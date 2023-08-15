鍾原：北戴河聚會散場 沒招勉強捧核心

8月15日，中共政治局常委丁薛祥在浙江露面，傳達了習近平的指示。這意味著半個月的北戴河聚會大致散場了。黨媒繼續宣傳習核心，但北戴河應該沒有傳來新的策略，舊口號解決不了諸多新問題，也只能再次翻炒。「定時炸彈」不斷爆，中共上下卻都沒招。

黨媒隱喻：習核心地位沒變

8月15日，新華社大頭條報導，《習近平在首個全國生態日之際作出重要指示強調 全社會行動起來做綠水青山就是金山銀山理念的積極傳播者和模範踐行者》。

這條報導並無多大價值，卻放在最突出的位置，全是為了宣傳習近平。8月1日，習近平做出防汛指示後就隱身了；14天後再次發聲，對黨媒當然是最重要的。

報導稱，全國生態日活動8月15日在浙江省湖州市舉行，中共政治局常委、國務院副總理丁薛祥參加開幕式，傳達習近平重要指示。指示稱，生態文明建設是「重大政治問題」，要保持「戰略定力」；推動「能耗雙控逐步轉向碳排放雙控」，推進「綠色低碳轉型」。

中共若真把生態當作「重大政治問題」，就應該盡快向國際社會承諾減排指標；但指示卻僅稱「能耗雙控逐步轉向碳排放雙控」，還要保持「戰略定力」，表明生態保護並不是中共真在意的事。最關鍵的是要突出習近平做出了指示。

中共領導人應相繼離開北戴河，習近平此時的指示，被黨媒視為「重大政治問題」，暗示習近平核心地位沒變，仍能保持「戰略定力」。

報導還稱，丁薛祥表示，十八大以來，以習近平為核心「開展了一系列開創性工作」；「成效之大前所未有，生態文明建設的成就舉世矚目。」

丁薛祥在中共二十大上成為政治局常委，中共兩會上成為中共國務院第一副總理，應該也算位高權重的一個；但黨媒報導最多的，就是他參加各類活動和會議，宣讀習近平的信或指示。丁薛祥更像是習核心的最高級別發言人。

北戴河聚會一結束，丁薛祥立刻出場，為習核心代言，對外顯示北戴河並無多大風浪，習核心地位穩固。

面對種種困局，黨內質疑是否被平息，習近平的權威是否重新被鞏固，目前暫時還看不出端倪；但可以斷定的是，一眾高官在北戴河並未拿出什麼新招。其他人或許有些新的想法，但基本沒有發言權。

舊口號繼續喊印證沒有新策

8月15日，新華社報導，《求是》雜誌將發表習近平的文章《中國式現代化是強國建設、民族復興的康莊大道》；是習近平2023年2月7日在新進中央委員、候補委員和省部級主要領導幹部「習思想」學習研討班上講話的一部分。

這條報導緊隨習近平的最新指示，實際在展示「習思想」也沒有變，仍然要繼續學習，北戴河聚會上沒人膽敢質疑、挑戰，或者說誰也挑戰不了。這意味著，中共高層仍然拿不出新策略，黨媒只能宣傳舊口號。

《求是》雜誌發表的文章，是6個月前的舊文，本無新意，但洩露了中共領導人的一些說法。

文章稱，「全球進入現代化的國家也就20多個，總人口10億左右。中國14億多人口整體邁入現代化，規模超過現有發達國家人口的總和，將極大地改變現代化的世界版圖。」

這句話暴露了中共仍準備稱霸世界的野心；但文章也承認，「光是解決14億多人的吃飯問題，就是一個不小的挑戰」；「要保持歷史耐心」。

在國際圍堵之下，中共的爭霸企圖嚴重受挫，中共領導人不願正視，更不願認錯，只好稱「保持歷史耐心」。中共試圖繼續畫「中國式現代化」的大餅，但恐怕黨內已經沒人再相信。

文章還稱，「西方現代化的最大弊端，就是以資本為中心而不是以人民為中心，追求資本利益最大化而不是服務絕大多數人的利益」。

這一句照搬馬克思的說法，但早被現實戳破了。發達國家企業發展的動力確實來自追求利潤，但前提是其產品和服務要得到大眾認可，否則無法立足於市場；企業家們必須不斷服務於民眾，企業才能長盛不衰，也能不斷創造就業。中共一味盲目否定西方現代化，但並不能為自己貼金。

8月13日，中共國務院發布了《關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》，稱以「習思想」為指導，「更大力度、更加有效吸引和利用外商投資」；為「建設社會主義現代化國家作出貢獻。」

中共一面否定西方現代化，一面又想得到更多西方現代化後的資金；繼續用資本主義的資金，為社會主義服務。中共口頭上照搬馬克思理論，實際做法卻與馬克思背道而馳，難怪「習思想」的學習走形式。這樣的說法絲毫沒有說服力，但文章最後稱，「中國式現代化走得通」；是「唯一正確道路」。

這篇文章在北戴河聚會散場時發表，實際在向全黨宣告，即便說不通、做不到、解決不了問題，也別想動搖「習思想」或「習核心」。

中共諸多難題無解反說西方「陷入困境」

《求是》發表的習近平文章稱，「西方早期的現代化，一邊是財富的積累，一邊是信仰缺失、物慾橫流。今天，西方國家日漸陷入困境，一個重要原因就是無法遏制資本貪婪的本性，無法解決物質主義膨脹、精神貧乏等痼疾。」

這表面上仍在照搬馬克思主義教條，描繪的卻是中國社會當今的部分現實。中共破壞了傳統文化，中共的貪腐文化和黨文化敗壞了社會風氣，還一再迫害各種宗教信仰，向中國人不斷灌輸無神論、進化論、「鬥爭」論；使得很多中國人只顧「向錢看」，普遍「信仰缺失」，道德水準直線下滑。

在中國以外，相當多的人仍然在堅持對各大正教的信仰。在美國，以前總統川普為首的一大批傳統保守派人士正在聚攏，引領傳統回歸，抵制所謂的激進派、自由派禍亂。在中國，中共仍繼續鎮壓信仰真、善、忍的法輪功修煉者，動輒以迷信誣衊信神的人。中共顛倒黑白，但中共高官們卻一直在尋求高人指點，以保住自己的官位、權位。

文章稱，要「堅持兩手抓、兩手硬，促進物質文明和精神文明相互協調。」

中共領導人不得不重提鄧小平三十多年前的說法；然而，在中共治下，根本不可能有「精神文明」；「物質文明」眼看也無法實現。

文章還稱，一些發展中國家掉進了「中等收入陷阱」，「長期陷於停滯狀態，甚至嚴重倒退」；「一個重要原因就是沒有解決好兩極分化、階層固化等問題。」

中國大多數人還遠沒有達到「中等收入」，中國經濟卻提前掉進調入了中共製造的「陷阱」，實際在「嚴重倒退」。中共領導人不敢承認中共政權的存在就是中國發展的最大障礙，卻把原因歸為「兩極分化、階層固化」。

中共權貴的存在，必然造成「兩極分化」；中共要保黨，還要繼續「階層固化」。中共不下台，問題就解決不了。中共領導人提出的解決方案是「共同富裕」，要分好「蛋糕」，「構建三次分配協調配套的制度體系，規範收入分配秩序。」

中共正在掀起醫療界的反腐運動，要求主動上交腐敗資金，當然全由中共來分配，也當然不會有老百姓的份。

文章還稱，「西方國家的現代化大都經歷了對自然資源肆意掠奪和生態環境惡性破壞的階段」；「往往造成環境污染、資源枯竭等嚴重問題」；「我國人均能源資源稟賦嚴重不足」；「不可能走西方現代化的老路。」

這又是中國經濟過去四十年的真實寫照。中國人正大量移民海外，原因之一就是覺得西方國家環境好、水好、空氣好等。若中共繼續掌權，中國將徹底失去可持續發展之路。

文章還稱，「特別是改革開放以來，我們用幾十年時間走完西方發達國家幾百年走過的工業化歷程，創造了經濟快速發展和社會長期穩定的奇蹟。」

西方幫中國融入全球化，中國才有了現代化的機會，如今中高端產業鏈尚未真正形成，「世界工廠」卻迅速萎縮。中共領導人試圖用「東昇西降」給下屬打氣，但解決不了當下的困局。

文章仍然稱，「中國式現代化堅持獨立自主、自力更生」；還要「積極參與全球治理」；「踐行真正的多邊主義」。

北戴河聚會後，中共黨媒繼續重複此類自相矛盾的話，很難令黨內官員們信服，所有人都知道，中共高層早就沒轍了。

殘酷現實難掩 誰也難坐紅色江山

8月15日，新華社還報導，《總體延續向好態勢 恢復向好基礎仍待加固——聚焦7月份中國經濟走勢》。這篇報導應該也是北戴河聚會散場宣傳的一部分。報導羅列了一些編造的數字，還謊稱7月份就業形勢繼續保持穩定，並胡亂斷定「7月份CPI同比下降很大可能是短期現象」；「當前中國經濟不存在通縮，下階段也不會出現通縮。」

然而，新華社同時又報導，《MLF操作中標利率下降15個基點》。報導稱，8月15日，「中國人民銀行開展2040億元公開市場逆回購操作和4010億元中期借貸便利（MLF）操作」；「利率分別較此前下降10個基點和15個基點」。

中共一面宣傳經濟向好，一面卻再次下調利率、刺激經濟。報導稱，「此次逆回購操作和MLF操作的中標利率均是年內第二次下調。6月13日和15日，逆回購操作中標利率和MLF中標利率均較此前下降了10個基點。」

近日，美國總統拜登公開稱，中國是一個「定時炸彈」。北戴河聚會散場前後，碧桂園、綠地相機陷入債務危機，三大地產商都出事了；中植系爆雷；遠洋集團違約；股市再度下挫；人民幣匯率又跌……「定時炸彈」正不斷引爆。

北戴河聚會後，黨媒只能喊舊口號，勉強繼續宣傳「習核心」和「習思想」，但沒有透露新的策略。中共政局在埋下更大的「定時炸彈」。拜登擔心中共「壞人可能幹壞事」，一語捅破了實情。

北戴河聚會之初，水庫洩洪製造了北京周邊的洪災，死亡人數至今仍被掩蓋。半個月後，中共高層大概認為熬過了洪災，可以開始露面、繼續玩政治遊戲了，但中共上下應該都會感受到，紅朝江山眼看坐不住了。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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