加拿大西北部野火蔓延 居民大規模疏散

【新唐人北京時間2023年08月19日訊】加拿大野火越演越烈，目前，全國有超過一千處火點正在燃燒蔓延。卑詩省已經宣布進入緊急狀態。西北地區大約有三萬人撤離。預計煙霧將擴散到中部省份，並且進一步向東蔓延。

這是加拿大有史以來最嚴重的野火季節，全國有一千多處正在燃燒的火災，其中265處在西北地區。

衛星畫面可以清楚地看到，遍地火光伴隨著大量濃煙，一路往東持續飄散。

卑詩省桃林鎮居民Thomas Dryden：「煙太嗆了。我們的PM 2.5（微粒污染）達到196，非常危險。整個一周，空氣質量就像北京一樣。」

週五，卑詩省宣佈進入緊急狀態。

卑詩省省長大衛·伊比：「在過去二十四小時內，火災情況迅速發展和惡化。在剛剛一小時內，我們已從疏散4500個家庭到疏散約1萬5千個家庭。」

目前，全省還有另外兩萬人處於火災戒備狀態。

西北地區首府黃刀市和附近原住民的所有居民，都在週五進行了疏散。疏散人數超過1萬9千人。

山火在加拿大西部省份比較常見，但今年東部省份也遭遇了失控的山火。

政府官員表示，乾旱是今年火災數量和強度的一個因素，而高溫又加劇了火災。

新唐人電視台記者劉海英、高玉綜合報導

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