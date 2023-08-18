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（中央社台北18日電）中國證監會今天推出「活躍資本市場、提振投資者信心」的一籃子措施，除了調降證券交易經手費與券商佣金，還將加大社保基金、保險資金、年金基金等中長期大型資金引入力度，提高權益投資比例。

中國經濟低迷，市場投資不振。中共中央政治局會議7月24日提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」。中國證券監督管理委員會官網18日傍晚發布上述一籃子措施，總計6大項。

陸媒第一財經指出，主要具體舉措大致包括25條。其中投資端改革6條、提高上市公司吸引力6條、優化交易機制5條、激發市場活力5條、支持香港市場3條。

活躍資本市場一籃子措施6大項包括：加快投資端改革，大力發展權益類基金；提高上市公司投資吸引力，更好回報投資者；優化完善交易機制，提升交易便利性；激發市場機構活力，促進行業高品質發展；支持香港市場發展，統籌提升A股、港股活躍度，以及加強跨部委協同，形成活躍資本市場合力。

中國證監會有關負責人今天下午接受媒體採訪，有記者提問：增量資金流入是活躍市場的關鍵。在引入更多中長期資金方面，有什麼考慮和具體舉措？

中國證監會有關負責人表示，近年來，社保基金、保險資金、年金基金等中長期資金整體保持淨流入，但總體上看，中長期資金不足仍是制約資本市場健康發展的突出問題。「目前，中長期資金持股占比不足6%，遠低於境外成熟市場普遍超過20%的水準。」在有關方面大力支持下，證監會正在研究制定資本市場投資端改革方案。

公開資料顯示，中國社保基金、保險資金、企業年金基金規模合計超過人民幣30兆元（約新台幣132兆元）。

中國證監會引入更多中長期資金具體舉措：一是支持全國社保基金、基本養老保險基金、年金基金擴大資本市場投資範圍；二是研究完善戰略投資者認定規則，支持全國社保基金等中長期資金參與上市公司非公開發行；三是制定機構投資者參與上市公司治理行為規則，發揮專業買方約束作用；

四是優化投資交易監管，研究優化適用大額持股訊息披露、短線交易、減持限制等法規要求，便利專業機構投資運作管理；五是豐富場內外金融衍生投資工具，優化各類機構投資者對衍生品使用限制，提升風險管理效率；六是豐富個人養老金產品體系，將指數基金等權益類產品納入投資選擇範圍。

中國證監會有關負責人並表示，將加強跨部委溝通協同，加大各類中長期資金引入力度，提高權益投資比例。

中國證監會今天推出活躍資本市場一籃子措施，除了28日起調降證券交易經手費、證券公司佣金費率，並降低融資融券費率，將ETF納入轉融通標的，加強股東違規減持監管，還表示將研究適當延長股市、交易所債券市場交易時間。

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據報導，對於市場高度關注的調降證交印花稅稅率問題，中國證監會有關負責人表示，已關注到市場的呼籲和關切。從歷史情況看，調整證券交易印花稅對於降低交易成本、活躍市場交易、體現普惠效應發揮過積極作用。有關具體情況建議向主管部門瞭解。

但針對市場呼籲的T＋0（當天買入的股票，當天可以賣出）改革，中國證監會有關負責人明確表示，現階段實行T＋0交易的時機不成熟，此次不會涉及。（編輯：楊昇儒）1120818