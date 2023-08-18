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（中央社記者王寶兒台北18日電）故宮北院擬在至善路入口建置電扶梯及無障礙電梯，但遭當地民眾反對，台北市都委會昨天決定先場勘後續審。故宮今天表示，希望在便民與安全均兼顧條件下，尋求更多共識。

台北市都市計畫委員會昨天召開國立故宮博物院山坡地管制範圍用地細部計畫第1次專案小組會議，邀請附近居民及身心障礙團體參與，居民認為，興建後恐影響景觀及讓山限區解除列管等。

故宮今天發布新聞稿表示，依行政院核定「新故宮計畫－故宮北部院區整（擴）建計畫」的「至善路入口無障礙通道新建工程」規劃無障礙通聯道設施，是屬中央重大公共建設計畫，主要克服正館與至善路面的高低差，且考量身障、體弱、親子及高齡參訪者的便利性。

針對工程後續效益，故宮指出，可串聯未來捷運北環線Y28出口，服務大眾捷運帶來的人流。

故宮北院正館具歷史建築的文資身分，目前通過正館B1層的車道，為故宮建館初期既有施工便道，非標準道路，路面寬幅不足，多年勉強以單線道通行各式車輛，開館高峰時段平均車流量高過一般道路。

另外，正館停車空間不足，增加車流數量不僅要考慮道路安全性，長期對故宮正館建築結構及展示文物均會造成累積性影響。

故宮表示，目前故宮已設置無障礙木板坡道，適合平時使用，但雨天時遊客易跌倒受傷，且參觀路線需多次穿越車道，增加交通意外風險，行動不便者尚需藉由服務鈴才能穿越車道，難以自主參觀遊覽，讓故宮無法接軌國際標準的無障礙動線系統。

故宮指出，未來新建無障礙聯通道完成後，原有無障礙木板坡道將會保留並加以優化，輔以適度的接駁車輛規劃，建構一個更完善的服務空間。

針對電扶梯及電梯恐影響景觀，故宮表示，「至善路入口無障礙通道新建工程」規劃位置避開歷史建築登錄範圍、以隱蔽式設計降低對現有景觀衝擊，採設置2部電扶梯及1部電梯方式，整合未來捷運北環線Y28站出口，連接故宮北部院區第1及第2展覽館，建構故宮北部院區完整的無障礙動線系統。

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在工程設計上，故宮表示，團隊以高標準面對，邊坡穩定設施的穩定分析均遠大於最新的設計規範標準，水土保持計畫也經審查核定在案。

故宮強調，申請建置案未來可改善目前大量遊覽車、公車行駛至正館的空氣污染、噪音、振動問題，對於小客車上山後停車位不足現況也可緩解，工程規劃是基於提供北部院區人車分流、具通用設計概念，打造親民參觀環境，期待故宮未來成為更友善共融的博物館。（編輯：管中維）1120818