請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

帛琉籍貨櫃船「天使輪」日前在高雄港外海沉沒，導致貨櫃漂流、油污污染，因船東至今仍無作為，海保署11日第4度開罰，罰鍰加重至新台幣150萬元，改善期限至14日，如仍未改善，將再按次處罰。（海保署提供）中央社記者洪學廣傳真 112年8月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄11日電）帛琉籍貨櫃船「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，導致貨櫃漂流和油污滲漏，海保署上週開出第3張罰單，累計開罰190萬。由於船東仍無作為，今天再開罰150萬，要求船東負責。

海洋委員會海洋保育署下午發布新聞稿說明，天使輪沉沒後，因船舶老舊導致管線油污滲漏不止，高港公司委託專業廠商多次堵漏降低風險，海保署也協調10餘艘除污船清污。海委會分別於7月26日、7月31日及8月3日依違反海洋污染防治法裁處船東總計新台幣190萬元罰鍰，及限制重要船員離境等行政處分，並依海污法第33條第2項規定命船東於8月10日前採取必要防止污染措施。

海委會指出，今天稽查顯示船東仍沒有布放攔油索等作為，相關應變措施持續由港務公司及海委會代為處理，海委會決定再進行按次裁處，罰鍰加重至150萬元，改善期限至8月14日，如仍未改善，將再按次處罰。

海保署長黃向文表示，天使輪沉沒案是海洋污染防治法修正通過後首件重大海洋污染案件，將持續督促船東採取防止、排除及減輕污染適當措施，確保遵循海污法規範。

此外，高雄港務公司說明，海事工程公司明天將清除剩餘1公里殘餘貨櫃。沉沒貨櫃方面，截至今天已完成的12個側掃區塊均無發現明顯礙航物，今天持續針對二港口部分水域、南星灣內側水域、鳳鼻頭漁港至中芸漁港較近岸4公尺水深水域，完成側掃聲納探測作業。

海域巡視部分，海保署調派「麥寮海洋號」上午抵達天使輪沉船處海域，現場觀測有南北向七彩帶狀浮油情形，目前已清除。海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視油污可能擴散範圍，也沒發現有油污。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

沉船處殘油防堵部分，海事工程公司下午前往沉船處海域進行工作平台船定錨作業，同時移除或固定有礙後續抽油作業的鋼索及雜物，待明天海象相對較佳時，再下水加固防堵可能洩漏點。

高港指出，前置作業預計將於14日完成，並開始著手進行第1個油艙鑽孔及抽油。另港務公司為預防可能漏油狀況，也派遣華山號出港至沉船處北側增加布設250米攔油索，並於下午派永通16號於沉船處南北邊，各再布設45米吸油棉索。（編輯：郭諭儒）1120811