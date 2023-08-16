蒙古是一个被夹在中俄两个集权邻邦当中的民主国家，为了寻求新的出路，蒙古总理奥云额尔登·罗布森那木斯莱(Oyun-erdene Luvsannamsrai)最近对华盛顿进行了正式访问，努力加强跟美国这个“第三邻国”的关系。

访问期间，双方达成了一项“开放天空”航空协议，并强调进一步加强在稀土开采方面的合作。如果这些协议能够得到落实，蒙古就可以把稀土空运到美国。观察人士指出，在美中两国就稀土贸易争吵不休的时候，美蒙之间的稀土合作可以说是难得的互惠互利之举。

由于中国控制着全球80%的稀土加工产能，因此对于美国来说，跟蒙古合作有助于实现稀土来源的多样化。

与此同时，蒙古也可以从扩大的外交关系和潜在的美国投资中受益，这些投资可以推动其经济增长。无论从那个角度看，这都是一个天作之合。在2009年进行的一项调查中，蒙古的稀土元素矿藏估计相当于全球已知稀土元素储量的16.8%。

然而悉尼科技大学副教授张月(Marina Yue Zhang)在《外交家》杂志上撰文指出：几项重大障碍笼罩着美国与蒙古这个潜在的合作关系。首先，稀土矿的经济可行性并没有保证，尤其是蒙古稀土储量的质量以及提取和加工所需的投资仍然存在不确定性。其次，蒙古可能会面临国内对稀土开采的反对，因为稀土开采会带来沉重的环境代价。第三，蒙古缺乏关键的基础设施，包括运输重型机械的道路和可靠的电力。

“具有讽刺意味的是，蒙古解决这一问题的最佳希望是中国，”张月说，“两国已同意在各种基础设施项目上进行合作，包括跨境铁路、贸易港口和高速公路。而且蒙古内陆的地理位置迫使其依赖公路运输到达最近的中国港口进行全球贸易。虽然美蒙‘空中开放’协定提供了另一种选择，但空运矿物的成本很容易抵消任何经济利益。此外，该协议的实施还取决于中国或俄罗斯的同意，因为飞机必须穿过它们的领空才能进行飞行。”

因此，尽管美蒙关系加强对中国在地缘政治上不利，但蒙古的转向似乎更具象征意义，而不怎么经济实用。张月认为，这种转变的潜在缺点是它可能损害蒙古跟中国现有的合作。中国仍然是蒙古铜和煤炭等矿产出口的最大目的地。如果蒙古果断地向西倾斜，蒙古的出口可能会受到限制。

除此之外，西方对蒙古在双边交往中的可信度也存在问题，这可能直接影响美国公司针对蒙古的投资。比如，蒙古政府在2010年代初矿业繁荣时期与外国投资达成了一些不透明的协议，可是却没有兑现对西方的承诺。2013年，蒙古不仅没有实现承诺，还给任何投资进入蒙古人为地造成了困难。时至今日，西方盟友对蒙古是否能够进行适当治理仍然缺乏信心。

现在，蒙古正试图纠正过去的错误，希望把自己定位成一个不仅富含矿产潜力，而且愿意跟以美国为首的西方在维护民主价值观的同时进行经贸合作的国家。

观察人士指出，蒙古现任总理奥云额尔登肩负着30年来任何其他领导人都不曾有过的责任，因为蒙古面临着其北部和南部邻国，俄罗斯和中国，日益增长的专制主义影响。

2022年俄罗斯入侵乌克兰时，蒙古国内出现了不安情绪，不少人担心蒙古会面临跟乌克兰同样的命运。一些蒙古人甚至走上街头表示对乌克兰的支持。然而蒙古政府却保持沉默，并在战争问题上使用俄罗斯的说辞，尽管俄乌战争实际上损害了蒙古正在复苏的经济。

今年4月，当蒙古议会议长建议人们减少开支以克服经济困难时，那些已经在为生计苦苦挣扎的蒙古人愤怒地走上街头，抗议议会领导层的脱离现实的言论 - 那是蒙古自三十年前共产党垮台以来爆发的规模最大的抗议活动。

奥云额尔登在公开场合谈到民众的不安，并试图安抚年轻的抗议者，称经济下滑的大部分原因超出了他的控制，这是乌兰巴托政府领导层首次承认乌克兰战争造成的破坏。

可是从那以后，奥云额尔登一直试图避免谈论乌克兰战争，当被问及蒙古为什么不站在战争中任何一方或被问到有关中国的问题时，奥云额尔登总是回答说：“这是我们目前保持外交平衡的最佳方式。”他说。“蒙古是一个深锁内陆的国家，但是在精神上我们并非如此。蒙古人民珍视他们的民主自由，维护这一民主至关重要。如果你们处在我的位置，你们会怎么做？”

蒙古外交政策的挑战一直以来都被其地理位置所定义，即在俄罗斯和中国这两个巨人之间寻求自保。然而，最近的事件凸显了蒙古正在谨慎地努力扩大其全球关系，正如总理奥云额尔登于8月2日至6日对美国进行国事访问，而一个月之前他刚刚访问了中国。

蒙古仍在利用其自然资源来打通对外关系，但它一直难以取悦公众和外国投资者。尽管国际社会最近对稀土矿物兴趣大增，但是蒙古仍然缺乏适当的立法来推进任何进展，而且它可能会在这些项目启动时面临当地民众的反对，因为蒙古的民间社会组织越来越关注环境和人权问题，而稀土开采恰恰涉及到严重的环境污染，尤其是采矿工人的人权能否得到保障也引起人们的深切关注。

尽管如此，接受美国之音采访的蒙古人都对奥云额尔登总理努力扩大蒙古与其他国家的关系表示赞赏，虽然他们意识到蒙古在与两个邻国保持外交关系方面面临挑战。

中学教师阿玛贾尔加尔·蒙赫采斯特塞格告诉美国之音：“既然蒙古是一个独立国家，其他国家，尤其是我们的两个邻国，也应该各扫自家门前雪。与邻国保持友好关系并不排除与其他国家保持关系。作为一个内陆国家，我认为我们应该不断寻求通过各种渠道改善与第三方邻国的关系和联系。因此，这次访问在此时是一个既有风险又必要的步骤。”

健身教练蒙赫比勒格·巴特比勒格对美国之音说：“在我们两个邻国与美国的关系不太友好的时候，这次访问将我们置于国际视线之下。

另一方面，这也是重要的，因为它清楚地表明蒙古不会被任何国家隐藏起来。此外，我们的国家应始终珍视其中立性。”