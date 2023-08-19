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台達電永續長周志宏說，買綠電「表面看很簡單，但真的不簡單」，台達電2年前開始買綠電，了解後才知道門檻很高，「國際信評」這個條件，就讓很多企業「連買的資格都沒有」。中央社記者裴禛攝 112年8月19日

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）台達電創辦人鄭崇華20年前就給公司「環保、節能、愛地球」的明確方向，認為「氣候危機就是商機」。永續長周志宏接受專訪時說，別以為花錢就能買到綠電，「環保真的是一門好生意，但真的跳下去才知道水多深。」

由於環境保護、社會責任及公司治理（ESG）指標涵蓋範圍太過廣泛，許多企業想要推行時，不知該從何做起，且實際執行往往窒礙難行。中央社專訪寫出台灣第一本永續報告書(Corporate Sustainability Reports, CSR)，也是台灣上市櫃公司最早期的「永續長」周志宏。

台達電投入環保節能已久 仍是「做中學、學中做」

儘管台達電在環保節能相關領域的認知已經快20年，但仍然面臨不少困境。周志宏說，市場、產品都還不成熟，各國法規也存在不少差異；對於生產基地遍布全球的企業而言，複雜度及挑戰相當高，現階段只能「做中學、學中做」。

台達電做為ESG的先行者，不少人向周志宏請益，該如何做，周志宏給的答案是「趕快去做就對了」，「因為當你去做了，你才知道裡面有什麼問題；而且你的問題跟我的問題不盡相同」。就他觀察，不少人都還在觀望。

周志宏指出，台達電關鍵作法包括自發自用(太陽能發電)、再生電力直購、綠色電力產品、非搭售型再生電力憑證、其他創新。

買綠電「表面看很簡單，但真的不簡單」

周志宏笑著說，「講到買憑證，剛開始會以為就買個綠電，憑證自然就有了，所以應該很簡單，只要找台電、賣電者簽個約就搞定了」。

「沒想到大家都還不會買綠電，也不會賣綠電，這個市場是怎麼回事，能搞清楚的人並不多。」他說，例如價錢如何談，大家都不知道，全球各地都不同；要簽2年、10年或者20年約，這些都沒有太多前例可循。而風電、水電、太陽能及未來的地熱，如何買，各自的條件、風險都不同。

他說，「隨著氣候變化，再生能源存在高風險」。就像台達電買了水力發電，結果去年就有3個月沒辦法發電，真的沒有想像中容易。

台達電很早就成立了永續委員會，統籌永續環保相關事務，在經營階層充分支持並直接參與下，結合總務、廠務、財務、採購、法務、資訊等單位，進行跨部門溝通與資源調度，一步步共同完成綠電採購、節能減碳等策略性的目標。

周志宏說，幾年前還沒有綠電可買，就先買憑證。光是買憑證「眉角」都很多，要找到對的管道，你買的憑證不只是要有認證過的，同時又要被你要去抵消的機構認同；其中有一個很長的價值鏈是必須要打通的。

有錢就能買綠電？ 其實很多大廠都沒有辦法買

周志宏嚴肅地說，「你以為出去簽個約就能買到綠電嗎，不是的」。

台達電在2年前開始買綠電，了解後才知道原來買綠電的門檻那麼高。尤其是離岸風電。首先你必須通過「國際信評」，光這一個條件，就讓大部分企業都跨不進這個市場，「連買的資格都沒有」，許多大企業都買不到，除非有發行ADR、海外公司債等大型企業才會有夠高的國際信評。

周志宏說，綠電買賣通常合約一簽都是數年起跳，長的有20年，如果買家沒有經過國際信評認可，幾年後萬一付不出錢，賣家該如何善後。

周志宏透露，不少大廠發現買不到綠電，轉向經濟部求援，希望由經濟部擔保背書，但這需要時間，擬訂出一套機制待行政院通過。

中小企業ESG之路困難重重 電力交易平台是解方

周志宏強調，如果是跟隨「科學基礎目標倡議組織」（SBTi）架構，呼應全球控制升溫攝氏1.5度的減排路徑，訂定2050年全球據點達成淨零排放（Net Zero）的長期策略與目標，「現在買碳權都還言之過早，意義不大」。

他解釋，國外8大重排碳行業都設有「責任性減碳」的標準，在SBTi的架構下，主要的精神是要求企業先從自身的「減碳」做起，希望能達到90%；最後允許10%的瓶頸透過購買碳權，來完成100%淨零碳排的最終目標。

所以現階段，除了透過包括綠色建築物、太陽能發電等各種節能方案降低碳排外，對於耗能大的工廠，要達到標準，購買綠電進行工廠運行是現階段重要的課題，也是最迫切的需求。

然而，現在困難之處是每個國家和區域規定都不同，常常會有綠電公司可以賣綠電，但無法提供憑證，「那等於是白搭」。

周志宏直言，政府要推出一個「電+證」的「綠電交易平台」，讓企業能買到「有血統證明的綠電」，才能解決中小企業的問題。經濟部的工業局及標準檢驗局已經研擬規劃一段時間，這是大家真正期待的。

他認為，相較於日前剛成立的碳權交易平台，綠電交易平台上路，才有機會能解決企業當下的問題，作用會大很多。

買綠電是學問 如何用綠電學問更大

「不只買電是學問，用電學問更大。」周志宏提到台達電之前購買某國家級別電網的風力發電實例，簽下每年1億度風電的綠電合約，但後來卻被告知買1億度電只能給500萬度的綠電憑證，1年過後連500萬度的憑證都發不出來，太多不可預期、不知道原因的事。

周志宏檢討歸咎原因，制度及規範剛起步，各國自己都還搞不清楚，能不能發憑證給企業、要不要設定配額等問題都還沒有定案。因為各種理由發不出憑證的例子很多，連簽了約都不見得有用，存在很多風險。

再來是用電問題，周志宏說，綠電怎麼用、如何算帳才是大問題。前年起，多家國際企業響應UN Carbon-free Energy Compact發起24/7全時無碳能源倡議，而台灣的綠電匹配度也是目前少數符合該倡議原則，初期以15分鐘匹配，去年也開放匹配後單月結算。

簡單地說，在時時匹配的大趨勢下，如果當下發出的綠電沒有即時用掉，與用電方沒有匹配的電力就不能計入使用綠電的數量。如何將綠電即時分配在對的地方用掉，或透過儲能方式降低流失的電力，這就是Know how。

為了解決這些問題，台達電因此開創出包括碳管理、碳盤查、綠電規劃，以及如何利用儲能系統優化廠辦能源管理、如何有效增設廠辦充電站等解決方案，協助產業面對並解決痛點，進一步成為新創商機。

周志宏強調，企業若不正視氣侯永續行動，未來將需要耗費更多的成本，甚至錯失許多商機，「做就對了」。（編輯：張良知）1120819