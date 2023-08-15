【新唐人快報】傳中共公安也欠薪 青年失業率飆升

【新唐人北京時間2023年08月16日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是秦悅。

今天是美東時間8月15日，星期二。訂閱新唐人，了解最新要聞。

【中國青年失業率飆升 官方暫停數據發布】

首先來看到中國失業率。今年以來，中國的青年失業率逐月攀升。 8月15日，中共國務院新聞辦，中共國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉稱，自今年8月份起，將暫停發布中國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率。官方稱不公佈的理由是，統計工作需要完善，勞動力調查統計也需要健全優化。

專家暗示，中共以往公佈的數據嚴重摻水。 3月份，中共統計局公佈6月份中國青年失業率為19.7%。而北京大學副教授張丹丹分析，若將1600萬左右的躺平、啃老等不工作者，都視為失業，那麼3月份青年的實際失業率最高上看46.5%，遠高於官方當月公佈的19.7 %。

外媒認為中共的極端政策，導致了失業率居高不下。紐約時報報導，中國的青年失業率，在過去四年中翻了一番。在這四年中，「清零」措施引發經濟波動，以致企業不敢招聘，學生的教育被中斷，很難獲得正式工作崗位的實習機會。

消息引發關注，「青年人城鎮調查失業率將暫停發布」話題登上微博、百度熱搜榜。不少網民認為，因為實際情況很糟糕官方才不公佈此數據；官方是在掩耳盜鈴。網友熱議：「說明嚴峻得沒法統計了」；「發不發的也無所謂了，反正發出來的數據也不能反映真實情況」。還有人嘲諷官方給出的理由：「意思就是以前公佈的全部都有問題，都是不準的」。

時事評論員王赫對大紀元分析，在任何一個國家，如果青年失業率超過20%，都是重大的社會、政治問題。中共原來是搞群眾、青年運動起家的，所以在青年問題上，它很恐懼、防範，會不惜任何手段控制住。青年人如果抗爭，中共所謂的「維穩」，就會坍塌。他還認為，中共取消公佈數據，只是其中一個步驟而已，接下來針對青年人失業，還會有一些後續手段。

【7月經濟數據黯淡 央行突降息】

雖然當局不敢再公佈青年失業率，但週二公佈了一系列經濟數據，顯示出中國經濟的壓力加劇。

第一，中共央行將一年期MLF利率，也就是中期借貸便利，下調15個基點至2.50%；7天期逆回購操作中標利率，下調10個基點至1.80%。這是央行在三個月內，第二度下調了關鍵政策利率。這突顯了疫情後的看似好轉的經濟，迅速失去動力。

第二，7月份工業增加值同比增長3.7%。增幅較6月的4.4%下滑，也低於路透社分析師預測的4.4%。

第三，社會消費品零售總額，僅增長2.5%。增幅低於6月份的3.1%，也低於分析師預期的4.5%。這是自2022年12月以來的最慢增長。

第四，7月的中國大陸失業率，從6月份的5.2%，攀升至5.3%。

第五，中國貸款下降了11.5%。這表明銀行仍在壓縮，房地產業的信貸投放。

第六，2023年前7個月，商品房銷售額為7.045萬億人民幣，同比下降1.5%。而住宅銷售額，僅增長了0.7%，但辦公樓和商業用房銷售額，都出現了兩位數的下滑，這表明商業不景氣。

第七，多項投資減少，或低於預期。具體來說：

一、2023年前7個月，固定資產投資，同比增長3.4%，增幅低於預期的3.8%。

二、前7個月房地產業投資，同比下滑8.5%，這已經是連續第17個月下滑。

三、住宅投資降低7.6%，凸顯了人們對房地產恐慌加深。

四、前7個月房地產開發，可用現金7.82萬億人民幣，同比下降11.2%。自2022年初以來，一直處於負值。

五、在各種融資渠道中，「自籌資金」大幅下降，同比減少23%。這反映出開發商被拒之門外，無法發行新的債券或股票。

最後，人民幣匯率急跌，美元兌離岸人民幣則一度大漲，超過350點，最高升到7.3124。據路透社報導，三位知情人士披露，中國央行降息以後，中國主要國有銀行，紛紛拋售美元、買入人民幣，阻止人民幣的匯率快速下跌。

【中國股票遭拋售近百億 創歷史新高】

當局發布經濟數據後，中國股市隨之動盪。彭博社消息，週二，全球投資者通過交易所，拋售了98億元人民幣的境內股票。這是自去年10月以來，單月內拋出的最大數字。

野村證券分析師在報告中預測，「中國經濟即將面臨螺旋式下滑，最糟糕的情況尚未到來。中共央行週二的降息，能發揮的作用寥寥無幾。第三季度和第四季度，面臨更大的下行風險。」

SPI 資產管理公司則直言，「中共央行的貨幣政策，發揮的作用很可能是中性的，甚至是不利的」。

【警察工資也難發 傳擬要回幹部養老金】

近期多地中國網友爆料，包括警察在內的越來越多的公職人員，發不下來工資了。

網傳一則遼寧大連公安通告顯示：轉發市局通知：7月31日，市財政局下發了《關於8月份工資延遲發放的通知》，通知「市直預算單位8月份工資發放和社保繳費延遲到8目15日之後辦理，具體時間另行通知。各單位要將市財政局通知及時匯報，並傳達到每名民警。有網友評論「不是發不出工資，是地方債務都還不起」；「今年以來，掀起了一輪又一輪砸碎鐵飯碗的行動，也即將推進機構編制改革」。

另外網路流傳的一則7月17日，河南社保中心的通告顯示，要回省直退休幹部多發的養老金。通告稱：由於核定養老金時，錯誤調用了「鄭州市本年當地養老金計發基數」，使用了「省直本年當地基本養老金計發基數」。所以要重新調整養老金，並採取按月抵扣的方式，收回多發的養老金，直至全部收回，每月只保留1000元生活費。

但是這則通告沒顯示出公章。本台無法獨立核實。網友調侃：「廣場舞還跳嗎」；「明天就沒人交社保了」。（刪除這一句）

【湖北山石崩塌 廣西山洪爆發】

再來關注中國多地的災難。 15日，湖北宜昌興山縣通報稱，14日晚上8點30分左右，榛子鄉平瓦（鄉村公路），山體突發岩石崩塌，砸中一輛正經過此處的小型麵包車。車輛共有7個座位，事發後，車輛嚴重損毀，車上7人均已遇難。

同日，廣西南寧上林縣發生山洪。廣西台新聞頻道報導，14日南寧上林縣山洪爆發，導致鄉鎮的農家樂溪流水位，迅速暴漲。現場目擊者介紹，事發時還有遊客在戲水。志願者拿銅鑼敲打，呼喊下游遊客趕快離開。

網傳視頻顯示，洪水奔騰而下，迅速沖到遊客所在位置，遊客慌忙逃離。還有的人騎著摩托車逃離。另有網傳視頻顯示，廣西梧州城區道路被洪水淹沒，道路成河，不少車輛被泡。

【幹部曾招募反共「敢死隊」釋政治訴求】

中共安全部微信公眾號15日發文，宣稱《政治安全是國家安全的根本》，並披露了一宗試圖推翻中共極權的案例。2019年4月，四川成都中級法院，宣稱肅某是所謂的「顛覆國家政權」。

雲南某學校退休幹部肅某，長期在網絡上發表反共言論，並招募「敢死隊」，準備實施反共行動，並把該行動稱為「中國班加西工程」。他在2017年過年期間，突襲雲南昆明派出所。並計劃如果「敢死隊」行動成功，他將透過網路，公佈政治訴求。

【前央視主持復出 新片在中國遭急刪】

移居西班牙的前央視女主持兼記者柴靜，沉寂多年後再出山。在微信公眾號，推出調查歐洲恐怖主義的紀錄片《陌生人——對話聖戰分子》。然而預告片放出一個小時後，就被微信平台刪除了，並宣稱視頻涉及違規內容。不過該視頻仍刷爆朋友圈，不少網民通過柴靜在Youtube開設的帳號，瀏覽了預告片。

柴靜進入中共央視後，以深入新聞前線調查，並發表批判性的報道而出名。離開央視後，2015年她拍攝了空氣污染調查紀錄片《穹頂之下》，影片在網上播出48小時後，播放次數即突破2億，引起極大反響。但僅兩天後，《穹頂之下》被中共封殺，柴靜此後銷聲匿跡。這次是柴靜隱身8年後第一次發聲。據她介紹，2017年，柴靜家附近的社區發生恐怖襲擊。她開始製作這部紀錄片。網民感慨，「看到她還在做新聞，非常受鼓舞」。

【台灣副總統警告：中共勿踩「紅線」】

彭博社最新消息，中華民國副總統賴清德，日前接受彭博專訪時，明確指出，中共除了想要吞並台灣以外，也想改變國際社會的秩序。在這種狀況下，台灣的安全是全世界的問題，如果台海可以和平穩定，符合全世界的利益。他聲明：台海問題是國際性的問題，必然是國際性的紅線，也是台灣的紅線，更會是他的紅線。

他強調，國際社會要先管理，中共挑起兩岸緊張的種種作為，維持台海或印太和平穩定。他相信包括美國在內，或是其他民主國家，如果真有一天發生衝突，會知道要如何反應。

【烏克蘭官員：俄軍大規模空襲烏克蘭西部】

最後來關注俄烏的最新戰況。路透社最新消息，從8月15日凌晨2點左右開始，烏克蘭的空襲警報，持續了大約兩小時。烏克蘭官員說，俄羅斯對烏克蘭西部的利沃夫州，和西北部的伏林州，發動大規模空襲，至少3人死亡，數十人受傷。

烏克蘭空軍說，俄羅斯至少發射了，28枚空基和海基導彈，其中16枚被烏克蘭軍方摧毀了。不過本台無法獨立核實。

烏克蘭媒體稱，根據初步信息，這次襲擊是2022年2月俄羅斯入侵以來，對利沃夫地區發動的最大規模空襲。

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《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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