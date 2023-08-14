【禁聞】河北災民一夜返貧 政府賠償是空話

【新唐人北京時間2023年08月15日訊】颱風杜蘇芮為華北和東北地區帶來強降雨，暴雨成災。颱風過後，有大量河北災民抱怨，當局承諾賠償，卻遲遲不上門核定損失。

一場水患讓華北、東北數千萬人無家可歸，政府幾乎失能。

河北保定民眾周先生：「很多老百姓真的是自願自發了，包括民間救援隊，但是你發現沒有一個人感謝政府，就是這個問題，就是老百姓知道涿州這次救援，其實政府在整個輿論包括應急管理上失職了，它是失靈的、失能，因為政府他們也不知道怎麼救。」

所謂10年脫貧卻在一夜之間返貧，政府聲稱災民最多可得到70%的賠償。但現實是，目前沒有人清楚具體的賠償情況，也沒有人收到賠償金。

周先生：「現在就全面進入災後重建，現在包括大街上，這個路泡了都不行了，就開始重新修，所以就是看看後續它最後出臺的那個方案是什麼吧。我在這兒待了10天，安置10天了，包括中間也陸陸續續去了一下幾個村子，我覺得比武漢那個方方日記更為直觀的，就是一個縣城經歷水災之後，它的應急管理能力就是真的是值得人民去思考的一個問題。」

河北省政府聲稱，這次洪患所造成的經濟損失高達958億人民幣，388多萬人受害、近20萬棟房屋毀損倒塌，預計重建得花2年時間。

周先生：「省政府發佈說，河北省全省災後重建需要兩年的時間，也就是全省就是可能會給他們這些災民提供一些這種安置房，然後他們暫時先住在別的地方，等安置房建好以後，他們就是進去，但這部分說句實在的，這個就真的看河北省這個財力了，而且現在這個補償方案沒有最終確定，只是對外發佈。」

河北保定周先生告訴記者，現在沒有確定的補償辦法，民眾也只能在安置所著急。

河北民眾：「涿州發布，人家說了，這個水別喝，就能洗澡，洗澡洗衣服，洗臉行。你別喝，很簡單道理。肯定是污染了，百分之百是污染了。災後重建是你當地政府的事情，人家沒權利，也沒這個義務幫你進行所謂協助你災後重建，因為上級沒有這個指示。」

8月13日，網上傳出一張截圖顯示，河北保定涿州市企業主爆料，洪災過後，企業不但拿不到任何補助，反而被迫繳納比災前還要多的費用。

洪災過後，到處都是慘狀，不少民眾失去親人或鄉鄰，家園也沒了，連救援都困難。

河北民眾：「因為淶水縣目前來說，最受災最嚴重的是野三坡，野三坡那邊多數是旅遊景區，而且它都基本都是在山裡頭，很多村子就是依山而建，一個村子跟一個村子的間距，大概都在五六公里，五到十公里這樣子一個範圍，你就可想而知，出了一個村，基本上你就進入大山了，等到下一個村子，你就根本就是，怎麼說呀，特別遠，而且路現在肯定是沒法走。」

前大陸媒體人趙蘭健上傳的網友「一燈」的視頻，他說自己河北淶水縣的老家有14口人消失了。

「挖土機還在不斷的挖，也不知道剩下的人什麼時候能找到？」

網友「一燈」指著旁邊的一塊地，屈膝磕頭。

網友「一燈」：「這個位置挖土機進行挖掘，這個位置就是我的三娘三大爺，還有妹妹還有我兩個外甥，這是一家五口，從這個位置沒了，到現在還沒找到。」

編輯/黃億美 採訪/駱亞 後製/Tony

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