中国电池公司国轩高科的美国子公司本月初获准在美国密西根州设厂，在当地引起争议。当地政府希望国轩23.4亿美元的投资能带来经济发展，州政府也为该项目批款。但不少民众不买单，甚至发起罢免镇委员会的请愿。

国轩(Gotion Inc.)的选址紧邻大急流市(Big Rapids)的一个机场，距离美国国民警卫队训练基地格雷林营(Camp Graylin)不到100英里。近一年来，美中关系持续紧张，经过中俄舰队逼近阿拉斯加、中国间谍气球等事件后，部分居民对中国的国安威胁感到警惕，也有人认为应该将中共和国轩的项目划清界限。

“我担心（国轩）和中国的联系，不是因为中国人民，是因为中国政府。”格林镇居民科瑞·里博(Corri Riebow)说。

大急流市格林镇政府(Green Charter Town)8月1日批准了国轩公司在当地设厂的计划，希望国轩带来经济发展。今年4月密西根州政府为该项目批款1.75亿美元，但对国轩设厂的争议仍然不断。

“在美国不是这么做生意的”

罗瑞·布洛克(Lori Brock)位于格林镇的农场占地150英亩，距离国轩公司计划建设的电动车电池工厂距离不到一英里。这里已经组织过多场抗议国轩建厂的集会。

农场主布洛克最担心的是对环境的影响：“让他去底特律那样的重工业区设厂，这里是美国农村，都是农地。”

“国轩说工厂计划每天抽水75万加仑，上游已经有一个矿泉水厂在用水，我们的含水层没有这个容量。” 布洛克指责政府没有对国轩的设厂计划做环保审查。

“工厂每天要运300卡车的锂电池原料，一旦卡车发生侧翻，我们没有能力清除这些污染，”国轩厂址以东约1英里的马斯基根河（Muskegon River）流入美国与加拿大交界的五大湖，布洛克说，“那会污染我们的饮用水源，杀死野生动物。”

除此之外，布鲁克对国轩进入当地社区的方式感到不满。她说曾经有疑似国轩策划的购买农地行动，向包括她在内的至少七家农场收购土地。“有人开一辆休旅车到我农场上，出价2200万美元想买我的农场，我拒绝了，”布洛克说“但我没有留下他们带来的合同，所以我没有证据。”

布洛克说，她拒绝卖地后，有人向州政府举报她的农场违反规定，“我怀疑这是国轩的人干的。”布洛克说，调查证明她的农场什么问题也没有。此外还有人在网上威胁杀死她的马，于是她不得不把马驹和怀孕的母马移到离街道比较远的位置。

“我们在美国不是这么做生意的。” 一系列的行动让布洛克感到气愤，“所有都是秘密进行，国轩的信息不透明，还对不愿意卖地的居民进行霸凌，都让我对这个公司感到反胃。现在我不相信任何他们说的话。”

“这个农场是我10英亩、15英亩，一点一点买下来的。“布洛克说，“我二十岁来上大学时就看上了这块地，现在我终于拥有了，我不想失去它。”

美国之音记者向国轩公司提出问询和采访请求，但至截稿前没有收到任何回应。

“改变对于一些人来说是困难的”

对国轩投资计划抱持乐观的格林镇镇长查普曼(Jim Chapman)自豪地说自己是家里第五代格林镇居民，退休前他在当地警局任职，“我当然想让我的社区更好，但改变对于一些人来说是困难的。”

格林镇是密西根收入最低的地区之一，人口只有三千多人。年轻人不满意这里的工资水平选择离开，或者每天通勤一两个小时去大城市工作。查普曼说， “我希望我的孙辈们有机会留在家乡，有时间陪伴儿女成长，和家人共进晚餐。”

查普曼将国轩公司入驻称为“几代人不遇的好机会”。国轩公司计划投资23.4亿美元在当地建厂，承诺提供2350个工作岗位，平均时薪是24.5美元。“这些投资还会带来乘数效应，有利于本地商业，雇佣更多员工，本地弗里斯州立大学会有更多生员，”查普曼说，“即使在工厂投产前，雇施工队清理、施工，就对我们的经济有好处了。”

国轩购置了当地“复兴区”270英亩土地计划建厂，“那块地20年前就规划为工业用地，但几乎无人问津，”查普曼说，如果现在拒绝国轩入驻，不仅错失经济发展良机，也会影响未来的商业机会，“如果前一批要来投资的人已经吃了闭门羹，其他人为什么要花那么多钱、那么多精力、那么多时间在这里？”

查普曼说，州政府将在8月到9月对国轩进行环境安全审查。“我也很在乎环境安全，我希望审查部门尽职工作。”他认为问题在于“那些抗议者不知道做事的先后顺序，要先批准计划，才能开展环境审查。”

如果审查通过，国轩可能在明年开始建设工厂，两年后开始生产。

查普曼认同国轩公司的中国背景让居民心存疑虑，“但国轩是一家在美国注册的公司，不受中共领导。”查普曼说，“公司的文件中，我没看到让我担忧的和中共的联系。”他认为，如果国轩不是中国公司，绝对不会面对如此大的阻力。“有些人不愿接受改变，就拿中共来大做文章。”

“我对中共也不满意，他们做的事情让我害怕，”查普曼说，“但是对中共的情绪是不是应该转嫁到对国轩这个项目上来？我觉得不应该。”

国轩公司曾发声明表示，该公司“没有中共组织影响”、“领导层没有中共党员”。

负责审查外资对国安风险的美国外国投资委员会(CFIUS)6月报告指，国轩购地项目不属于该委员会审查范围。