫死亡病例為164例，而3月和4月份的數字都是零。

不過，中共官方公布的疫情數據只供參考，外界普遍質疑數據的真實性。

復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇表示，目前新冠感染處於相對平穩或低谷階段，此前有病例在3個月後再次感染，但大多數患者都為輕症。他預估，「按照免疫力周期推測，下一波新冠流行可能出現在11月份左右。

【賴清德出訪過境美國 中共軍演威脅】

最後再來關注，台灣副總統賴清德8月12號出訪巴拉圭，將過境美國，

中共浙江海事局宣布，12號中午12點到14號下午4點，中共軍隊將在東海舉行軍事演習。

中共軍演的時間點，為何正好選在賴清德出訪前呢？

路透社引述台灣官員透露，中共當局可能會以賴清德過境美國為藉口，再度發動軍演挑釁，目的是想要干涉台灣的選舉，營造出戰爭的恐懼，讓台灣選民做出中共想要的選擇。

對於中共的行為，台灣官員認為，台灣政府將密切關注並做好準備。

其實，中共這已不是第一次做出此舉動。

今年4月，台灣總統蔡英文過境美國，與美國眾議院議長麥卡錫會晤，中共也展開軍事演習，演練包含封鎖台灣在內的行動。

不過，台灣官員表示，中共這次演習規模會比4月小。

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《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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