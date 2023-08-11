氣象局今晨持續對嘉義以南5縣市發布豪、大雨特報，午後受熱力作用，其他地方也會有短暫雷陣雨出現，尤其中部以北降雨明顯，容易有短延時的大雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機會。（資料照）

2023/08/11 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11日）持續受西南風影響，雲林以南降雨機率高，清晨降雨熱區在沿海地區，受西南風影響及對流雲系發展旺盛影響，氣象局今晨持續對嘉義以南5縣市發布豪、大雨特報，其中台南地區為豪雨警戒範圍，其他4縣市為大雨。

中央氣象局指出，今天白天降雨熱區將移動到內陸和山區，整天持續有陣雨或雷雨出現，且雨勢較大，局部會有短延時的大雨。除了雲林以南，其他地方上半天大多為多雲到晴的天氣，午後受熱力作用，也會有短暫雷陣雨出現，尤其中部以北降雨明顯，容易有短延時的大雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機會，須注意雷擊、強陣風，低窪地區也請慎防積淹水的現象，外出時建議都要攜帶雨具。

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氣溫方面，今天中南部高溫為30到32度，北部、東半部為32至34度，預估中午前後花蓮縣、台東縣為橙色燈號，氣象局持續發布高溫資訊，提醒花東局部地區仍有連續出現36度高溫的機率。

颱風動態方面，今年第6號颱風「卡努」受地形影響，清晨2時減弱為熱帶性低氣壓；第7號颱風「蘭恩」目前為中度颱風，清晨2時中心位於台北東方2160公里之海面上，預估往日本南方海面移動，對台灣天氣沒有影響。不過預估「蘭恩」週六（12日）起將影響日本，民眾赴日旅遊要多留意。

沿海天氣方面，今天包含基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，目前新北（富貴角、龍洞）、宜蘭（蘇澳）及馬祖已觀測到1.5至1.7米的浪高，受西南風影響，今下午起台灣東南部海面平均風力將增強至6級，最大陣風8級，船隻請注意。明（12日）上午起台灣北部海面平均風力將增強至6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請注意。

空氣品質方面，根據環保署空氣品質預報資訊：今日環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週六、下週日（12日、13日）西南風減弱，各地降雨趨緩，天氣相對較穩定，各地為多雲到晴，高溫32至34度左右，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。

下週一至下週三（14日至16日）西南風稍增強，中南部地區降雨增加，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。下週四（17日）各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 33 28 ~ 32 26 ~ 31 26 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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